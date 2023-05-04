Президент Ирана посетил Сирию впервые с 2011 года

12 апреля, после первого за 12 лет визита министра иностранных дел Сирии Фейсала Мекдада в Джидду, о восстановлении дипотношений с Дамаском объявили власти Саудовской Аравии. Уже через два дня представители стран Лиги арабских государств (ЛАГ) встретились там же для обсуждения восстановления членства Сирии в организации на саммите ЛАГ, который пройдет 19 мая. Членство Сирии в организации было приостановлено еще в 2011 г. 1 мая министры иностранных дел Сирии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака провели заседание, по итогам которого призвали вывести из страны незаконно присутствующие там вооруженные силы, под которыми подразумеваются в первую очередь турецкая и американская армии.