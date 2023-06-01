Госдума может рассмотреть разработанный с участием иноагента законопроект

Комитет Госдумы по туризму предложил отклонить законопроект. Он был внесен в прошлом созыве – 15 ноября 2019 г. Инициатива была внесена группой депутатов из трех думских фракций («Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия»), в том числе среди авторов, к примеру, был председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, однако он 2 марта 2023 г. снял свою фамилию с законопроекта, тогда кроме него это сделали еще шесть единороссов (оставался только Гаджиев, из партии он уже исключен).