Госдума поддержала доклад комиссии по западным биолабораториям

Госдума поддержала доклад комиссии по западным биолабораториямКак именно поменяются российские законы после его принятия, пока не сообщается
Итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, впервые полностью представлен в Госдуме. Депутаты поддержали его единогласно – за утверждение его итогов проголосовали 405 присутствующих депутатов (90%). Парламентарии пока лишь утвердили выводы комиссии, уже после на их основе будут предложены поправки в законодательство, писали «Ведомости».
Сопредседатель парламентской комиссии, зампред Госдумы Ирина Яровая заявила, что на территории Украины было создано 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты. По ее словам, Пентагон реализовал в стране план «военно-биологической оккупации», из-за чего «сама Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе и неясного происхождения». Яровая подчеркнула, что разработка оружия массового поражения американцами имеет «исторические корни» и что созданием таких лабораторий во всем мире занимается «очень мощная и разветвленная сеть военно-биологических структур с многомиллиардным бюджетом».
Как утверждает депутат, после прихода к власти в результате «оранжевой революции» Виктора Ющенко между минздравом Украины и Пентагоном было заключено «предательское соглашение», которое фактически превратило Украину и ее граждан «в живой полигон для исследований и испытаний». Яровая подчеркнула, что под прикрытием диппочты биолабораториями передавались генетические материалы и патогены, чтобы скрыть от общественности их деятельность.
Благодаря спецоперации россиянам, по утверждению Яровой, удалось получить доступ к документам, оригиналам соглашений, которые подтвердили проведение опытов на военнослужащих, помимо этого на Украине работал ветеринарный проект, основным направлением которого была работа над «экономически значимыми инфекциями, которые могут нанести существенную черту в экономике страны целого региона».
Она уверяет, что комиссии удалось найти подтверждение, что экспериментам подверглись около 4000 военнослужащих, в харьковской лаборатории 20 солдат погибли, 200 были госпитализированы. Всего в мире создано около 400 лабораторий при сотрудничестве США, и 50 из них – на Украине, и это, по мнению Яровой, подтверждает, что агрессия направлена именно против России.
Яровая предложила обратиться к парламентам других стран, а также поддержать этот доклад обеими палатами и направить его президенту, в Следственный комитет, Генпрокуратуру и уполномоченному по правам человека.
Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов подчеркнул, что для США «биологическая война – это тоже бизнес». Он отметил, что исследования болезней животных могут приводить к заражению скота и замене местных производителей на американских. По его словам, использование патогенов скрывалось под видом естественных вспышек заболеваний.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что расследование проводилось в условиях противодействия со стороны западных стран, все образцы и документы старались уничтожить. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин спросил Пискарева о приглашении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд для дачи показаний.
По словам Пискарева, Нуланд было направлено приглашение «со всем уважением» и российская сторона выразила готовность оплатить все расходы, но на вызов никто не явился. Володин отметил, что «можно это сделать без уважения» и вызвать посла США в России, чтобы она ответила «за явку сюда Нуланд».
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны в ходе расследования проанализировало порядка 2000 документов, подтверждающих реализацию военно-билогических проектов на территории Украины.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила расширить географию расследования, поскольку деятельность таких лабораторий является «грубейшим нарушением прав человека».
Итоговый доклад также поддержали руководители всех парламентских фракций.
Парламентская комиссия была создана 22 марта 2022 г. Она состоит из 14 депутатов и 14 сенаторов. Ее сопредседателями являются Яровая и заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Поводом для ее создания послужила информация Минобороны: 6 марта 2022 г. ведомство сообщило о наличии доказательств существования на Украине лабораторий для разработки потенциальных компонентов биологического оружия при участии американского государственного финансирования. Тогда Кириллов сообщал, что речь идет о сети из 30 лабораторий, работающих с опасными патогенами.
Как ранее сообщали «Ведомости», 12 апреля доклад заслушают в Совете Федерации. Один из собеседников издания отмечал, что доклад также будет опубликован и на его основе Госдума может принять обращение к парламентам других стран.