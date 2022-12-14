Прокуратура Москвы подала иск к экс-полковнику Захарченко на 50 млн рублей

Прокуратура Москвы подала иск к экс-полковнику Захарченко на 50 млн рублейСуд приступит к его рассмотрению 9 января
Столичные прокуроры обратились в Никулинский суд Москвы с исковым заявлением об обращении в доход РФ имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его близких. Предварительное слушание начнется 9 января. По словам представителя столичной прокуратуры, Захарченко «в нарушение запретов и ограничений», установленных для госслужащих, «получал коррупционным путем денежные средства». «На незаконные доходы им, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы», – заявили он.
Ведомство отметило, что по этим основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства денежных средств, принадлежащих указанным лицам. «Всего сумма исковых требований превысила 50 млн руб.», – добавили в прокуратуре. У надзорного ведомства отсутствуют сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы.
В свою очередь защита Захарченко заявила о многочисленных нарушениях закона, которые были допущены столичной прокуратурой при заявлении иска. Адвокат Валерия Туникова указала, что истцом по предыдущим двум заявлениям выступала Генпрокуратура, так как Захарченко являлся сотрудником Центрального аппарата ГУЭБиПК. Туникова отметила, что собственники имущества, которые заявлены ответчиками по делу, не входят в перечень лиц, имущество которых может быть обращено в доход государства в рамках борьбы с коррупцией.
Кроме того, по данным защиты, ни один из заявленных объектов не входит в перечень того, что может быть обращено в доход государства. «Изыматься может недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги, а ювелирные изделия и часы – это движимое имущество, наличные деньги также не могут быть изъяты. Согласно поправкам 2021 г. только безналичные денежные средства можно обращать в доход государства», – сказала она. Туникова уточнила, что речь идет приблизительно о 3 млн руб. наличных денег и незначительного количества иностранной валюты в виде монет.
Срок исковой давности по данной категории споров – общий и составляет три года. Вступившими в законную силу решениями этого же районного суда ранее был установлен момент, от которого отсчитывается данный срок — дата возбуждения уголовного дела в отношении Захарченко, а именно 8 сентября 2016 г.
В заключение она отметила, что исковые требования об обращении в доход государства ювелирных изделий и часов также не соответствует нынешнему законодательству. Большинство из них были изъяты на обыске в 2017 г., когда Захарченко уже был год в СИЗО «Лефортово». «Все объекты в настоящий момент являются вещдоками. Соответственно, решение по ним должен выносить суд в приговоре», – считает адвокат.
Генеральная прокуратура ранее уже дважды подавала аналогичные иски к Захарченко и его близким. По одному итоговая сумма взыскания составила 9 млрд руб., по второму – почти 500 млн руб. В доход государства были изъяты квартиры, наличные денежные средства, в том числе валюта, различные драгоценности.
Захарченко был задержан в сентябре 2016 г. и в 2019 г. приговорен к 12,5 годам колонии со штрафом в 118 млн руб. за воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК) и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн руб. в сети ресторанов La Maree. Согласно второму приговору, суд признал его виновным в получении особо крупной и крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов. Второй приговор еще не вступил в законную силу.