«Единая Россия» объявила, что ее предвыборные обещания исполнены на 92%

Медведев сказал, что нужно обеспечить лекарствами пациентов с высокими рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку «тема появилась не сегодня». «Эта тема возникла не сегодня. И опять все говорят, ну да, это полезно, это хорошо – а денег нет. Понятно, бюджет в очень непростом состоянии, понятны приоритеты определенные и новые приоритеты, которые возникли, но это сделать необходимо», – добавил он. По его словам, по количеству операций на сердце Россия приблизилась к уровню передовых с точки зрения медицины стран: «Но операцию делают, а таблетки потом не дают, а без этих таблеток, извините, все равно можно отправиться в лучший мир».