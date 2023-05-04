Президент Ирана посетил Сирию впервые с 2011 года

Президент Ирана посетил Сирию впервые с 2011 годаОн не встречался с Башаром Асадом на территории республики с начала гражданской войны
Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Сирию и встретился с президентом страны Башаром Асадом, сообщает сирийское государственное агентство SANA. Это первый визит иранского руководителя в союзную Тегерану Сирию за 13 лет с начала сирийской гражданской войны в 2011 г. Раиси сопровождала большая делегация, включая министров иностранных дел и обороны Хосейна Амира Абдоллахияна и Мохаммада Резы Аштияни, а также министра нефти Джавада Оуджи. В аэропорту Дамаска Раиси встретил министр экономики Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль.
По заявлению руководителя пресс-службы правительства Ирана Али Бахадори Джахроми, основной упор на переговорах будет сделан на торгово-экономическом сотрудничестве, которое обе стороны намерены укреплять. Ранее в апреле сирийская газета Al-Watan писала, что результатом встречи Раиси и президента САР Асада станет подписание множества соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере экономики между Тегераном и Дамаском. Экономическое положение Сирии остается непростым.
В декабре 2022 г. страна столкнулась с мощным топливным кризисом, самым тяжелым с начала гражданской войны. Дефицит топлива стал причиной проблем с энергоснабжением, доставкой товаров первой необходимости, лекарств и оказанием медицинской помощи. При этом основной поставщик топлива в Сирию – Иран в январе 2023 г. отказался продавать энергоресурсы в кредит, а также повысил цены. За новые поставки Тегеран попросил Дамаск заплатить авансом. Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни тогда заявил, что Тегеран сам находится под давлением и не может позволить себе льготы для Сирии.
Приезд Раиси в Дамаск – это заметный знак нормализации отношений Сирии с соседними странами. Ранее правительство Асада начало взаимно налаживать контакты с Турцией, которая на протяжении сирийского конфликта выступала против официального Дамаска и проводила на территории САР военные операции.
12 апреля, после первого за 12 лет визита министра иностранных дел Сирии Фейсала Мекдада в Джидду, о восстановлении дипотношений с Дамаском объявили власти Саудовской Аравии. Уже через два дня представители стран Лиги арабских государств (ЛАГ) встретились там же для обсуждения восстановления членства Сирии в организации на саммите ЛАГ, который пройдет 19 мая. Членство Сирии в организации было приостановлено еще в 2011 г. 1 мая министры иностранных дел Сирии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака провели заседание, по итогам которого призвали вывести из страны незаконно присутствующие там вооруженные силы, под которыми подразумеваются в первую очередь турецкая и американская армии.
Иран был и остается главным союзником Сирии, поэтому для Тегерана важно закрепить отношения с Дамаском на фоне контактов Асада с арабскими государствами, считает исследователь ИМИ МГИМО Артем Адрианов. Раиси не хочет допустить снижения своего влияния на Сирию, пока Дамаск стремится возобновить контакты с прежде недружественными ему арабскими странами. «При этом говорить о полной независимости Сирии от Ирана пока не приходится – иранское влияние в Дамаске все еще сильно, и Тегеран не дает оттеснить себя от процесса урегулирования вокруг Сирии», – резюмирует эксперт.
За Дамаск идет борьба между Саудовской Аравией и Ираном, говорит старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Саудиты хотят приблизить Сирию за счет ее возвращения в ЛАГ, что усилит влияние на САР и других монархий Персидского залива.
«В то же время Иран рассматривает Сирию как свою стратегическую территорию, через которую Тегеран может налаживать связи с Ливаном и противостоять Израилю. Кроме того, именно благодаря иранской поддержке Асад удержался на посту президента, и Тегеран обязательно потребует вернуть долги», – поясняет эксперт. Самому же Асаду важно вернуться в ЛАГ и добавить за ее счет легитимности своей власти – ведь опора на шиитский Иран не выглядит в глазах других арабских стран таким же серьезным аргументом, как хорошие отношения с членами ЛАГ, подытоживает Зелтынь.