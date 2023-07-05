Экс-глава порта «Усть-Луга» Израйлит выступил в суде с последним словом

Адвокат также указала, что следствие ФСБ, принимая решение о возбуждении дела, опиралось как на саму специальную декларацию (полученную вопреки абсолютному запрету), так и на сведения из нее (после осмотра специальной декларации у сотрудников ФСБ не было сомнений, что они ранее получили сведения, содержащиеся в специальной декларации). «Подавляющее большинство доказательств, представленных стороной обвинения, содержит сведения из специальной декларации», – сказала на суде адвокат. При этом согласно принятым в России законам, данные из специальных деклараций в связи с санкциями не должны использоваться для возбуждения уголовных дел, подчеркнула она.