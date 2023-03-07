Спикера палаты представителей конгресса США уговорили не ехать на Тайвань

Как сообщили SCMP в институте Рональда Рейгана, еще в январе они направили Цай приглашение выступить в библиотеке Рейгана в Калифорнии. В то же время там отметили, что пока «нет подтверждения, согласится ли она или когда она приедет, если согласится». Кроме того, в фонде Рональда Рейгана отметили, что приглашение было «открытым» с предложением выступить, «когда бы она ни была в Соединенных Штатах».