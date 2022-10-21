В Госдуме предложили вернуть трансляции заседаний палаты

Решение [о запрете прямых трансляций] 17 октября было единогласно принято членами Совета Думы, куда входит все фракции, пояснил замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов. «Учитывая, что информацию могут использовать для ведения информационной войны, было принято решение доступ временно ограничить», – сказал он. При этом он добавил, что у депутатов есть право под личную ответственность брать записи и распоряжаться ими – за исключением заседаний, которые по регламенту определяются как закрытые (например, на них оглашаются секретные данные).