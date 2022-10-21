В Госдуме предложили вернуть трансляции заседаний палаты

В Госдуме предложили вернуть трансляции заседаний палатыПредставители партий считают, что не вся информация должна быть закрытой для избирателей
Прямые трансляции заседаний Госдумы нужно вернуть на сайт нижней палаты. Об этом «Ведомостям» сказал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. «Дума — место для дискуссий и место для трансляций», – заявил Гусев.
С 18 октября, констатирует он, «трансляции заседаний Госдумы в интернете прекращены»: «Остались только для служебного пользования во внутренней сети Думы и для тысячи журналистов парламентского пула». По его мнению, избиратели могут начать думать: что «же депутаты обсуждают, чего нельзя знать людям». Открыть заседания нужно, «чтобы люди понимали, что делает власть», полагает он.
Когда обсуждаются вопросы национальной безопасности, закрытие трансляций для всех, в том числе для журналистов оправдано, говорит депутат. Но в парламенте нужно вернуться к обсуждению открытости всех остальных заседаний.
КПРФ также не поддерживает запрет на трансляции, получается, что теперь «под разговоры о спецоперации» закрыта возможность оценивать, кто из депутатов как работает, сказал «Ведомостям» первый замруководителя фракции в Госдуме Николай Коломейцев.
Трансляции из Госдумы были удобны для всех, особенно для журналистов из удаленных от столицы регионов. Не все могут позволить себе командировки и работу в парламенте, говорит замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. «Отключение трансляций заставляет их обращаться к федеральным СМИ, которые не всегда обращают внимание на законопроекты и заявления, важные для жителей конкретных регионов», — считает она.
Она говорит, что депутаты понимают, что время сейчас сложное, и «любая информация может сыграть на руку противнику или вызвать панику». Авксентьева надеется, что трансляции вернутся, когда ситуация это позволит: «Первым шагом может стать разделение заседания на открытую и закрытую для трансляций часть».
По умолчанию обсуждения на заседаниях Госдумы должны быть открытыми, говорит замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко: «Но часто бывают исключения, особенно в период действия военного положения — такие части заседаний должны быть «приглушены».
Решение [о запрете прямых трансляций] 17 октября было единогласно принято членами Совета Думы, куда входит все фракции, пояснил замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов. «Учитывая, что информацию могут использовать для ведения информационной войны, было принято решение доступ временно ограничить», – сказал он. При этом он добавил, что у депутатов есть право под личную ответственность брать записи и распоряжаться ими – за исключением заседаний, которые по регламенту определяются как закрытые (например, на них оглашаются секретные данные).
Ранее представители «Единой России» говорили «Ведомостям», что поддерживают запрет на прямые трансляции. Замруководителя фракции Евгений Ревенко объяснял прекращение прямых трансляций на сайте и в социальных сетях нижней палаты парламента режимом «особенного времени» и вопросами безопасности. «Мы минимизируем риски. Поскольку любая информация используется нашими врагами, депутатский корпус поддержал решение совета Думы прекратить трансляцию заседаний в интернете», – говорил единоросс.
С 18 октября Госдума прекратила прямые трансляции своих заседаний на сайте, которые были доступны для всех желающих в течение десяти лет. По словам собеседника «Ведомостей» в аппарате нижней палаты, сейчас большая часть вопросов повестки Госдумы связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, участвующих в спецоперации, и с вопросами ее законодательного обеспечения.
Трансляции пленарных заседаний будут организованы только для журналистов, которые аккредитованы в Госдуме: сейчас их около 1000 человек. Они могут смотреть трансляцию в специальном пресс-зале. Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что решение принял спикер Госдумы Вячеслав Володин.