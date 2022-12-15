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Минтранс предлагает запретить европейским транспортникам ввоз в Россию бумаги и картона

Данная мера приведет к увеличению сроков доставки упаковочных материалов и удорожанию их логистики
Алексей Полухин
В случае запрета прямых поставок грузы с бумагой и картоном придется перегружать или перецеплять на транспорт российских перевозчиков / Евгений Разумный / Ведомости

Минтранс выступил с инициативой запретить свободный проезд из стран ЕС транспортных средств, занимающихся ввозом в Россию бумаги и картона. Это коснется, в частности, изделий, используемых для производства упаковки для продуктов питания. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера компаний, занимающихся производством рыбы, молока и мясной продукции. О такой инициативе известно и представителям ассоциации поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз», а также Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

В самом Минтрансе перенаправили вопросы «Ведомостей» в Минпромторг, а там заявили, что готовы комментировать только ситуацию на рынке упаковки. В Минсельхозе ответили, что предложение Минтранса не поддерживают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных