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Политика

Джо Байден может наложить вето на законопроект о помощи Израилю

Ему не нравится его отделение от пакета помощи Украине
Роман Романов
Andrew Harnik / AP

Президент США Джо Байден может наложить вето на законопроект республиканцев об оказании помощи Израилю, если он будет одобрен конгрессом в нынешней форме. Об этом сообщили в Белом доме в ночь на 1 ноября (по мск). В Белом доме заявили, что продолжат работу с конгрессменами по вынесению на голосование комбинированного пакета помощи, включающего военную помощь для Украины, Израиля и Тайваня.

В административно-бюджетном управлении (подотчетно администрации президента) подчеркнули, что республиканская инициатива не соответствует актуальной ситуации в мире, так как не включает в себя деньги на оказание поддержки жителям Газы, а также помощь для Украины и союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это плохо для Израиля, для Ближневосточного региона и для нашей национальной безопасности», – цитирует его представителя издание the Hill.

Республиканцы в палате представителей подготовили законопроект, в котором планируют выделить средства только на помощь Израилю. При этом указанные в документе $14,3 млрд будут покрыты за счет сокращения бюджета налоговой службы США, что также не устраивает демократов.

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Согласно американскому законодательству, президент может наложить вето на законопроект, который был одобрен обеими палатами. Но конгресс, в свою очередь, имеет право обойти вето, если он наберет 2/3 голосов и в сенате, и в палате представителей, но у республиканцев нет такого большинства. Предполагается, что голосование пройдет 2 ноября. Против республиканского законопроекта высказались не только демократы, но и некоторые республиканцы в сенате.

20 октября Джо Байден попросил законодателей выделить $105,85 млрд для финансирования комбинированного пакета, включающего расходы на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на укрепление южных границ США. Часть республиканцев в палате представителей в лице спикера Майка Джонсона выступили против совмещения этих инициатив в один законопроект. Поэтому они предложили отдельный документ по Израилю.

В Белом доме понимают, что республиканцы бравируют вопросом военной помощи для Израиля, поэтому и предупреждают о праве вето, считает старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. Эксперт поясняет, что ситуация для Байдена осложняется и тем, что Израиль имеет не только внешнеполитическое значение для США, но и внутриполитическое. Исходя из этого, полагает Давыдов, Байдену будет труднее оправдать блокирование республиканской инициативы по Израилю отсутствием в ней помощи для Украины и Тайваня.

В то же самое время Давыдов подчеркнул, что позиции демократов и республиканцев будут постепенно меняться, так как они готовы к политическому торгу.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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