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Азербайджан и Армения обсудили в Вашингтоне мир и Лачин

США выступили посредником между Баку и Ереваном впервые с сентября 2022 года
Илья Лакстыгал Нурлан Гасымов
Alex Brandon / Pool via REUTERS

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян 1 мая, впервые с сентября 2022 г., встретились в пригороде Вашингтона при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. Поводом для встречи стала ситуация в Лачинском коридоре, где 23 апреля Азербайджан установил свой КПП на границе с Арменией, фактически ограничив движение между ней и Карабахом.

В американской столице таким образом прошел очередной раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Ереваном и Баку. Сначала Блинкен встретился с Мирзояном, а затем с Байрамовым по отдельности в здании Национального учебного центра иностранных дел имени Джорджа Шульца в Арлингтоне (пригород Вашингтона). Затем там же прошла и трехсторонняя встреча.

По итогам встречи пресс-служба МИД Армении подтвердила, что в трехстороннем формате обсуждались ситуация в области безопасности в регионе, вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также проблема блокады Лачинского коридора. О каких-то конкретных достигнутых договоренностях армянская сторона не упомянула.

МИД Армении призвал РФ обеспечить вывод сил Азербайджана из Лачинского коридора

До этого, в ночь на 1 мая, Блинкен провел телефонный разговор с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и поделился «своей верой в то, что мир возможен» (цитата по пресс-службе госдепартамента США). «Создание Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре подрывает попытки установить доверие в рамках процесса мирного урегулирования, и подчеркнул важность как можно более скорого открытия Лачинского коридора для коммерческого и частного транспорта», – отмечалось в заявлении американского внешнеполитического ведомства. В Twitter госсекретарь заверил о готовности содействовать разрешению ситуации.

В субботу 29 апреля Блинкен также провел отдельный разговор и с премьером Армении Николом Пашиняном. Глава государства заявил госсекретарю, следует из сообщения пресс-службы армянского правительства, что действия Азербайджана в Лачинском коридоре «нацелены на осуществление этнических чисток в Нагорном Карабахе и полное изгнание армян» и «нарушают региональную безопасность». Блинкен, в свою очередь, следует из сообщения госдепартамента, «подтвердил, что прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе». 

Азербайджанские пограничники 23 апреля установили КПП на границе с Арменией в начале дороги, которая ведет в Степанакерт (так называемый Лачинский коридор, зона ответственности российских миротворцев). В Баку пояснили, что это «обеспечит законность и транспарентность движения по данной дороге», до этого азербайджанская сторона обвиняла Армению в провозе вооружений и личного состава вооруженных формирований в Карабах в нарушение договоренностей. 

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«Одностороннюю» установку КПП осудила Россия и Армения как нарушение положений трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе от ноября 2020 г. В Ереване призвали прекратить «незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора. Осудили шаг Баку и призвали вернуться к выполнению договоренностей также США и Франция – вместе с Россией они с 1992 г. являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

Кроме того, с 12 декабря 2022 г. движение по Лачинскому коридору было фактически заблокировано бессрочной акцией азербайджанских активистов-экологов на участке дороги возле Шуши. По словам организаторов, цель митинга – препятствие эксплуатации Арменией природных ресурсов Карабаха. 22 февраля Международный суд ООН обязал Баку разрешить свободный проезд по этому маршруту, но азербайджанские власти проигнорировали это постановление.

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В центре внимания министров иностранных дел в первую очередь стоит проблема заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, считает политолог Андрей Арешев. «Лачинский коридор, хотя и заявлен как повод, скорее всего, не центральный вопрос обсуждений – к установке КПП все шло уже давно и, вероятно, ранее по этой теме даже шли закулисные переговоры», – полагает эксперт. Арешев однако допустил, что стороны обсудили технические вопросы функционирования КПП на Лачинской дороге в новых условиях.

Проблема делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы – другой острый и второй по важности момент переговоров, добавил политолог. «Для Москвы мирный договор – это не просто бумага, важно, чтобы мирный процесс подкреплялся какими-то практическими шагами. Вашингтону же, в первую очередь, нужно заключение какого-то соглашения, что будет дальше, им не важно», – считает эксперт. Он добавил, что США форсируют подписание мирного договора для ослабления влияния России и превращения Южного Кавказа в «единый ориентированный на Запад регион». Побочная цель Вашингтона также сдерживание Ирана на его северных границах и создание максимально некомфортных условий для продвигаемых Москвой и Тегераном совместных транспортно-логистических проектов в регионе, заключил эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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