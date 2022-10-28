День народного единства пройдет под знаком «приветствия новых регионов»Мероприятия будут посвящены консолидации и поддержке семей мобилизованных
Большая часть праздничных мероприятий в регионах на 4 ноября пройдет в патриотическом ключе и будет так или иначе связана с проведением военной операции, поддержкой мобилизованных и их семей, рассказали «Ведомостям» в администрациях шести сибирских и двух центральных регионов. Там планируют проводить их под лозунгом «Мы вместе». «Будут концерты силами местных коллективов, подсветим сбор всего необходимого для нужд армии», – пояснил «Ведомостям» собеседник в администрации Забайкальского края.
«Сейчас каждый вкладывается в победу – человек любой национальности: кто-то с оружием в руках, кто-то письма пишет мобилизованным, кто-то собирает помощь, кто-то волонтерит, – говорит федеральный чиновник. – Про это и будут говорить». Источник, близкий к администрации президента (АП), также говорит, что в субъектах РФ пройдут концерты с участием молодых национальных коллективов, в том числе из новых регионов. Основная идея, по его словам, – знакомство с культурой, фольклором новых регионов, а также народов России.