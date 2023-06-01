Госдума может рассмотреть разработанный с участием иноагента законопроект

Госдума может рассмотреть разработанный с участием иноагента законопроектВнесенная в VII созыве инициатива будет отклонена 21 июня
Госдума 21 июня может рассмотреть на пленарном заседании законопроект, одним из авторов которых является экс-депутат Магомед Гаджиев, признанный Минюстом 26 мая иностранным агентом. На это обратили внимание «Ведомости». О том, что законопроект может быть рассмотрен в конце июня, говорится в карточке законопроекта на сайте Госдумы.
Гаджиев был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов. В нынешний созыв он не избрался. Минюст мотивировал включение Гаджиева в реестр иностранных агентов тем, что он «находясь за пределами Российской Федерации, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, заявлял о поддержке властей Украины».
Комитет Госдумы по туризму предложил отклонить законопроект. Он был внесен в прошлом созыве – 15 ноября 2019 г. Инициатива была внесена группой депутатов из трех думских фракций («Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия»), в том числе среди авторов, к примеру, был председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, однако он 2 марта 2023 г. снял свою фамилию с законопроекта, тогда кроме него это сделали еще шесть единороссов (оставался только Гаджиев, из партии он уже исключен).
Законопроект менял понятие «средство размещения» таким образом, чтобы он касался только нежилого фонда. В пояснительной записке говорилось, что понятие «средство размещения» включает в себя как объекты жилого, так и нежилого фонда, что «позволяет ввести в правовое поле бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что противоречит действующему жилищному законодательству».
В законопроекте нет маркировки, указывающей, что один из его авторов сейчас «иностранный агент». Юрист Гарегин Митин обращает внимание, что уже внесенных инициатив это не касается: это касается только публикаций в СМИ и соцсетях, кроме того иностранные агенты должны указывать этот статус на выборах. В законодательстве не прописывали аспект, связанный с нормотворчеством, которое происходит с участием иноагентов.
Сейчас на рассмотрении Госдумы осталось еще семь законопроектов, где автором указан Гаджиев. В Госдуме не осталось нерассмотренных законопроектов других экс-депутатов, признанных иноагентами, в том числе депутата VI созыва от «Единой России» Марии Максаковой, которая признана иноагентом.