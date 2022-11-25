Смены руководства управления президента по обеспечению деятельности Госсовета не планируется

«Чушь полная, конечно», – сказал собеседник «Ведомостей» в АП на вопрос, правда ли, что планируется уход начальника УГС с поста. По его словам, каждый раз перед стартом «избирательной кампании» его «увольняют»: в частности, подобные же слухи были и перед думскими выборами 2021 г. В 2024 г. пройдут президентские выборы, а УГС занимается их подготовкой. Двое собеседников «Ведомостей», близких к АП, говорят, что Харичев как глава УГС будет участвовать в организации выборов 2024 г.