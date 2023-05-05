Около половины политиков-добровольцев вернулись из зоны боевых действий

Около половины политиков-добровольцев вернулись из зоны боевых действийНо некоторые продолжают участвовать в спецоперации
19 из 42 депутатов и чиновников разных уровней, которые публично заявляли об участии в военной операции, вернулись домой, во всяком случае временно, подсчитали «Ведомости». Подавляющее большинство представителей власти отправлялись в зону боевых действий в качестве добровольцев, двое – депутат Чебоксарского городского собрания Юрий Богданов и депутат Новочебоксарского городского собрания Григорий Михайлов – были мобилизованы. Они оба по-прежнему участвуют в спецоперации.
3 мая стало известно о возвращении из зоны боевых действий находившегося там с января депутата Госдумы Дмитрия Савельева – он избран от Новосибирской области, где в этом году пройдут губернаторские выборы. Савельев служил в добровольческом батальоне «Вега», сформированном первым зампредом заксобрания Новосибирской области Андреем Панферовым. В этом подразделении служили также зампред горсовета Новосибирска Евгений Яковенко (вернулся накануне голосования по поправкам в устав об отмене выборов мэра) и депутат заксобрания Сергей Конько (находится в зоне спецоперации).
Савельев сообщил «Ведомостям», что прослужил офицером связи три месяца и после праздников возобновит работу в Госдуме. Панферов сказал, что Савельев «свои задачи выполнял добросовестно». Сам первый зампред заксобрания продолжает командовать отрядом в зоне боевых действий, и «если будет принято решение о ротации», то он будет сменен. «Когда сражается государство, гражданином которого я являюсь, а сражается с фашизмом, то быть в стороне я не имею права! Выполняю поставленную задачу и этим горжусь», – заявил Панферов.
Еще один сибирский политик – зампред горсовета Евгений Лебедев, находящийся в зоне боевых действий в качестве волонтера, возвращался в Новосибирск, чтобы принять участие в голосовании по изменению устава города (там отменили прямые выборы мэра). После сессии, по словам Лебедева, он сразу вернулся в зону боевых действий. «Сейчас в Новосибирске за время моего отсутствия накопилась масса дел, надо ударными темпами разбираться с ними, но буду стараться вернуться в зону спецоперации, как только смогу», – сказал он «Ведомостям».
В зоне спецоперации участвовали 14 депутатов Госдумы, часть из них уже вернулись. Например, помимо Савельева, это избранный от Хакасии Сергей Сокол – 17 апреля он прибыл в Абакан для участия в выборах главы республики.
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов служит младшим сержантом артиллерии, старшим наводчиком расчета противотанковой артиллерийской батареи и, по его словам, находится «в основном под Горловкой». «Моя служба идет как добровольная и неоплачиваемая, и мне периодически надо бывать в Москве, в Санкт-Петербурге, чтобы там выполнять свои обязанности в те дни, когда это нужно. Иначе мне будут ставить прогулы и лишать мандата», – сказал он «Ведомостям».
Сейчас Милонов находится в Петербурге, но через несколько дней он собирается к месту службы. «Если из Думы не будут выгонять совсем, еще побуду [в зоне боевых действий]. Молю бога, чтобы руководство разрешило мне повоевать еще», – заключил он.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ и лидер Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал «Ведомостям», что собирается оставаться в зоне спецоперации до момента ее завершения. Зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков вернулся из зоны боевых действий в середине апреля и сейчас исполняет полномочия депутата, сообщил он «Ведомостям».
По его словам, он отслужил два трехмесячных контракта в добровольческом отряде БАРС «Каскад», специализирующемся на применении беспилотных летательных аппаратов. Собеседник «Ведомостей» в Госдуме ранее говорил, что прежде обсуждалось, что некоторым из вернувшихся депутатов предложат возможность перейти на другие должности (не только Соколу).
«Мы летали на 50–70 км за передний край противника. Наблюдали, где стоит техника, которая обстреливает наши позиции, наводили и корректировали нашу артиллерию», – пояснил он. По словам Голикова, его подразделение уничтожило порядка 40 единиц боевой техники, в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы M777 производства США. «Жгли и чешскую, и польскую технику – все, что бьет по нам в пределах полусотни километров. Плюс к этому пикапы, следующие на фронт, минометные точки, командные пункты», – заявил Голиков.
Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев сказал «Ведомостям», что он стал первым депутатом в России, отправившимся участвовать в спецоперации: «Первый контракт добровольца я заключил в июне [2022 г.] на три месяца». «Когда первый контракт закончился, я поехал во второй раз в то же подразделение. Потому что приобрел много боевых товарищей. Понимал, что, раз в военном смысле не достигнуто результатов, надо участвовать – у меня уже боевой опыт, я понимаю, что и как там происходит. Обстрелы Курской области не прекращались. И я посчитал правильным, по-мужски, разделить обязанность по защите страны», – пояснил он. Сейчас Гулиев находится в отпуске как ветеран боевых действий и занимается «депутатскими делами».
28 марта о своем решении служить по контракту в зоне спецоперации заявил мэр Воркуты Ярослав Шапошников. В мэрии «Ведомостям» сообщили, что чиновник все еще находится в городе, но должен уехать «в ближайшее время», и предложили отправить письменный запрос. Три депутата, участвовавших в спецоперации, погибли. Это Сергей Голиков (совет депутатов Решетовского сельсовета Новосибирской области), Дмитрий Шмаков (совет депутатов Маслянинского района Новосибирской области) и Дмитрий Иванов (Верховный совет Хакасии).