Джо Байден может наложить вето на законопроект о помощи Израилю

Джо Байден может наложить вето на законопроект о помощи ИзраилюЕму не нравится его отделение от пакета помощи Украине
Президент США Джо Байден может наложить вето на законопроект республиканцев об оказании помощи Израилю, если он будет одобрен конгрессом в нынешней форме. Об этом сообщили в Белом доме в ночь на 1 ноября (по мск). В Белом доме заявили, что продолжат работу с конгрессменами по вынесению на голосование комбинированного пакета помощи, включающего военную помощь для Украины, Израиля и Тайваня.
В административно-бюджетном управлении (подотчетно администрации президента) подчеркнули, что республиканская инициатива не соответствует актуальной ситуации в мире, так как не включает в себя деньги на оказание поддержки жителям Газы, а также помощь для Украины и союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это плохо для Израиля, для Ближневосточного региона и для нашей национальной безопасности», – цитирует его представителя издание the Hill.
Республиканцы в палате представителей подготовили законопроект, в котором планируют выделить средства только на помощь Израилю. При этом указанные в документе $14,3 млрд будут покрыты за счет сокращения бюджета налоговой службы США, что также не устраивает демократов.
Согласно американскому законодательству, президент может наложить вето на законопроект, который был одобрен обеими палатами. Но конгресс, в свою очередь, имеет право обойти вето, если он наберет 2/3 голосов и в сенате, и в палате представителей, но у республиканцев нет такого большинства. Предполагается, что голосование пройдет 2 ноября. Против республиканского законопроекта высказались не только демократы, но и некоторые республиканцы в сенате.
20 октября Джо Байден попросил законодателей выделить $105,85 млрд для финансирования комбинированного пакета, включающего расходы на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на укрепление южных границ США. Часть республиканцев в палате представителей в лице спикера Майка Джонсона выступили против совмещения этих инициатив в один законопроект. Поэтому они предложили отдельный документ по Израилю.
В Белом доме понимают, что республиканцы бравируют вопросом военной помощи для Израиля, поэтому и предупреждают о праве вето, считает старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. Эксперт поясняет, что ситуация для Байдена осложняется и тем, что Израиль имеет не только внешнеполитическое значение для США, но и внутриполитическое. Исходя из этого, полагает Давыдов, Байдену будет труднее оправдать блокирование республиканской инициативы по Израилю отсутствием в ней помощи для Украины и Тайваня.
В то же самое время Давыдов подчеркнул, что позиции демократов и республиканцев будут постепенно меняться, так как они готовы к политическому торгу.