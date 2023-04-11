Госдума поддержала доклад комиссии по западным биолабораториям

Она уверяет, что комиссии удалось найти подтверждение, что экспериментам подверглись около 4000 военнослужащих, в харьковской лаборатории 20 солдат погибли, 200 были госпитализированы. Всего в мире создано около 400 лабораторий при сотрудничестве США, и 50 из них – на Украине, и это, по мнению Яровой, подтверждает, что агрессия направлена именно против России.