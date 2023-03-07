Спикера палаты представителей конгресса США уговорили не ехать на Тайвань

Спикера палаты представителей конгресса США уговорили не ехать на ТайваньВашингтон и Тайбэй не хотят эскалации конфликта с КНР
Новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти (занимает третий пост в американской государственной иерархии) не поедет на Тайвань для встречи с президентом Китайской Республики (частично признанное государство) Цай Инвэнь. Это позволит избежать дополнительного ухудшения отношений с Пекином, считающим остров территорией КНР. Вместо этого Маккарти в «ближайшие недели» или в апреле примет Цай на американской территории, в Калифорнии, по пути в страны Латинской Америки. Об этом 7 марта 2023 г. сообщили со ссылкой на дипломатические источники Financial Times (FT), Reuters, CNBC и South China Morning Post (SCMP).
По словам источников телеканала CNBC, как в Вашингтоне, так и в Тайбэе официальные лица серьезно обеспокоены тем, что приезд спикера палаты представителей США может осложнить ситуацию в американо-китайских отношениях. Собеседники FT пояснили, что отказаться от приезда на остров Маккарти убедила именно тайваньская сторона, поделившись со спикером угрозами, якобы исходящими от Пекина в контексте возможного визита.
Предыдущий визит в Тайбэй предшественницы Маккарти на посту спикера палаты Нэнси Пелоси и ее встреча с тайваньским руководством спровоцировали в августе 2022 г. эскалацию военно-политической напряженности между США и КНР в Тайваньском проливе. Пекин тогда провел беспрецедентные военные маневры вокруг острова, включавшие военно-морскую, авиационную и ракетную составляющие, а Вашингтон выдвинул к острову ударную авианосную группу.
Предложение о встрече именно на американской территории также исходило от Тайбэя, и аргументы его представителей, по данным FT, убедили спикера.
Цай Инвэнь, по данным FT, готовится посетить в начале апреля 2023 г. Гватемалу и Белиз, имеющие с Тайбэем официальные дипотношения, и сделать традиционные транзитные остановки в Калифорнии и Нью-Йорке. В последнем находится элитный Корнелльский университет, выпускницей которого является Цай. Однако официально тайваньская сторона не анонсировала визит президента в Центральную Америку.
Как сообщили SCMP в институте Рональда Рейгана, еще в январе они направили Цай приглашение выступить в библиотеке Рейгана в Калифорнии. В то же время там отметили, что пока «нет подтверждения, согласится ли она или когда она приедет, если согласится». Кроме того, в фонде Рональда Рейгана отметили, что приглашение было «открытым» с предложением выступить, «когда бы она ни была в Соединенных Штатах».
В январе американская Punchbowl News сообщала со ссылкой на источники, что в Пентагоне просчитывали возможные последствия визита Маккарти на Тайвань и «готовились» к нему. При этом на Тайвань уже посещал в последние месяцы ряд американских законодателей. 23 февраля на острове был конгрессмен-республиканец Майк Галлахер, возглавивший вновь созданный спецкомитет палаты представителей по Коммунистической партии Китая.
Маккарти в интервью CNBC 6 марта отказался ответить точно, посетит ли он Тайвань. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в тот же день также отказалась комментировать эту информацию. Выступая перед журналистами в парламенте, министр обороны Китайской Республики Чиу Гочэн 7 марта уверял, что ему ничего не известно о запланированной встрече между Цай Инвэнь и Маккарти. В тайваньском МИДе и президентской канцелярии в тот же день отказались подтвердить планы зарубежных визитов главы государства, передает Radio Taiwan.
В то же время во вторник 7 марта Цинь Ган, новый глава МИД КНР, считающей Тайвань неотъемлемой частью своей территории, раскритиковал связи Вашингтона с Тайбэем, а также в целом его политику в Индо-Тихоокеанском регионе.
В общем контексте проблемы Тайваня Цинь Ган особо подчеркнул, что США не устает говорить об уважении и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, по его словам, на деле американская сторона поставками вооружений и дипломатическими обменами с островом не уважает территориальную целостность КНР, хотя и не признает официально независимость Тайваня в соответствии с принципом «стратегической неопределенности», закрепленном в 1979 г. «Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как он продолжает продавать оружие Тайваню?», – возмутился Цинь.
Сам факт встречи руководства Тайваня с высокопоставленными официальными лицами США даже на американской территории уже приводил к военно-политическим кризисам в отношениях Вашингтона и Пекина. Так, частный визит в 1995 г в США, в частности, в Корнелльский университет, тайваньского президента Ли Дэнхуэя, возглавлявшего остров с 1988 по 2000 гг., спровоцировал так называемый третий военно-политический кризис в Тайваньском проливе в 1995-1996 г.
Транзитные остановки тайваньских президентов в США на пути следования к латиноамериканским дипломатическим партнерам последние два десятилетия широко применяемая практика, избавляющая от необходимости «опасных» официальных визитов, отмечает профессор СПбГУ, китаист Яна Лексютина. По ее словам, в правящих кругах США прекрасно знают, где расставлены пекинские «красные флажки», а также научились умело манипулировать Пекином, получая от него необходимую в данный момент реакцию. «Вероятно, сейчас ситуативно выгоднее не обострять ситуацию в тайваньском вопросе, что не означает изменения политики Вашингтона в отношении Тайваня», – говорит Лексютина.
Она допускает, что в перспективе умышленное нагнетание ситуации вокруг Тайваня еще неоднократно произойдет. «Хотя, даже если бы визит Маккарти на Тайвань все-таки состоялся, ничего бы серьезного бы не произошло – прецедент подобных демаршей фактически уже создан визитом Пелоси», – полагает Лексютина. К сопоставимой с кризисом 1995-1996 г. или августа 2022 г. эскалации возможный приезд тайваньского президента в США вряд ли приведет, так как он произойдет не в Вашингтоне, уверена эксперт.
Визит Цай в США, хоть и «транзитный», все еще остается рискованным мероприятием для американо-китайских отношений, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Многое, в частности, реакция Пекина, по его словам, зависит от окончательного протокольного оформления появления тайваньского президента на американской территории и содержания встреч с американскими официальными лицами. Так, ее последний «транзитный» визит на пути в Парагвай произошел в 2019 г., но встречалась она с американскими государственными деятелями не первого порядка, напоминает Кашин.