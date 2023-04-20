Путин предложил распространить опыт ЦУРов на муниципалитеты

Путин предложил распространить опыт ЦУРов на муниципалитетыЭто должно повысить качество обратной связи между гражданами и властью
Опыт центров управления регионами (ЦУР) надо распространить на муниципальный уровень, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседание Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля. По его словам, ЦУРы работают во всех субъектах и получают хорошие отзывы от граждан.
«На прошлом заседании совета мы говорили о создании центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают во всех субъектах федерации, получают хорошие отзывы от наших людей. Этот опыт, конечно же, необходимо распространить и на муниципальный уровень», – сказал Путин. Он подчеркнул, что цифровизация повышает «уровень качества» и действенности обратной связи между гражданами и органами власти.
При этом сама по себе она не заменит никаких личных контактов и встреч с людьми, отметил президент. «Регулярное общение с ними – важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью», – заявил он.
В реализации этой идеи председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) не видит никакой сложности. По его словам, мониторинг ЦУРов расширится на страницы муниципальных органов власти в соцсетях. «То, что этот механизм работает, это факт, а насколько эффективно – это зависит от региональных властей», – добавил депутат.
Центры управления регионами (ЦУР) созданы в декабре 2020 г. по поручению президента во всех субъектах РФ. На них возложены функции мониторинга и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни региона. На основе этих данных ЦУРы формируют аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатывают предложения по развитию региона.
Любая форма обратной связи, которая понятна для жителей, будет полезна, сказал «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»), в прошлом – депутат гордумы Томска и вице-губернатор региона. Он положительно оценил «централизацию информповестки на уровне муниципалитетов».
«Вопрос в том, как это будет применяться, – это зависит прежде всего от главы муниципалитета и той команды, которая с ним работает», – говорит депутат. По его мнению, соцсетями и возможностями интернета нужно пользоваться на муниципальном уровне как инструментом для того, чтобы аккумулировать и анализировать проблемы граждан и затем превращать это всё в те или иные решения.
Централизация дает определенный плюс, «если правильно ею пользоваться», считает Самокиш. «Собрали вопросы про дороги, медицину, еще что-то, еще раз обсудили, расставили приоритеты, приняли решение, выделили деньги, пошли исполнять. Если этот инструмент будет так работать, он будет полезен», – говорит он.
В России уже есть регионы, где практика ЦУРов в качестве эксперимента была распространена и на муниципалитеты, сообщил «Ведомостям» руководитель ЦУРа Воронежской области Андрей Черваков. Прежде всего, это Калуга, Курск, где есть сеть таких центров, а также Воронеж, где центр создан при горадминистрации. Применить этот опыт можно ко всем муниципалитетам, отметил он. «Любой ЦУР своей деятельностью охватывает весь регион. Но, естественно, нам не хватает рук на местах. Охватить всю территорию и дойти до каждой деревни из областного центра трудно», – отмечает Черваков.
Одной из главных функций ЦУРа является анализ сообщений и обращений граждан на площадках соцсетей для последующего принятия управленческих решений, говорит собеседник. «Это необходимо, чтобы понять карту потребностей, болей граждан. Чтобы государственная политика опиралась на то, чего хотят люди. И сейчас это лучше всего выявить через интернет, главным образом – через соцсети», – считает Черваков.