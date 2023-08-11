«Единая Россия» не нуждается в агитации в новых регионах «в привычном смысле»Ее представители уверены, что за «партию президента» проголосуют и так
Представители «Единой России» не сомневаются в победе на выборах в новых регионах, более того, они убеждены, что им для этого даже не требуется агитация «в привычном смысле». «Если говорить в целом о подходах кампании, «Единой России» здесь не нужна такая в привычном смысле агитационная предвыборная кампания, потому что никому не надо ничего уже рассказывать про нашу партию в новых регионах», – заявила замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Дарья Лантратова на круглом столе ЭИСИ «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023».
Руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин признал, что в «этом есть большая доля личного президентского рейтинга». Хотя Владимир Путин и не состоит в партии власти, на территории новых регионов он ассоциируется с ней, полагают единороссы. Активную агитацию же, по их мнению, заменяют «реальные дела», которые на местах делает российское правительство. Сидякин подчеркнул, что люди в новых регионах понимают, что именно фракция «Единая Россия» в Госдуме «бьется за деньги», которые выделяют на развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
А с процессом политической борьбы же партию на местах не ассоциируют, говорит Лантратова: «Нас знают и ассоциируют не столько с процессом политической борьбы, сколько с реальной помощью. С политической партией которая всегда рядом, реальными действиями помогает. На которую можно рассчитывать. Это маркер избирательной кампании». Сидякин отметил, что в партию в новых регионах вступили больше 100 000 человек.
Ожидания единороссов подтверждают электоральные рейтинги Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как заявил на круглом столе руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов, «Единая Россия» там остается «доминантным лидером». В ДНР за партию власти готовы проголосовать 69%, в ЛНР – 73%, в Запорожской области – 80%, в Херсонской – 68%. Второе место на новых территориях занимает ЛДПР. Исключение составляет Херсонская область – там немного популярнее КПРФ.
«Единая Россия для избирателей в России, включая новые территории, воспринимается как продолжение государства», – сказал «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Дополнительно усиливать масштаб агитационной кампании будет значить сердить население. Это значительные риски, в которых данная политическая сила не видит смысла», – говорит он.
По оценке эксперта, ЛДПР занимает второе место благодаря памяти ее покойного лидера Владимира Жириновского, которого знали и на Украине. Политолог Александр Немцев указал, что партия ЛДПР на Украине в отличие от коммунистов представлена не была. «Избиратели новых территорий считают, что коммунисты везде одинаковые – а там это была малоэффективная оппозиция, а ЛДПР – партия Жириновского, которая умеет говорить ярко, четко и по делу», – пояснил он.
Выборы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях состоятся 8–10 сентября в единый день голосования. На них будут выбирать региональные парламенты и глав республик.