Турецкие власти незадолго до выборов президента закрыли небо для армянских самолетов, летящих в третьи страны

Власти Турции закрыли армянским самолетам, включая пассажирские лайнеры и бизнес-джеты, свое воздушное пространство для полетов в третьи страны. Об этом объявил 3 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV. По его словам, это сделано в ответ на «армянские провокации» против турецкой и азербайджанской стороны. Чавушоглу допустил, что отдельные самолеты из Армении будут пускать «при необходимости», но Анкара может пойти в запретах дальше, если «провокации» продолжатся.