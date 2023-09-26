Владимир Путин может встретиться с избранными главами регионов 28 сентября

Президент традиционно после единого дня голосования проводит встречи с избранными губернаторами. Отличие нынешней встречи в масштабности региональной избирательной кампании и в том, что она проходила перед выборами президента, которые состоятся в марте 2024 г. На прошлой встрече в 2022 г. президент поздравлял избравшихся губернаторов, а также давал им некоторые наставления. Тогда он говорил о том, что страна сталкивается с внешним давлением, что накладывает особую ответственность и на глав регионов. Кроме того, он просил держать на контроле вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации.