Смены руководства управления президента по обеспечению деятельности Госсовета не планируется

Смены руководства управления президента по обеспечению деятельности Госсовета не планируетсяАлександр Харичев остается на своем посту, говорят источники «Ведомостей»
Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) Александр Харичев остается на своем посту, его уход с этой должности не обсуждался. Об этом сказали «Ведомостям» два собеседника в администрации президента (АП) и три источника, близких к АП.
«Медуза» (признана СМИ-иноагентом) сообщила 25 ноября, что Харичев якобы уходит со своего поста, а на его должность рассматриваются политтехнолог, директор департамента по взаимодействию с регионами «Росатома» Андрей Полосин и замначальника УГС Борис Рапопорт. «Наиболее вероятным сменщиком» они назвали Полосина, поскольку его «хорошо знает Кириенко» и потому что «он начинает выступать на мероприятиях АП и на выборные темы».
«Чушь полная, конечно», – сказал собеседник «Ведомостей» в АП на вопрос, правда ли, что планируется уход начальника УГС с поста. По его словам, каждый раз перед стартом «избирательной кампании» его «увольняют»: в частности, подобные же слухи были и перед думскими выборами 2021 г. В 2024 г. пройдут президентские выборы, а УГС занимается их подготовкой. Двое собеседников «Ведомостей», близких к АП, говорят, что Харичев как глава УГС будет участвовать в организации выборов 2024 г.
Информацию об уходе Харичева опровергает и бывшая сотрудница УГС Мария Сергеева. В своем Telegram-канале она написала, что ее «высокопоставленный источник в руководстве УГС весело смеется и говорит «не дождутся». «Каждый раз перед началом президентских (а часто и перед думскими) выборов запускаются слухи про уход топовых менеджеров внутренней политики. Или в никуда, или на повышение», – написала она.
Александр Харичев работал в 2006-2009 гг. замначальником управления президента по внутренней политике (УВП), когда этот блок курировал Владислав Сурков. В 2009 г. он стал исполнительным директором компании «Российские коммунальные системы», а с 2013 по 2017 г. работал вместе с нынешним куратором внутренней политики Сергеем Кириенко в «Росатоме» на позиции начальника управления по работе с регионами.
В 2017 г. вернулся в администрацию президента, когда Кириенко стал первым замруководителя АП. Харичев занял должность замначальника УВП, а в 2018 г. после президентских выборов он был назначен начальником УГС. Это управление занимается проведением выборов, взаимодействием с экспертными организациями, мониторингом и анализом социальных процессов.