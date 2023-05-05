Около половины политиков-добровольцев вернулись из зоны боевых действий

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев сказал «Ведомостям», что он стал первым депутатом в России, отправившимся участвовать в спецоперации: «Первый контракт добровольца я заключил в июне [2022 г.] на три месяца». «Когда первый контракт закончился, я поехал во второй раз в то же подразделение. Потому что приобрел много боевых товарищей. Понимал, что, раз в военном смысле не достигнуто результатов, надо участвовать – у меня уже боевой опыт, я понимаю, что и как там происходит. Обстрелы Курской области не прекращались. И я посчитал правильным, по-мужски, разделить обязанность по защите страны», – пояснил он. Сейчас Гулиев находится в отпуске как ветеран боевых действий и занимается «депутатскими делами».