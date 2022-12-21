23 декабря назначенных сенаторов от новых регионов представят в Совете Федерации

23 декабря назначенных сенаторов от новых регионов представят в Совете ФедерацииИз шести членов верхней палаты парламента трое имеют прямое отношение к территориям
Шесть новых сенаторов от новых территорий были назначены 20 декабря, в день церемонии вручения госнаград в Кремле. На ней президент Владимир Путин, как и писали «Ведомости», впервые принял в качестве российских губернаторов и удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени врио глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника (врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени).
Пасечник 20 декабря подписал указ, согласно которому он направил от исполнительной власти в Совет Федерации (СФ) замсекретаря генсовета «Единой России» Дарью Лантратову, которая с переходом на работу в парламент покинет должность референта управления президента по общественным связям и коммуникациям. Замена ей на данный момент не найдена. А по решению парламента ЛНР сенатором от законодательного органа стала депутат от общественного движения «Мир Луганщине» Ольга Бас.
Бас многие годы работала руководителем администрации главы ЛНР, стояла у руля формирования органов власти в регионе вместе с Пасечником, заявил «Ведомостям» курирующий ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Лантратова же посещала Донбасс, оказывала гуманитарную помощь Луганску, говорит депутат. «Поэтому это такой симбиоз двух женщин – одна знает досконально проблемы регионов, а вторая знает, как решать проблемы на федеральном уровне. Поэтому они будут работать в паре, чтобы оказывать помощь руководству и жителям ЛНР», – говорит Водолацкий.
Такую схему, при которой один из сенаторов прямо связан с регионом, а другой имеет влияние на федеральном уровне, близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» считает логичной, поскольку это позволяет достичь баланса при лоббировании интересов в СФ.
Сенатором от исполнительной власти ДНР стала Наталья Никонорова, занимавшая с 2016 г. пост министра иностранных дел республики. Соответствующий указ подписал Пушилин. С 2015 г. Никонорова представляла республику в политической подгруппе на минских переговорах, ранее являлась юристом аппарата республиканского парламента. С сентября 2018 г. Никонорова была полномочным представителем ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, где обсуждалось урегулирование конфликта в Донбассе. До нее должность в группе занимал Пушилин, который после гибели первого главы ДНР Александра Захарченко стал руководителем республики.
От парламента ДНР в СФ направлен депутат Александр Ананченко, который с 2018 по 2022 г. занимал должность председателя правительства республики, а 16 декабря 2022 г. в ходе пленарного заседания регионального парламента принял присягу депутата. Председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка написал у себя в Telegram-канале, что депутаты поддержали назначение Ананченко. По его словам, полномочия сенатора начнутся со дня вступления в силу постановления народного совета и продлятся до дня вступления в силу решения парламента ДНР о наделении полномочиями нового сенатора от народного совета ДНР, но «уже в порядке, установленном федеральным законом».
Никонорова давно представляла интересы ДНР на международной арене, говорит заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский. Назначение сенаторов является закономерным развитием процесса интеграции Донбасса в России: «Регионы включаются в единую структуру органов госвласти».
Балицкий делегировал в СФ Дмитрия Ворону. Он в 2012 г. был замминистра юстиции Украины, затем главой Государственной регистрационной службы. С 2020 г. возглавлял Корпорацию развития Крыма, а потом стал советником главы Крыма.
Сенатором от исполнительной власти Херсонской области был назначен советник Сальдо Константин Басюк. Он в 1980-х – 1990-х гг. работах в органах госбезопасности, а затем занимался бизнесом. На сайте аэропорта Хабаровска он указан как председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт», президент ООО «УК Комакс».
В верхней палате ждут официальных документов о наделении полномочиями новых сенаторов, заявил «Ведомостям» председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Последнее заседание в 2022 г. палата проводит 23 декабря. 23 декабря новые сенаторы уже примут участие в заседании, говорят источник в СФ и собеседник, близкий к СФ.
Некоторые назначения оказались довольно неожиданными, отмечает источник в «Единой России», например кандидатуры сенаторов от губернаторов Запорожской и Херсонской областей.
«У этих областей сейчас тесная коммуникация с Крымом, поскольку Крым прошел процедуру интеграции в Россию восемь лет назад. Возможно, этим объясняется назначение Вороны», – говорит он. Источник также добавляет, что, возможно, Сальдо был давно знаком с Вороной как бывший депутат Верховной рады Украины.
В октябре председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников говорил, что в СФ пока войдет по два представителя от ДНР и ЛНР и первоначально по одному от исполнительного органа Запорожской и Херсонской областей. Еще по одному сенатору от областей будет назначено после формирования законодательных органов этих субъектов, сказал он. Выборы в регионах могут пройти в сентябре, если этому не помешает введенное военное положение.