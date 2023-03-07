Вступивший в ЛДПР предприниматель Виктор Бут начал турне по регионам

По мнению политолога Ростислава Туровского, фигуры вроде Бута для ЛДПР сейчас не нужны, так как ключевая на данный момент партийная задача – работать над имиджем Слуцкого и «создавать из него нового партийного вождя». «Тем более что у Бута нет определенного имиджа. Ему предстоит думать, готов ли он к большой политике и с какими целями. А для партии это далеко не главное», – резюмировал он.