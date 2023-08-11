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Политика

«Единая Россия» не нуждается в агитации в новых регионах «в привычном смысле»

Ее представители уверены, что за «партию президента» проголосуют и так
Татьяна Князькова
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Представители «Единой России» не сомневаются в победе на выборах в новых регионах, более того, они убеждены, что им для этого даже не требуется агитация «в привычном смысле». «Если говорить в целом о подходах кампании, «Единой России» здесь не нужна такая в привычном смысле агитационная предвыборная кампания, потому что никому не надо ничего уже рассказывать про нашу партию в новых регионах», – заявила замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Дарья Лантратова на круглом столе ЭИСИ «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023».

Руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин признал, что в «этом есть большая доля личного президентского рейтинга». Хотя Владимир Путин и не состоит в партии власти, на территории новых регионов он ассоциируется с ней, полагают единороссы. Активную агитацию же, по их мнению, заменяют «реальные дела», которые на местах делает российское правительство. Сидякин подчеркнул, что люди в новых регионах понимают, что именно фракция «Единая Россия» в Госдуме «бьется за деньги», которые выделяют на развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

А с процессом политической борьбы же партию на местах не ассоциируют, говорит Лантратова: «Нас знают и ассоциируют не столько с процессом политической борьбы, сколько с реальной помощью. С политической партией которая всегда рядом, реальными действиями помогает. На которую можно рассчитывать. Это маркер избирательной кампании». Сидякин отметил, что в партию в новых регионах вступили больше 100 000 человек.

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Ожидания единороссов подтверждают электоральные рейтинги Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как заявил на круглом столе руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов, «Единая Россия» там остается «доминантным лидером». В ДНР за партию власти готовы проголосовать 69%, в ЛНР – 73%, в Запорожской области – 80%, в Херсонской – 68%. Второе место на новых территориях занимает ЛДПР. Исключение составляет Херсонская область – там немного популярнее КПРФ.

«Единая Россия для избирателей в России, включая новые территории, воспринимается как продолжение государства», – сказал «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Дополнительно усиливать масштаб агитационной кампании будет значить сердить население. Это значительные риски, в которых данная политическая сила не видит смысла», – говорит он.

По оценке эксперта, ЛДПР занимает второе место благодаря памяти ее покойного лидера Владимира Жириновского, которого знали и на Украине. Политолог Александр Немцев указал, что партия ЛДПР на Украине в отличие от коммунистов представлена не была. «Избиратели новых территорий считают, что коммунисты везде одинаковые – а там это была малоэффективная оппозиция, а ЛДПР – партия Жириновского, которая умеет говорить ярко, четко и по делу», – пояснил он.

Выборы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях состоятся 8–10 сентября в единый день голосования. На них будут выбирать региональные парламенты и глав республик.

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