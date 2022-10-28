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День народного единства пройдет под знаком «приветствия новых регионов»

Мероприятия будут посвящены консолидации и поддержке семей мобилизованных
Екатерина Гробман Елена Мухаметшина
Праздник 4 ноября в этом году будет посвящен консолидации и поддержке семей мобилизованных / Андрей Гордеев / Ведомости

Большая часть праздничных мероприятий в регионах на 4 ноября пройдет в патриотическом ключе и будет так или иначе связана с проведением военной операции, поддержкой мобилизованных и их семей, рассказали «Ведомостям» в администрациях шести сибирских и двух центральных регионов. Там планируют проводить их под лозунгом «Мы вместе». «Будут концерты силами местных коллективов, подсветим сбор всего необходимого для нужд армии», – пояснил «Ведомостям» собеседник в администрации Забайкальского края.

«Сейчас каждый вкладывается в победу – человек любой национальности: кто-то с оружием в руках, кто-то письма пишет мобилизованным, кто-то собирает помощь, кто-то волонтерит, – говорит федеральный чиновник. – Про это и будут говорить». Источник, близкий к администрации президента (АП), также говорит, что в субъектах РФ пройдут концерты с участием молодых национальных коллективов, в том числе из новых регионов. Основная идея, по его словам, – знакомство с культурой, фольклором новых регионов, а также народов России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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