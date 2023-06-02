Дмитрий Медведев инициировал создание единого социального онлайн-портала для новых регионов

Предполагается, что портал «Я в России» будет работать в формате «единого окна»: туда можно будет обратиться по вопросам оформления документов, пенсий и социальных пособий, трудоустройства, поступления в вузы и т. д. «По закону жители новых субъектов могут получать пенсии, выплаты на детей, бесплатную медицинскую помощь, оформлять все пособия, льготы. Им стали доступны и новые программы поддержки, которых у них никогда не было, – сказал он 31 мая на заседании генсовета партии. – Но нужно, чтобы это формальное право превратилось в право реальное».