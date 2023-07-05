Довыборы в Госдуму должны пройти относительно спокойно для «Единой России»Они пройдут в четырех регионах
Исход значительной части кампаний по дополнительным выборам депутатов Госдумы прогнозируемый, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В единый день голосования 10 сентября своих представителей в нижней палате парламента будут вновь выбирать избиратели четырех одномандатных округов: Симферопольского (Крым), Липецкого (Липецкая область), Карачаево-Черкесского (Карачаево-Черкесия) и Дивногорского (Красноярский край). Довыборы в Крыму связаны с досрочной отставкой в сентябре 2022 г. депутата Алексея Черняка (он пожелал «в это непростое время» быть «в одном строю с крымчанами»), представители других регионов умерли минувшей весной. Они были членами фракции «Единая Россия».
«Ведомости» сообщали 15 июня, что партия власти определилась с кандидатами во всех одномандатных округах, проведя праймериз по четвертой модели (в них могли участвовать только те избиратели, которые включены в утвержденный оргкомитетом процедуры список). В Карачаево-Черкесии от «Единой России» выдвинут депутат городской думы Черкесска Солтан Узденов (приходится сыном умершему парламентарию Джашарбеку Узденову); в Липецкой области – председатель заксобрания Дмитрий Аверов; в Красноярском крае – исполняющий обязанности вице-губернатора, в прошлом мэр Красноярска Сергей Еремин; в Крыму – депутат горсовета Симферополя Дмитрий Нестеренко. 4 июля их выдвижение поддержал генсовет «Единой России».
Из парламентской оппозиции только КПРФ и «Справедливая Россия» на данный момент выдвинули кандидатов во всех одномандатных округах. В Карачаево-Черкесии коммунистов на выборах будет представлять первый секретарь рескома Кемал Бытдаев; в Липецкой области – второй секретарь обкома, глава фракции компартии в заксобрании Сергей Токарев; в Красноярском крае – зампред Шушенского поселкового совета депутатов Дмитрий Семиренко; в Крыму – первый секретарь симферопольского горкома Василий Саенко. Семиренко участвовал в спецоперации в качестве добровольца и сейчас проходит курс реабилитации.
«Справедливая Россия» сделала основные ставки на руководителей региональных отделений партии, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. В Красноярском крае за мандат депутата Госдумы поборется председатель совета регионального отделения, депутат заксобрания Максим Маркерт; в Липецкой области – председатель совета регионального отделения, депутат облсовета Лариса Ксенофонтова; в Крыму – лидер республиканского отделения Степан Кискин; в Карачаево-Черкесии – член партии Заур Акбашев. ЛДПР планирует выдвинуть кандидатов на довыборы в Госдуму 5 июля, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь партии Александр Дюпин. «Новые люди» пока не определились, будут ли участвовать в кампании, пояснил «Ведомостям» представитель партии.
Программа известна
Пресс-служба партии сообщила 4 июля, что партия утвердила программу, с которой пойдут кандидаты на довыборы в Госдуму. В ее основе – та же народная программа, с которой единороссы шли на думские выборы 2021 г., но с дополнениями.
Некоторые кампании на довыборах в Госдуму будут полностью предсказуемыми, говорит политолог Ростислав Туровский. Вряд ли есть угрозы для кандидатов «Единой России» в Крыму и Карачаево-Черкесии, отмечает он. «В Липецкой области и Красноярском крае выборы могут быть более конкурентными. Например, в Липецкой области против Аверова пойдет неплохо раскрученный и активный коммунист Токарев», – считает эксперт. Кампания в Липецкой области обещает быть яркой, жесткой и относительно конкурентной, полагает политолог Владимир Слатинов: для коммунистов она может стать своеобразной «репетицией» перед выборами губернатора (в 2024 г. заканчивается срок полномочий у действующего главы региона единоросса Игоря Артамонова). «Это, по сути, будет столкновением Артамонова с коммунистами», – отмечает Слатинов.
Руководитель департамента спецпроектов «Полилога» Роман Моложон считает, что в Симферополе и Липецке в плюс партии власти сыграет «консолидация вокруг флага» в связи не только с федеральным трендом, но и с близостью к зоне спецоперации. Моложон напоминает, что два года назад в Дивногорском округе «случилась серьезная борьба за место в Думе»: кандидат от «Единой России» Виктор Зубарев победил оппонента от КПРФ Бориса Мельниченко с перевесом в 6% (34,38% против 28,42%).
«Но нет уверенности в том, что аналогичная борьба за вакантное место в Госдуме продолжится и в этом году. В Красноярском крае сменился губернатор (20 апреля врио главы региона был назначен экс-замминистра финансов РФ Михаил Котюков. – «Ведомости»), и новому врио важно продемонстрировать высокую управляемость внутриполитических процессов», – сказал он «Ведомостям». Кроме того, отметил эксперт, электоральные позиции КПРФ как главного оппонента партии власти согласно, к примеру, последним опросам ФОМа снижаются. О том, что кампания в Красноярском крае будет конкурентной, пока не говорит ничего, считает PR-консультант Василий Дамов.