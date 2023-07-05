Довыборы в Госдуму должны пройти относительно спокойно для «Единой России»

Некоторые кампании на довыборах в Госдуму будут полностью предсказуемыми, говорит политолог Ростислав Туровский. Вряд ли есть угрозы для кандидатов «Единой России» в Крыму и Карачаево-Черкесии, отмечает он. «В Липецкой области и Красноярском крае выборы могут быть более конкурентными. Например, в Липецкой области против Аверова пойдет неплохо раскрученный и активный коммунист Токарев», – считает эксперт. Кампания в Липецкой области обещает быть яркой, жесткой и относительно конкурентной, полагает политолог Владимир Слатинов: для коммунистов она может стать своеобразной «репетицией» перед выборами губернатора (в 2024 г. заканчивается срок полномочий у действующего главы региона единоросса Игоря Артамонова). «Это, по сути, будет столкновением Артамонова с коммунистами», – отмечает Слатинов.