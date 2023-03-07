Вступивший в ЛДПР предприниматель Виктор Бут начал турне по регионам

Вступивший в ЛДПР предприниматель Виктор Бут начал турне по регионамКонкретные политические планы бизнесмен пока не раскрывает
Российский бизнесмен Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена с США на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в декабре 2022 г. и вступивший в ЛДПР вскоре после возвращения, начал посещать регионы вместе с однопартийцами. Первым делом он побывал на новых территориях, где, в частности, открывал региональные отделения ЛДПР.
А 3 марта предприниматель посетил Воронеж в составе высшей партийной школы ЛДПР, причем Бут был единственным «хедлайнером» мероприятия без парламентских регалий. Помимо него в делегацию вошли сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин, депутаты Госдумы Борис Чернышов и Ярослав Нилов. В режиме видеоконференции перед слушателями выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Всего в Воронежскую область приехало около 200 партийцев и представителей молодежного движения политической силы из Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областей.
В местных СМИ при освещении работы высшей партийной школы ЛДПР основное внимание уделялось именно Буту, который, в частности, вместе с Чернышовым встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. По словам руководителя управления по взаимодействию со СМИ при правительстве региона Артема Сокольникова, стороны обсудили «вопросы партийной линии». Сокольников выложил в своем Telegram-канале селфи с Бутом, подписанное словом «Легенда!».
При этом в правительственном пресс-релизе о встрече Гусева «с делегацией Федерального собрания» фамилия Бута отсутствовала. Отмечалось, что участники встречи «обсудили социальную сферу региона, а именно – соцподдержку жителей региона, материальное пособие для беременных и семей с детьми, поддержку мобилизованных и устранение правовых коллизий при различного рода выплатах».
На второй день работы высшей партийной школы ЛДПР Бут, как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, «провел блиц-опрос», в котором участие «с энтузиазмом приняли все слушатели». На какую тему проводился опрос, в пресс-службе не уточнили. С 30 марта по 2 апреля высшая партийная школа ЛДПР проведет аналогичное выездное мероприятие в Смоленске, на него также приглашен Бут, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь партии Александр Дюпин.
Программа партшколы в настоящее время находится в разработке. В декабре 2022 г. Бут поучаствовал в открытии регионального отделения ЛДПР в ЛНР, в январе и феврале 2023 г. – соответственно в Запорожской области и ДНР. Бизнесмен в ходе визита в Донецк также встречался с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
7 марта на территории киностудии «Мосфильм» будет открыта выставка картин Бута, которые он написал в американской тюрьме. Соорганизатор вернисажа – Российский фонд мира – представляет бизнесмена как члена творческого Союза художников России. «Виктор Бут создал десятки картин и рисунков. Тонкие и легкие линии его карандаша осваивали законы перспективы, формировали объем и форму, поднимали в воздух многотонные крылатые машины, создавали образы дорогих сердцу людей, оставшихся на недостижимо далеком берегу», – говорится в анонсе выставки.
Дюпин сообщил «Ведомостям», что, несмотря на экспансию в регионы, Бут пока не определился со своим политическим будущим.
«Человека обвинили в торговле оружием, позиция российских властей – что это не соответствует действительности. Какой месседж в этом для избирателей, например, в Крыму, если речь по-прежнему идет о довыборах по одномандатному округу в Госдуму? Не очень понятно, почему фигура Бута должна стать источником дополнительных голосов [для ЛДПР]», – сказал «Ведомостям» политолог Евгений Минченко.
По мнению политолога Ростислава Туровского, фигуры вроде Бута для ЛДПР сейчас не нужны, так как ключевая на данный момент партийная задача – работать над имиджем Слуцкого и «создавать из него нового партийного вождя». «Тем более что у Бута нет определенного имиджа. Ему предстоит думать, готов ли он к большой политике и с какими целями. А для партии это далеко не главное», – резюмировал он.