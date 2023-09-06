Руководство «Единой России» посетит Хакасию накануне выборов в регионе

Это не первая поездка Турчака в Хакасию. Он приезжал туда в том числе для поддержки Сергея Сокола, который шел от партии на выборы губернатора (снялся по состоянию здоровья 2 сентября) и возглавляет список партии на выборах в заксобрание. Впервые Турчак приехал в регион 20 апреля. Тогда в штабе общественной поддержке обсуждалось выдвижение Сокола на выборы.