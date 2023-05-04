Турецкие власти незадолго до выборов президента закрыли небо для армянских самолетов, летящих в третьи страны

Турецкие власти незадолго до выборов президента закрыли небо для армянских самолетов, летящих в третьи страныЭто произошло после установки в Ереване 25 апреля памятника убийцам организаторов геноцида армян в 1915 году
Власти Турции закрыли армянским самолетам, включая пассажирские лайнеры и бизнес-джеты, свое воздушное пространство для полетов в третьи страны. Об этом объявил 3 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV. По его словам, это сделано в ответ на «армянские провокации» против турецкой и азербайджанской стороны. Чавушоглу допустил, что отдельные самолеты из Армении будут пускать «при необходимости», но Анкара может пойти в запретах дальше, если «провокации» продолжатся.
Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын пояснил, что «действия Армении, связанные с обвинениями в геноциде, не останутся без ответа», имея в виду закрытие воздушного пространства для ряда судов. При этом сам Эрдоган ситуацию не комментировал. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал закрытие воздушного пространства Турцией «проблемой» Еревана. Ранее турецкие власти запретили армянской авиакомпании Flyone Armenia летать в Европу через воздушное пространство Турции. 2 мая был отменен рейс Ереван – Париж – Ереван, но прямые рейсы в Турцию не ограничивались.
Поводом для решения Анкары стала установка 25 апреля в Ереване, наутро после Дня памяти жертв геноцида армян, памятника участникам операции «Немезис». Ее организовала националистическая армянская партия «Дашнакцутюн» в 1920–1922 гг. для ликвидации руководителей бывшей Османской империи и Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920), причастных к массовым убийствам армян во время Первой мировой войны и событий Гражданской войны в бывшей Российской империи. В результате были убиты пять бывших высших турецких и три бывших высших азербайджанских чиновника, включая Мехмета Таллаат-пашу, экс-главу МВД Османской империи.
Демарш оказался неожиданным на фоне начавшейся в декабре 2021 г. нормализации турецко-армянских отношений после поражения Еревана во второй карабахской войне в ноябре 2020 г. В октябре 2022 г. Пашинян, Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Праге для обсуждения как подписания армяно-азербайджанского мирного договора, так и восстановления отношений Еревана и Анкары. Эрдоган после встречи с Пашиняном анонсировал открытие чартерного авиасообщения с Ереваном.
В начале января 2023 г. возобновилось грузовое авиасообщение между двумя странами, в начале февраля – пассажирское. После помощи в ликвидации последствий землетрясения 6 февраля в Турции 15 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Чавушоглу на встрече в Анкаре заявили о готовности восстановить дипсвязи, разорванные с 1993 г., в разгар первой карабахской войны.
Причина конфликта
По данным армянских историков, в Османской империи с 1915 по 1923 г. уничтожено от 660 000 до 1,5 млн армян. Факт геноцида признало более 20 стран, включая США и Россию. Власти Турции геноцид отрицают. Лиц, признающих его, судят по ст. 301 УК страны за «очернение» нации.
23 марта Мирзоян заявил о договоренности с Турцией об открытии до лета сухопутных границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами. В конце марта армянская погранслужба начала подготовку к открытию погранперехода «Маргара» на границе с Турцией, в конце апреля Ереван выделил $73 000 на проектирование инфраструктуры КПП.
«Турецкий демарш – элемент давления на армянское руководство, чтобы они были сговорчивыми в переговорном процессе с Азербайджаном», – полагает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Он напомнил, что со 2 мая главы МИД Армении и Азербайджана ведут переговоры по нормализации отношений в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря Энтони Блинкена. «Анкара координирует и согласовывает свою внешнеполитическую линию в этом направлении с Баку», – отметил эксперт.
Но есть и внутриполитическая сторона вопроса. Турецкое общество крайне болезненно относится к армянским трактовкам событий 1915 г., этот вопрос всегда был камнем преткновения во взаимоотношениях Армении с Турцией, пояснил политолог Иван Стародубцев. Кроме того, закрытие воздушного пространства для Армении, скорее всего, будет положительно воспринято националистически настроенным электоратом в Турции перед президентскими выборами 14 мая, добавил эксперт. Позже Анкара вновь может пойти по пути компромиссов, полагает он.