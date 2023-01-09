В Киеве намерены резко ужесточить законы против дезертиров

Президент Украины Владимир Зеленский не стал накладывать вето на принятый Верховной радой закон, ужесточающий наказание для тех, кто покидает позиции или не выполняет приказы на фронте. Жесткие меры нужны ВСУ: по словам украинских генералов, командиры частей постоянно жалуются на отказ военнослужащих исполнять приказы и бегство с передовой. Отказаться от антидезертирского закона предлагала петиция, поддержанная десятками тысяч украинцев.