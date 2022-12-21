23 декабря назначенных сенаторов от новых регионов представят в Совете Федерации

От парламента ДНР в СФ направлен депутат Александр Ананченко, который с 2018 по 2022 г. занимал должность председателя правительства республики, а 16 декабря 2022 г. в ходе пленарного заседания регионального парламента принял присягу депутата. Председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка написал у себя в Telegram-канале, что депутаты поддержали назначение Ананченко. По его словам, полномочия сенатора начнутся со дня вступления в силу постановления народного совета и продлятся до дня вступления в силу решения парламента ДНР о наделении полномочиями нового сенатора от народного совета ДНР, но «уже в порядке, установленном федеральным законом».