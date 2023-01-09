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В Киеве намерены резко ужесточить законы против дезертиров

На Украине против бежавших и неподчиняющихся военных возбуждены тысячи уголовных дел
Максим Солопов Александр Соколов
Yasuyoshi CHIBA / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский не стал накладывать вето на принятый Верховной радой закон, ужесточающий наказание для тех, кто покидает позиции или не выполняет приказы на фронте. Жесткие меры нужны ВСУ: по словам украинских генералов, командиры частей постоянно жалуются на отказ военнослужащих исполнять приказы и бегство с передовой. Отказаться от антидезертирского закона предлагала петиция, поддержанная десятками тысяч украинцев.

Проблемы у ВСУ действительно есть.

«Ведомости» изучили официальную статистику ЕС, генпрокуратуры и погранслужбы Украины и выяснили, что за 11 месяцев 2022 г. в стране заведено больше 10 000 уголовных дел по фактам дезертирства, самовольного оставления части, невыполнения приказов командования и уклонения от мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных