Политические партии с начала года получили финансирование на 8,3 млрд рублей

Политические партии с начала года получили финансирование на 8,3 млрд рублейПоловина из этих средств досталась «Единой России»
Центризбирком (ЦИК) опубликовал данные о поступлении и расходовании средств политических партий за I квартал 2023 г. За I квартал партиям поступило имущество на 8,4 млрд руб., из них 8,3 млрд – денежные средства. Больше всего за I квартал получила «Единая Россия» – 4,9 млрд руб. (из них 4,8 млн – денежные средства). На 2-м месте – КПРФ: партия получила 1,6 млрд руб. ЛДПР получила за I квартал 661 млн, «Справедливая Россия» – 648 млн, «Новые люди» – 467 млн. Согласно отчетности, почти все средства – это деньги, поступающие парламентским партиям из федерального бюджета («Единой России» из бюджета выделено 4,2 млрд руб.).
Партия имеет право на госфинансирование, если она получила не менее 3% голосов на выборах в Госдуму или ее кандидат в президенты получил не менее тех же 3% голосов. По результатам выборов в парламент финансирование составляет ежегодно 152 руб. за каждый голос избирателя, а по результатам выборов главы государства – 152 руб. за голос единоразово. На думских выборах 2021 г. больше 3% голосов, которые необходимы для госфинансирования, смогли набрать пять парламентских партий: за «Единую Россию» проголосовало 28 млн избирателей, за КПРФ – 10,66 млн, за ЛДПР – 4,25 млн, за «Справедливую Россию» – 4,2 млн, за «Новых людей» – 2,99 млн.
Суммы, которые поступили на счета непарламентских партий, значительно меньше. Больше всего получило «Яблоко» – 39 млн руб. (почти вся сумма – это пожертвования от юрлиц), затем – Партия возрождения России: 7 млн руб. Меньше всего получила партия «Гражданская инициатива» – всего 100 руб. При этом даже пария «Парнас», которая была ликвидирована Верховным судом неделю назад, получила 1 млн руб.
Всего ЦИК приводит данные о формировании имущества 17 партий, отмечая, что остальным за I квартал финансирование не поступало, как не было с их стороны и расходования средств. Всего сейчас на сайте Минюста приводится список из 27 зарегистрированных политических партий.
Если сравнивать с I кварталом 2022 г., то финансирование партий даже увеличилось – примерно на 400 млн руб. Тогда поступило имущество на сумму 7,9 млрд руб., из них 7,8 млрд – денежные средства. Пропорция была та же. «Единой России» досталось 4,4 млрд руб., КПРФ – 1,6 млрд руб. У ЛДПР было 673 млн руб., у «Справедливой России» – 645 млн руб., у «Новых людей» – 462 млн руб. «Яблоко» тогда тоже занимало 6-е место с 36 млн руб.
Единороссы больше всех партий потратили на уставную деятельность – 1,2 млрд руб. (из них 300 млн – на содержание руководящих органов партии, а 157 млн – на пропагандистскую деятельность). КПРФ израсходовала 388 млн руб. Причем у коммунистов 43 млн ушло на учреждение и содержание партийных СМИ, а 40 млн – на содержание начальства. ЛДПР на уставную деятельность было потрачено 89 млн, «Справедливая Россия» израсходовала 192 млн, а «Новые люди» – лишь 27 млн руб.
«Существующая система финансирования партий работает с 2001 г., т. е. более 20 лет. За это время менялись лишь ограничения, касающиеся финансирования: например, менялась предельная сумма пожертвований и другие нормы. В целом система рабочая», – говорит юрист Гарегин Митин. Если партия не представляет отчетность, это не значит, что она деятельность не ведет, полагает он: «Возможно, не представившие отчетность попросту небрежно относятся к своим обязанностям».