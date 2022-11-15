В Госдуме предложили регионам сократить представительские расходы и отменить проведение банкетов

В Госдуме предложили регионам сократить представительские расходы и отменить проведение банкетовВ регионах говорят, что корпоративы проводить и не собирались
Регионам необходимо сократить представительские расходы и отменить проведение банкетов за бюджетный счет, с таким предложением к губернаторам и спикерам заксобраний 77 регионов обратилась замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. С ее письмом 14 ноября ознакомились «Ведомости».
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам