Джо Байден может наложить вето на законопроект о помощи Израилю

Согласно американскому законодательству, президент может наложить вето на законопроект, который был одобрен обеими палатами. Но конгресс, в свою очередь, имеет право обойти вето, если он наберет 2/3 голосов и в сенате, и в палате представителей, но у республиканцев нет такого большинства. Предполагается, что голосование пройдет 2 ноября. Против республиканского законопроекта высказались не только демократы, но и некоторые республиканцы в сенате.