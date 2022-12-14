Прокуратура Москвы подала иск к экс-полковнику Захарченко на 50 млн рублей

Кроме того, по данным защиты, ни один из заявленных объектов не входит в перечень того, что может быть обращено в доход государства. «Изыматься может недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги, а ювелирные изделия и часы – это движимое имущество, наличные деньги также не могут быть изъяты. Согласно поправкам 2021 г. только безналичные денежные средства можно обращать в доход государства», – сказала она. Туникова уточнила, что речь идет приблизительно о 3 млн руб. наличных денег и незначительного количества иностранной валюты в виде монет.