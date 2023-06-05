Политические партии с начала года получили финансирование на 8,3 млрд рублей

Партия имеет право на госфинансирование, если она получила не менее 3% голосов на выборах в Госдуму или ее кандидат в президенты получил не менее тех же 3% голосов. По результатам выборов в парламент финансирование составляет ежегодно 152 руб. за каждый голос избирателя, а по результатам выборов главы государства – 152 руб. за голос единоразово. На думских выборах 2021 г. больше 3% голосов, которые необходимы для госфинансирования, смогли набрать пять парламентских партий: за «Единую Россию» проголосовало 28 млн избирателей, за КПРФ – 10,66 млн, за ЛДПР – 4,25 млн, за «Справедливую Россию» – 4,2 млн, за «Новых людей» – 2,99 млн.