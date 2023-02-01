«Единая Россия» объявила, что ее предвыборные обещания исполнены на 92%Эта цифра относительная, уточнил председатель партии Дмитрий Медведев
«Единая Россия» обсудила реализацию предвыборных обещаний на заседании программной комиссии партии. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» достигла 92% показателей, которые были заложены в «народную программу» на 2022 г. «Цифра относительная, поэтому важнее конкретные результаты. Относиться к их оценке нужно критично», – сказал Медведев. Он подчеркнул, что, несмотря на «весьма сложный период развития нашей страны», партия не допускала отказов от исполнения обязательств перед гражданами.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что единороссы подготовили 71 предложение по изменению программы. Они касаются всех 14 ее направлений, а также развития новых территорий. Среди предложенных изменений – проведение капремонта не только в школах, но и в учреждениях среднего профессионального образования, снижение бюрократической нагрузки не только школьных учителей, но и преподавателей СПО, импортозамещение в здравоохранении и др.
Медведев также сказал, что нужно актуализировать показатели реализации партийной программы: «Потому что жизнь не стоит на месте».
Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин сказал, что по итогам прошлого заседания программной комиссии было оформлено 64 поручения. По его словам, полностью выполнены и сняты с контроля 35 поручений, 10 задач выполнено, их предложено снять с контроля по итогам заседания 31 января.
Еще девять реализуются на постоянной основе, а по шести срок исполнения еще не наступил. «Четыре поручения программной комиссии не выполнены: три по обеспечению финансирования конкретных мероприятий в бюджете и одно комплексное, которое мы давали фракции «Единой России» в связи с неисполнением этих трех поручений», – сказал Сидякин.
Он привел примеры таких неисполненных партзаданий. Например, Минкультуры и Минфину совместно с координатором направления «Культура, история, традиции» Лилией Гумеровой разработать программу «Земский работник культуры» и включить в проект федерального бюджета на 2023–2025 гг. средства на ее реализацию, сказал Сидякин. В итоге программу разработали, но финансирование на этот год она не получила. Поэтому Сидякин предложил продлить срок до 1 сентября 2023 г. и обеспечить включение финансирования в бюджете 2024 г.
Также партией была подготовлена поправка в законопроект о бюджете о выделении 8,18 млрд руб. на обеспечение льготными лекарствами пациентов с высоким риском сердечно-сосудистого заболевания, но ее отклонили из-за отсутствия средств. Поэтому поручение также было продлено до 1 сентября 2023 г.
Кроме того, единороссы предлагали заложить в бюджете увеличение финансирования мер поддержки детского отдыха и строительства жилья для детей-сирот с учетом новых территорий. «Первая часть поручения была исполнена – был выделен 1 млрд руб. на строительство быстровозводимых корпусов для детского отдыха. <…> Но вторая часть поручения, связанная с увеличением финансирования строительства для детей-сирот, не решена», – сказал Сидякин, также предложив продлить срок поручения до 1 сентября 2023 г.
Фракции же дано поручение держать реализацию трех пунктов на контроле.
Медведев сказал, что нужно обеспечить лекарствами пациентов с высокими рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку «тема появилась не сегодня». «Эта тема возникла не сегодня. И опять все говорят, ну да, это полезно, это хорошо – а денег нет. Понятно, бюджет в очень непростом состоянии, понятны приоритеты определенные и новые приоритеты, которые возникли, но это сделать необходимо», – добавил он. По его словам, по количеству операций на сердце Россия приблизилась к уровню передовых с точки зрения медицины стран: «Но операцию делают, а таблетки потом не дают, а без этих таблеток, извините, все равно можно отправиться в лучший мир».
Деньги Медведев на это поручил «изыскать».