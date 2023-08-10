Избиркомы новых регионов не публикуют списки кандидатов в депутаты заксобраний

Обязательного требования поименного списка кандидатов действительно нет, в отличие от списка депутатов, которые поддержали кандидата в губернаторы при прохождении муниципального фильтра, подтвердил политтехнолог Олег Захаров. При этом даже в приложениях или в системе ГАС «Выборы» публикуются лишь ФИО кандидатов, а не подробные персональные данные, говорит он. Оба эксперта не помнят прецедентов, когда списки не публиковались на выборах в заксобрания.