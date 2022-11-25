Депутаты Госдумы сдадут бонусные мили беженцам

Депутаты Госдумы сдадут бонусные мили беженцамТакую акцию нижняя палата парламента решила провести вместе с «Аэрофлотом»
Госдума договорилась с «Аэрофлотом» о взаимодействии для помощи беженцам и военным, выяснили «Ведомости». Как рассказали три источника на Охотном Ряду, соответствующее письмо было разослано депутатам, с его текстом ознакомились «Ведомости». В частности, в письме, которое разослали депутатам, уточняется, что акция проводится для «поддержки беженцев и российских военнослужащих в зоне проведения военной спецоперации». «Суть акции – использование миль, накопленных депутатами Госдумы в ходе авиаперелетов по программе «Аэрофлот-бонус», в гуманитарных целях на нужды Донбасса. Данная акция поддержана председателем Госдумы и фракциями в Госдуме», – указано там.
Порядок проведения акции был согласован управлением делами Госдумы (отвечает за материально-техническое обеспечение нижней палаты парламента) с ПАО «Аэрофлот», а также ими был определен порядок реализации данной акции, отмечается в письме. На счете уполномоченного депутата «на основании личных заявлений депутатов будут аккумулироваться мили за перелеты». «По мере пополнения бонусного счета уполномоченный член фракции связывается с департаментом «Аэрофлот-бонус» и определяет товары в соответствии с каталогом, представленным ПАО «Аэрофлот», после чего осуществляется отправка гуманитарной помощи в регионы Донбасса», – говорится в письме.
Оригиналы заявлений для сдачи на имя уполномоченных депутатов бонусных миль должны быть переданы до 30 ноября. Зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов предположил, что появился «новый формат благотворительной помощи с вовлечением компании «Аэрофлот»: «Поскольку «Аэрофлот-бонус» и их партнеры могут предоставлять за мили разные товары и услуги, они могут быть крайне востребованы». Депутаты, которые являются пассажирами авиакомпаний, используют свои бонусы на покупку оборудования, которое необходимо для военных, которые находятся в зоне проведения спецоперации, пояснил председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев. Но он не стал называть конкретные авиакомпании.
«Ведомости» отправили запрос в пресс-службу Госдумы и ПАО «Аэрофлот».
«Механика подобных действий очень простая. Если речь идет о том, чтобы доставить беженцев к местам временного проживания или отвезти бойцов, которые получили увольнение, к месту жительства, то мили, накопленные в бонусной программе, позволяют сократить расходы на перелет, – говорит главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. – Напомню, что было несколько благотворительных компаний, которые также использовали бонусные мили «Аэрофлота», – фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, Фонд Хабенского. Они собирали мили от жертвователей и использовали их для перевозки больных на лечение. С этой точки зрения механика акции никак не будет отличаться».
«Этой акцией депутаты показывают, что готовы отказаться от различных привилегий и бонусов в пользу нуждающихся граждан», – полагает доцент Финансового университета Александр Немцев. «Думаю, акция позволит купить более сотни авиабилетов [и иных вещей] нуждающимся. Уверен: это не последнее начинание Государственной думы. Например, и служебное жилье богатых депутатов также может быть использовано в благих целях», – допускает он.