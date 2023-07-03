Элла Памфилова доложит Владимиру Путину о подготовке к выборам на новых территориях

В результате 11 июня, как говорила Памфилова (цитата по «Интерфаксу»), в ЦИК поступили предложения от врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о проведении выборов в новых регионах. «14 июня ЦИК России провел консультации с представителями Министерства обороны России и ФСБ России (этого в случае с регионами, где вводится военное положение, требует как раз теперь закон. – «Ведомости»)», – рассказывала она. Силовики сообщили ЦИК, что «выборы проводить можно». Один из источников «Ведомостей» считает, что Памфилова представит Путину «в целом стандартный» доклад о подготовке к выборам, но упор будет сделан на то, что к кампании будет пристальное внимание с точки зрения обеспечения безопасности. Именно для этого, по его словам, в новых регионах избирательные участки будут работать всего один день (с 2020 г. в РФ практиковалось многодневное голосование).