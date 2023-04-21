Депутаты «Единой России» будут агитировать голосовать за объекты благоустройства

При этом как действующие депутаты любого уровня, так и кандидаты от партии должны не просто разместить посты об объектах благоустройства и призвать голосовать по ним, но и объяснить: «голосовать – это просто», пообщаться с жителями лично и показать пример. А если речь идет о единороссах, где голосование за объекты благоустройства не проводится, они могут призывать жителей поддержать другие районы.