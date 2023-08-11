«Единая Россия» не нуждается в агитации в новых регионах «в привычном смысле»

Представители «Единой России» не сомневаются в победе на выборах в новых регионах, более того, они убеждены, что им для этого даже не требуется агитация «в привычном смысле». «Если говорить в целом о подходах кампании, «Единой России» здесь не нужна такая в привычном смысле агитационная предвыборная кампания, потому что никому не надо ничего уже рассказывать про нашу партию в новых регионах», – заявила замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Дарья Лантратова на круглом столе ЭИСИ «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023».