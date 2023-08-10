Избиркомы новых регионов не публикуют списки кандидатов в депутаты заксобраний

Избиркомы новых регионов не публикуют списки кандидатов в депутаты заксобранийВ ЦИК объясняют это повышенными мерами безопасности
Избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не публикуют поименные списки кандидатов в депутаты заксобраний от политических партий: на сайтах появляются лишь сообщения о фактах их регистрации. Как заявил «Ведомостям» член Центризбиркома (ЦИК) Константин Мазуревский, в самих новых регионах не будут публиковать списки, исходя из соображений физической безопасности кандидатов.
На сайте ЦИК также есть не вся информация. В специальном разделе со сведениями о предстоящих в 2023 г. выборах отсутствуют данные о кампании (включая имена кандидатов) в Херсонской области, хотя они уже выдвинуты во всех новых субъектах РФ.
Обычно информация с сайта ЦИК позволяет узнать довольно много. К примеру, открывая страничку о выборах депутатов Алтайского краевого заксобрания, можно посмотреть первые финансовые отчеты кандидатов, перечень тех, кто баллотируется в депутаты регионального парламента (как по спискам, так и округам). В день выборов там будет отражаться явка на участки, затем – результаты голосования и т. д.
Как правило эти сведения дублируются и региональными комиссиями на своих ресурсах.
Зампред ЦИК Николай Булаев напомнил «Ведомостям», что в мае вступили в силу поправки, согласно которым выборы в новых регионах проходят в особом порядке: «Размещение персональных данных об участниках избирательного процесса минимизируется». Вместе с тем, данные о кандидатах в депутаты формируются в системе ГАС «Выборы» и размещаются на сайте ЦИК.
В дни голосования информация о кандидатах будет размещена и на всех избирательных участках: информирование граждан в новых регионах будет организовано, как и во всех субъектах России, пояснил Булаев.
Публикация персональных данных кандидатов может в теории грозить попаданием, например, в базу украинского «Миротворца» (веб-сайт, на котором публикуются личные данные «лиц, замеченных в критике украинских властей», которыми «активно пользуются исполнители покушений при получении соответствующего задания»), говорит электоральный юрист Антон Рудаков. По его словам, закон напрямую не обязывает комиссии публиковать поименные списки, но это следует из логики о принципе открытости комиссий. «Когда комиссия принимает решение о регистрации списка, она должна его опубликовать, и обычно приложением идет сам список», – говорит эксперт.
При этом собеседник «Ведомостей» в одном из региональных избиркомов заявил: комиссия не планирует обнародовать перечни кандидатов.
Обязательного требования поименного списка кандидатов действительно нет, в отличие от списка депутатов, которые поддержали кандидата в губернаторы при прохождении муниципального фильтра, подтвердил политтехнолог Олег Захаров. При этом даже в приложениях или в системе ГАС «Выборы» публикуются лишь ФИО кандидатов, а не подробные персональные данные, говорит он. Оба эксперта не помнят прецедентов, когда списки не публиковались на выборах в заксобрания.
Электоральный юрист Роман Смирнов указал на то, что порядок проведения местных выборов регламентируется региональными законами: каждый субъект может самостоятельно определять, обязаны ли избиркомы публиковать списки кандидатов на выборы. В общей же практике вопрос деятельности избирательной комиссии открыт, пояснил Смирнов. Деятельность избиркома носит гласный, открытый характер, избиратели должны знать, кто является кандидатом в той или иной территориальной группе, заключил Смирнов.
При этом сами партии в инициативном порядке сообщают о списках кандидатов. «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди» ни в одном регионе не опубликовали списки кандидатов целиком. Исключением, пожалуй, стала ЛДПР, которая опубликовала перечни кандидатов в СМИ целиком (в трех регионах, кроме Запорожья). Правда, проверить достоверность таких публикаций сложнее.
«Я думаю, что региональным отделениям нет смысла скрывать наших кандидатов», – заявил «Ведомостям» депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, избиркомы обязаны публиковать такую информацию.
В подготовке статьи участвовала Валерия Меркулова