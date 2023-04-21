Депутаты «Единой России» будут агитировать голосовать за объекты благоустройства

Депутаты «Единой России» будут агитировать голосовать за объекты благоустройстваРабота с местной повесткой станет одной из составляющих кампаний на осенних выборах
Депутаты от «Единой России» займутся информированием избирателей о реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды, сказали «Ведомостям» два источника в партии. Федеральные парламентарии, к примеру, начали рассказывать в своих аккаунтах о том, как проект реализуется в тех территориях, от которых они избирались.
С 15 апреля по 31 мая будет проходить всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства, определить дизайн-проекты смогут россияне в своих городах. Голосование проходит на сайте za.gorodsreda.ru, авторизоваться нужно через «Госуслуги». Единороссы, по словам собеседников «Ведомостей», будут информировать граждан о сроках голосования.
Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко подтвердил «Ведомостям», что депутатам рекомендовали провести такую работу. «Тем более у нас есть соответствующий партийный проект, – сказал парламентарий. – Мы предлагаем гражданам быть активнее в выборе пространств, которые надо благоустроить, – чтобы не чиновники в своих душных кабинетах решали, какие пространства благоустраивать, а сами граждане».
Рекомендации поступили не только единороссам «федерального уровня». В регионах, по словам источников «Ведомостей», партийцы должны войти в составы рабочих групп по теме формирования комфортной городской среды и наладить взаимодействие с органами исполнительной власти.
Единороссы должны не только информировать о сроках голосования по новым объектам благоустройства, но посещать объекты, поясняя гражданам, что победит только один. Акцент в информировании по поводу проектов благоустройства предлагается делать на отражении роли президента в реализации этой программы и улучшении качества жизни россиян, говорит источник в партии и свидетельствуют публикации единороссов в соцсетях.
При этом как действующие депутаты любого уровня, так и кандидаты от партии должны не просто разместить посты об объектах благоустройства и призвать голосовать по ним, но и объяснить: «голосовать – это просто», пообщаться с жителями лично и показать пример. А если речь идет о единороссах, где голосование за объекты благоустройства не проводится, они могут призывать жителей поддержать другие районы.
Благоустройство территорий является одним из пунктов предвыборной программы единороссов, с которой кандидаты в 2021 г. шли на думские выборы. Собеседник в партии поясняет, что за каждым объектом закреплен депутат партии того или иного уровня: «Сначала у людей спрашивают, какие объекты благоустраивать, потом власти города ремонтируют эти объекты». Партия проводит идеологическое сопровождение этой программы, говорит единоросс.
Благоустройство городской среды является частью «Народной программы» единороссов и естественно, что депутатский корпус участвует в разъяснении по этой теме, определении совместно с гражданами объектов программы и других мероприятиях, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Среда обитания – один из самых важных факторов повседневной жизни, поэтому партия, которая содействует реализации проектов, получает, как минимум, дополнительное внимание, а как максимум – электоральную базу», – говорит он.
Нынешний проект будет встроен в кампанию единороссов 2023 г., говорит собеседник в партии: он показывает работу с местной повесткой. «Это тот случай, когда теория малых дел находит отклик у избирателей и приводит к видимым улучшениям», – говорит вице-президент Центра политтехнологий Ростислав Туровский. Если удастся системно включить в этот процесс кандидатов «Единой России», то их будут воспринимать в качестве эффективных политиков, а это «верный путь к повышению рейтинга».