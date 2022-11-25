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Депутаты Госдумы сдадут бонусные мили беженцам

Такую акцию нижняя палата парламента решила провести вместе с «Аэрофлотом»
Максим Иванов Анна Вергазова
Депутаты (на фото в центре председатель Госдумы Вячеслав Володин) откажутся от миль ради помощи Донбассу / Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума договорилась с «Аэрофлотом» о взаимодействии для помощи беженцам и военным, выяснили «Ведомости». Как рассказали три источника на Охотном Ряду, соответствующее письмо было разослано депутатам, с его текстом ознакомились «Ведомости». В частности, в письме, которое разослали депутатам, уточняется, что акция проводится для «поддержки беженцев и российских военнослужащих в зоне проведения военной спецоперации». «Суть акции – использование миль, накопленных депутатами Госдумы в ходе авиаперелетов по программе «Аэрофлот-бонус», в гуманитарных целях на нужды Донбасса. Данная акция поддержана председателем Госдумы и фракциями в Госдуме», – указано там.

Порядок проведения акции был согласован управлением делами Госдумы (отвечает за материально-техническое обеспечение нижней палаты парламента) с ПАО «Аэрофлот», а также ими был определен порядок реализации данной акции, отмечается в письме. На счете уполномоченного депутата «на основании личных заявлений депутатов будут аккумулироваться мили за перелеты». «По мере пополнения бонусного счета уполномоченный член фракции связывается с департаментом «Аэрофлот-бонус» и определяет товары в соответствии с каталогом, представленным ПАО «Аэрофлот», после чего осуществляется отправка гуманитарной помощи в регионы Донбасса», – говорится в письме.

Оригиналы заявлений для сдачи на имя уполномоченных депутатов бонусных миль должны быть переданы до 30 ноября. Зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов предположил, что появился «новый формат благотворительной помощи с вовлечением компании «Аэрофлот»: «Поскольку «Аэрофлот-бонус» и их партнеры могут предоставлять за мили разные товары и услуги, они могут быть крайне востребованы». Депутаты, которые являются пассажирами авиакомпаний, используют свои бонусы на покупку оборудования, которое необходимо для военных, которые находятся в зоне проведения спецоперации, пояснил председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев. Но он не стал называть конкретные авиакомпании.

«Ведомости» отправили запрос в пресс-службу Госдумы и ПАО «Аэрофлот».

«Механика подобных действий очень простая. Если речь идет о том, чтобы доставить беженцев к местам временного проживания или отвезти бойцов, которые получили увольнение, к месту жительства, то мили, накопленные в бонусной программе, позволяют сократить расходы на перелет, – говорит главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. – Напомню, что было несколько благотворительных компаний, которые также использовали бонусные мили «Аэрофлота», – фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, Фонд Хабенского. Они собирали мили от жертвователей и использовали их для перевозки больных на лечение. С этой точки зрения механика акции никак не будет отличаться».

«Этой акцией депутаты показывают, что готовы отказаться от различных привилегий и бонусов в пользу нуждающихся граждан», – полагает доцент Финансового университета Александр Немцев. «Думаю, акция позволит купить более сотни авиабилетов [и иных вещей] нуждающимся. Уверен: это не последнее начинание Государственной думы. Например, и служебное жилье богатых депутатов также может быть использовано в благих целях», – допускает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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