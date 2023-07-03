Элла Памфилова доложит Владимиру Путину о подготовке к выборам на новых территориях

Элла Памфилова доложит Владимиру Путину о подготовке к выборам на новых территорияхВстреча главы ЦИК и президента приурочена к старту активной фазы кампании, говорят источники «Ведомостей»
Президент Владимир Путин 3 июля должен встретиться с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к ЦИК. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
До этого Путин и Памфилова общались, судя по сообщению на сайте Кремля, 19 августа 2022 г. – перед прошлыми региональными выборами (проходят каждый год во второе воскресенье сентября). На этот раз, как подчеркивает один из источников «Ведомостей», в центре внимания будет подготовка к осенней избирательной кампании: «Но уже с другим акцентом – с акцентом на проведение первых [после присоединения к РФ] выборов на новых территориях».
Все собеседники «Ведомостей» уверены, что будет затронута тема обеспечения защиты граждан во время голосования.
Четыре региона – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ 30 сентября 2022 г. Если бы новые субъекты были «рядовыми» регионами России, то особого внимания к организации избирательной кампании не требовали бы. Из-за того что там действует военное положение, при котором ранее проводить выборы было полностью запрещено, весной 2023 г. были внесены изменения в законодательство. Поправками предусмотрена специальная процедура по запуску избирательной кампании на территориях.
В результате 11 июня, как говорила Памфилова (цитата по «Интерфаксу»), в ЦИК поступили предложения от врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о проведении выборов в новых регионах. «14 июня ЦИК России провел консультации с представителями Министерства обороны России и ФСБ России (этого в случае с регионами, где вводится военное положение, требует как раз теперь закон. – «Ведомости»)», – рассказывала она. Силовики сообщили ЦИК, что «выборы проводить можно». Один из источников «Ведомостей» считает, что Памфилова представит Путину «в целом стандартный» доклад о подготовке к выборам, но упор будет сделан на то, что к кампании будет пристальное внимание с точки зрения обеспечения безопасности. Именно для этого, по его словам, в новых регионах избирательные участки будут работать всего один день (с 2020 г. в РФ практиковалось многодневное голосование).
Два собеседника «Ведомостей» отмечают, что в новых регионах воспользовались поправками в законодательство и проведут агитационную кампанию в сокращенные сроки. Она начнется в конце июля синхронно – для выборов всех уровней. Это также может считаться частью работы по обеспечению безопасности, говорит один из источников «Ведомостей».
10 сентября по партспискам должны избирать депутатов четырех новых заксобраний, а также депутатов органов местного самоуправления. При этом губернаторы и мэры в регионах избираться не будут (их впоследствии назначат депутаты), отмечают собеседники «Ведомостей».
Выборы по-новому
Недавние поправки в законодательство не только позволили проводить выборы при военном положении, но и скорректировали правила проведения кампаний по всей России (подробнее см. на vedomosti.ru 14 мая 2023 г.). Вот некоторые нововведения:
– кандидатами и партиями не допускается агитация с использованием сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором;
– статус доверенных лиц прекращается одновременно с прекращением агитационного периода, и они не смогут наблюдать за подсчетом голосов и знакомиться с итогами голосования;
– появляется возможность создания избирательных участков за пределами региона, где проходят выборы в органы госвласти субъекта;
– снимается запрет на распространение среди избирателей продукции, стоимость которой не превышает 2% величины прожиточного минимума в целом по РФ. Сейчас это 278 руб. (было 100 руб.);
– при проведении федеральных выборов из местных и региональных бюджетов можно будет выделять средства на работу комиссий, в том числе на информирование избирателей.
В разговоре Памфиловой с Путиным могут быть затронуты «многочисленные новации», в том числе используемые на выборах в новых регионах, считает политолог Александр Асафов. «Я думаю, Памфилова в деталях хочет рассказать президенту обо всем этом и посоветоваться по поводу дальнейших шагов», – полагает он.
К примеру, по его словам, целесообразно обсуждение подготовки к выборам 2024 г., во всяком случае, в части готовности дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Открыт вопрос, нужно организовывать его во всех регионах или только в тех, которые пришлют заявки, указывает Асафов. Ранее источники «Ведомостей» говорили, что, вероятнее всего, в 2024 г. ДЭГ будет использоваться в тех регионах, где оно уже было «обкатано» хотя бы единожды.
Также, по мнению Асафова, будет обсуждаться совершенствование механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Проработать соответствующий вопрос Путин поручал до 1 июля по итогам встречи с президентским Советом по правам человека. По сведениям источников «Ведомостей», на этих выборах вновь будет развернута система наблюдателей, подобная той, что работала в 2021 г. на думской кампании под эгидой «Независимого общественного мониторинга» (см. «Ведомости» от 28 января 2021 г.).
Система избиркомов воспринимается как управляемая, отмечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Поэтому вряд ли у власти есть беспокойство на этот счет». И встречу, полагает он, можно воспринимать в этом же ключе.