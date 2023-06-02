Дмитрий Медведев инициировал создание единого социального онлайн-портала для новых регионов

Дмитрий Медведев инициировал создание единого социального онлайн-портала для новых регионовЕдинороссы считают, что он поможет улучшить социальное самочувствие в новых регионах
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев инициировал создание единого социального онлайн-портала для жителей новых регионов. Предложение адресовано Минцифры России.
Предполагается, что портал «Я в России» будет работать в формате «единого окна»: туда можно будет обратиться по вопросам оформления документов, пенсий и социальных пособий, трудоустройства, поступления в вузы и т. д. «По закону жители новых субъектов могут получать пенсии, выплаты на детей, бесплатную медицинскую помощь, оформлять все пособия, льготы. Им стали доступны и новые программы поддержки, которых у них никогда не было, – сказал он 31 мая на заседании генсовета партии. – Но нужно, чтобы это формальное право превратилось в право реальное».
Новый ресурс должен помочь в решении проблем «в доступном, понятном и благоприятном для восприятия формате», сказал Медведев. По сведениям партийного собеседника «Ведомостей», в портал, создание которого инициировал Медведев, будут интегрированы госуслуги по мере их появления на новых территориях. Также на портале могут быть представлены организации, готовые оказать регионам волонтерскую и гуманитарную помощь, появится возможность обратиться как к ним, так и в партию, в том числе с жалобами, за консультацией и проч.
«Несмотря на то что с 1 марта начался процесс переоформления [пенсий], многие вопросы звучат по поводу того, что делать, если человек не достиг пенсионного возраста, согласно законодательству РФ, несмотря на то, что у нас есть отлагательный период по увеличению пенсионного возраста, какие собрать документы», – рассказала «Ведомостям» председатель комитета народного совета ДНР по труду, социальной политике и делам ветеранов Юлия Крюкова. Вопросы, отмечает она, возникают не только по поводу выхода на пенсию по возрасту, но также по выслуге лет. Это актуально для шахтеров, которым начислялся подземный стаж.
«Сегодня существует объективная необходимость в «переходных периодах» для новых регионов. В частности, есть различия между украинским и российским пенсионным законодательством. Такой портал нужен для того, чтобы наши люди в той же Херсонской и Запорожской области привыкли, чтобы дать им возможность получить все необходимые социальные гарантии и льготы», – сказала «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Особое внимание стоит уделить вопросам пересчета пенсий по российским стандартам и особенностям выхода на пенсию, сказала она.
Крюкова подчеркнула, что особое внимание следует уделить вопросам беженцев с освобожденных или освобождаемых территорий. Многие из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР) и утратили документы. «Есть ряд сложных вопросов: когда нет документов, куда обратиться? Что такое клиентская служба? Больше с такими вопросами приходят в тех округах, где есть ПВРы. Когда эвакуация проводилась из того же Артемовска, Угледара, многие люди были вообще без документов, а оставить их без выплат было нельзя», – отметила депутат регионального заксобрания.
Единый социальный интернет-портал особенно актуален на фоне часто искаженной или недостоверной информации, которая есть в социальных сетях, говорят депутаты. Схожего мнения придерживается и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, во время приема граждан в ЛНР к нему поступает много вопросов о начислении выплат.
«У людей масса вопросов, от элементарных – как сделать прописку в паспорте? – до вопросов о компенсациях за разрушенное жилье или получении помощи с его восстановлением. Я каждую неделю провожу прием [в ЛНР], на который приходит как минимум 50–60 человек. Из них 80% задают вопросы, касающиеся социальной политики и социальной защиты. Поэтому это предложение Дмитрия Анатольевича актуально, необходимо и принесет огромную помощь жителям новых регионах», – отметил депутат.
Это не первая партийная инициатива, призванная систематизировать работу в новых регионах. Как писали «Ведомости» 18 апреля, фонд «Наша правда», учрежденный фондами ДАР и «Градислава», заключил соглашение с «Единой Россией» о сотрудничестве для реализации гуманитарных проектов в зоне проведения специальной военной операции. «Совместная деятельность партии и фонда предполагает поддержку волонтеров «Единой России», помощь военнослужащим – участникам спецоперации, а также сбор гуманитарной помощи, закупку оборудования и медикаментов, доставку этих грузов на передовую и жителям новых регионов», – говорится в сообщении.
Необходимость в подобном фонде назрела, говорил источник в партии: «Раньше для того, чтобы закрывать те или иные потребности в зоне боевых действий, мы были вынуждены искать отдельного спонсора под каждую конкретную задачу. В результате не могли подолгу закрыть бесконечное количество вопросов, они подвисали по несколько месяцев». Теперь, пояснял единоросс, появилась возможность закрывать потребности на средства разведки, транспорта, тепловизоры и т. д. – все то, что регулярно возит в зону операции партийное руководство.