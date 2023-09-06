Руководство «Единой России» посетит Хакасию накануне выборов в регионе

Руководство «Единой России» посетит Хакасию накануне выборов в регионеВнимание всех партий теперь приковано к выборам депутатов
Внимание партий в Хакасии переключилось на выборы в заксобрание и гордуму административного центра – Абакана. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в среду 6 сентября приедет в Хакасию. Об этом «Ведомостям» сказали три источника в «Единой России».
Это не первая поездка Турчака в Хакасию. Он приезжал туда в том числе для поддержки Сергея Сокола, который шел от партии на выборы губернатора (снялся по состоянию здоровья 2 сентября) и возглавляет список партии на выборах в заксобрание. Впервые Турчак приехал в регион 20 апреля. Тогда в штабе общественной поддержке обсуждалось выдвижение Сокола на выборы.
В Хакасии ранее были запланированы встречи Турчака с кандидатами от партии, которые участвуют в выборах в заксобрание республики и гордуму Абакана от «Единой России», говорит источник.
В республику Турчак приедет после того, как 4 сентября посетил Архангельскую область, а 5 сентября – Якутию. В этих регионах также пройдут выборы. В Архангельской области будут выбирать депутатов регионального парламента и гордумы Архангельска, в Якутии – главу региона, депутатов госсобрания республики и гордумы Якутска.
В Хакасии на «серьезные фракции» рассчитывают также в ЛДПР и «Коммунистах России» – кандидаты этих партий продолжают оппонировать нынешнему руководителю республики Валентину Коновалову (КПРФ). «Важно донести до избирателей, чтобы они голосовали за ЛДПР», – заявил «Ведомостям» депутат регионального парламента Михаил Молчанов (идет вторым номером в общереспубликанской части списка после лидера ЛДПР Леонида Слуцкого).
«Мы ждем самого голосования, а дальше уже будем понимать, какие будут расклады на выборах в заксобрание и в гордуму», – заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Федеральные коммунисты также посетят регион – к примеру, в регионе будут работать Георгий Камнев, Владимир Исаков, Мария Дробот, Михаил Матвеев, Артем Прокофьев.
Снятие Сокола с выборов главы региона не должно сказаться на кампании в заксобрание, говорит собеседник в «Единой России»: «Команда есть, работают штабы кандидатов, есть актуальная стратегия кампании».
Сейчас «Единой России» важно усилить кампанию, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Единороссам надо создать серьезный противовес коммунистам и Коновалову на выборах в заксобрание и горсовет Абакана». Кампания «Единой России» выстроена достаточно хорошо, но понятно, что партийному руководству надо ее проконтролировать и использовать все возможности для активизации, считает эксперт.