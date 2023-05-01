Азербайджан и Армения обсудили в Вашингтоне мир и Лачин

Проблема делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы – другой острый и второй по важности момент переговоров, добавил политолог. «Для Москвы мирный договор – это не просто бумага, важно, чтобы мирный процесс подкреплялся какими-то практическими шагами. Вашингтону же, в первую очередь, нужно заключение какого-то соглашения, что будет дальше, им не важно», – считает эксперт. Он добавил, что США форсируют подписание мирного договора для ослабления влияния России и превращения Южного Кавказа в «единый ориентированный на Запад регион». Побочная цель Вашингтона также сдерживание Ирана на его северных границах и создание максимально некомфортных условий для продвигаемых Москвой и Тегераном совместных транспортно-логистических проектов в регионе, заключил эксперт.