Депутаты Госдумы сдадут бонусные мили беженцам

«Механика подобных действий очень простая. Если речь идет о том, чтобы доставить беженцев к местам временного проживания или отвезти бойцов, которые получили увольнение, к месту жительства, то мили, накопленные в бонусной программе, позволяют сократить расходы на перелет, – говорит главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. – Напомню, что было несколько благотворительных компаний, которые также использовали бонусные мили «Аэрофлота», – фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, Фонд Хабенского. Они собирали мили от жертвователей и использовали их для перевозки больных на лечение. С этой точки зрения механика акции никак не будет отличаться».