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Смены руководства управления президента по обеспечению деятельности Госсовета не планируется

Александр Харичев остается на своем посту, говорят источники «Ведомостей»
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости

Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) Александр Харичев остается на своем посту, его уход с этой должности не обсуждался. Об этом сказали «Ведомостям» два собеседника в администрации президента (АП) и три источника, близких к АП. 

«Медуза» (признана СМИ-иноагентом) сообщила 25 ноября, что Харичев якобы уходит со своего поста, а на его должность рассматриваются политтехнолог, директор департамента по взаимодействию с регионами «Росатома» Андрей Полосин и замначальника УГС Борис Рапопорт. «Наиболее вероятным сменщиком» они назвали Полосина, поскольку его «хорошо знает Кириенко» и потому что «он начинает выступать на мероприятиях АП и на выборные темы».

«Чушь полная, конечно», – сказал собеседник «Ведомостей» в АП на вопрос, правда ли, что планируется уход начальника УГС с поста. По его словам, каждый раз перед стартом «избирательной кампании» его «увольняют»: в частности, подобные же слухи были и перед думскими выборами 2021 г. В 2024 г. пройдут президентские выборы, а УГС занимается их подготовкой. Двое собеседников «Ведомостей», близких к АП, говорят, что Харичев как глава УГС будет участвовать в организации выборов 2024 г.

Информацию об уходе Харичева опровергает и бывшая сотрудница УГС Мария Сергеева. В своем Telegram-канале она написала, что ее «высокопоставленный источник в руководстве УГС весело смеется и говорит «не дождутся». «Каждый раз перед началом президентских (а часто и перед думскими) выборов запускаются слухи про уход топовых менеджеров внутренней политики. Или в никуда, или на повышение», – написала она.

Александр Харичев работал в 2006-2009 гг. замначальником управления президента по внутренней политике (УВП), когда этот блок курировал Владислав Сурков. В 2009 г. он стал исполнительным директором компании «Российские коммунальные системы», а с 2013 по 2017 г. работал вместе с нынешним куратором внутренней политики Сергеем Кириенко в «Росатоме» на позиции начальника управления по работе с регионами.

В 2017 г. вернулся в администрацию президента, когда Кириенко стал первым замруководителя АП. Харичев занял должность замначальника УВП, а в 2018 г. после президентских выборов он был назначен начальником УГС. Это управление занимается проведением выборов, взаимодействием с экспертными организациями, мониторингом и анализом социальных процессов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных