Минтранс предлагает запретить европейским транспортникам ввоз в Россию бумаги и картона

Минтранс выступил с инициативой запретить свободный проезд из стран ЕС транспортных средств, занимающихся ввозом в Россию бумаги и картона. Это коснется, в частности, изделий, используемых для производства упаковки для продуктов питания. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера компаний, занимающихся производством рыбы, молока и мясной продукции. О такой инициативе известно и представителям ассоциации поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз», а также Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).