Минтранс предлагает запретить европейским транспортникам ввоз в Россию бумаги и картона

Минтранс предлагает запретить европейским транспортникам ввоз в Россию бумаги и картонаДанная мера приведет к увеличению сроков доставки упаковочных материалов и удорожанию их логистики
Минтранс выступил с инициативой запретить свободный проезд из стран ЕС транспортных средств, занимающихся ввозом в Россию бумаги и картона. Это коснется, в частности, изделий, используемых для производства упаковки для продуктов питания. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера компаний, занимающихся производством рыбы, молока и мясной продукции. О такой инициативе известно и представителям ассоциации поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз», а также Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
В самом Минтрансе перенаправили вопросы «Ведомостей» в Минпромторг, а там заявили, что готовы комментировать только ситуацию на рынке упаковки. В Минсельхозе ответили, что предложение Минтранса не поддерживают.
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