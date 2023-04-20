Путин предложил распространить опыт ЦУРов на муниципалитеты

В России уже есть регионы, где практика ЦУРов в качестве эксперимента была распространена и на муниципалитеты, сообщил «Ведомостям» руководитель ЦУРа Воронежской области Андрей Черваков. Прежде всего, это Калуга, Курск, где есть сеть таких центров, а также Воронеж, где центр создан при горадминистрации. Применить этот опыт можно ко всем муниципалитетам, отметил он. «Любой ЦУР своей деятельностью охватывает весь регион. Но, естественно, нам не хватает рук на местах. Охватить всю территорию и дойти до каждой деревни из областного центра трудно», – отмечает Черваков.