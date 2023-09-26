Владимир Путин может встретиться с избранными главами регионов 28 сентября

Владимир Путин может встретиться с избранными главами регионов 28 сентябряВо встрече может принять участие и переизбранный глава Хакасии
Президент Владимир Путин может 28 сентября встретиться с главами регионов, которые выиграли прошедшие 10 сентября выборы. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. По словам одного из них, встреча президента с губернаторами состоится по видеоконференцсвязи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, действительно ли запланирована такая встреча.
Собеседник в КПРФ говорит, что на встречу должны позвать в том числе и губернаторов-коммунистов – не только главу Орловской области Андрея Клычкова, но и губернатора Хакасии Валентина Коновалова. Коновалов в 2018 г. был на встрече глав регионов с президентом, которая проходила в декабре – уже после вторых туров и перевыборов в Приморье.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал «Ведомостям», что если президент примет решение о встрече с избранными главами регионов, то, наверное, он встретится со всеми без исключения. «Они были поддержаны избирателями, а без поддержки президента и граждан работать губернатором невозможно», – отметил Афонин.
Выборы глав регионов проходили 10 сентября (в большинстве субъектов – в течение трех дней с 8 сентября). Всего жители выбирали на прямых выборах глав 21 региона, еще пятеро региональных руководителей (ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) были избраны заксобраниями.
Из 21 губернатора 19 выдвигались на выборы от «Единой России», а Клычков и Коновалов – от КПРФ. На переизбрание шли 18 глав вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, которого избирали депутаты регионального парламента. Впервые избирались назначенные весной врио Владислав Кузнецов (Чукотка), Василий Анохин (Смоленская обл.), Виталий Хоценко (Омская обл.), Михаил Котюков (Красноярский край).
Президент традиционно после единого дня голосования проводит встречи с избранными губернаторами. Отличие нынешней встречи в масштабности региональной избирательной кампании и в том, что она проходила перед выборами президента, которые состоятся в марте 2024 г. На прошлой встрече в 2022 г. президент поздравлял избравшихся губернаторов, а также давал им некоторые наставления. Тогда он говорил о том, что страна сталкивается с внешним давлением, что накладывает особую ответственность и на глав регионов. Кроме того, он просил держать на контроле вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации.
На прошлой и на этой неделе избравшиеся главы регионов официально вступают в должность (см. график). Первой состоялась инаугурация Сергея Цивилева (Кемеровская обл.) – 13 сентября. 27 сентября пройдет церемония вступления в должность Айсена Николаева (Якутия), Владислава Кузнецова (Чукотка) и Михаила Ведерникова (Псковская обл.).
В традиционной встрече избранных глав регионов с президентом участвуют руководители регионов с разным политическим и аппаратным весом, отмечает политический консультант Мария Сергеева. «Например, мэр Москвы Сергей Собянин часто участвует в совещаниях с президентом, у него много возможностей обратиться к Путину напрямую. А для других регионов такая поствыборная встреча – хороший повод засветиться, отчитаться или же попросить президента о помощи», – считает она.
Встреча президента с избранными главами – это финальная точка избирательного цикла 2023 г., теперь страна на финишной прямой перед президентскими выборами 2024 г., подчеркивает Сергеева: «Главам, которые только-только завершили свои собственные избирательные кампании, теперь придется отвечать за организацию выборов президента».