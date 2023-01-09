В Киеве намерены резко ужесточить законы против дезертиров

В Киеве намерены резко ужесточить законы против дезертировНа Украине против бежавших и неподчиняющихся военных возбуждены тысячи уголовных дел
Президент Украины Владимир Зеленский не стал накладывать вето на принятый Верховной радой закон, ужесточающий наказание для тех, кто покидает позиции или не выполняет приказы на фронте. Жесткие меры нужны ВСУ: по словам украинских генералов, командиры частей постоянно жалуются на отказ военнослужащих исполнять приказы и бегство с передовой. Отказаться от антидезертирского закона предлагала петиция, поддержанная десятками тысяч украинцев.
Проблемы у ВСУ действительно есть.
«Ведомости» изучили официальную статистику ЕС, генпрокуратуры и погранслужбы Украины и выяснили, что за 11 месяцев 2022 г. в стране заведено больше 10 000 уголовных дел по фактам дезертирства, самовольного оставления части, невыполнения приказов командования и уклонения от мобилизации.