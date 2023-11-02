Тверская область вводит административное наказание за склонение к абортам

Тверская область вводит административное наказание за склонение к абортамШтрафы рассчитаны также на юридических и должностных лиц
Заксобрание Тверской области приняло закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности» на территории субъекта РФ. Как сообщается на сайте регионального парламента, такое решение было принято на его заседании 2 ноября. Депутаты поддержали инициативу губернатора Игоря Рудени, который считает, что закон будет способствовать повышению рождаемости и противодействовать «информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству».
Для физлиц за «склонение» к аборту предусмотрены штрафы до 5000 руб, для должностных до 50 000 руб., для юрлиц – до 200 000 руб. Закон признает склонение к искусственному прерыванию беременности угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. Под ним понимается принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай указала, что штрафы рассчитаны также на юридических и должностных лиц. «То есть речь может идти не только о врачах, но и, например, об отцах детей, их родственниках или родственниках и друзьях матери ребенка. Означает ли это, что всем им безопаснее будет вообще устраниться от обсуждения с женщиной вопросов беременности, чтобы не подпадать под размытые рамки нового правонарушения?», – задается вопросом Тягай.
В августе первым регионом, который ввел запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности на своей территории, стала Мордовия.
Автором законопроекта в республике стала президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, выступающая в том числе за запрет прерывания беременности в коммерческих клиниках. Штрафы в регионе для физлиц больше – до 10 000 руб. Для должностных и юридических лиц такие же, как в Твери.
Как указывала Москвитина, подвергнуты санкции по мордовскому закону могут быть в том числе мужчины, принуждающие своих жен и девушек сделать аборт. Тягай считает, что доказательством таких действий женщина может представить скрин переписки, видео и голосовые записи.
В октябре губернатор Тамбовской области Максим Егоров внес аналогичный законопроект в областную думу. Штрафы документом предусмотрены, как в Мордовии.
Ранее в беседе с «Ведомостями» юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова отмечала, что законодательная инициатива отражает общую тенденцию и может стать началом волны больших законодательных изменений в этой сфере, в том числе и на федеральном уровне. Маловероятно, что эта норма будет активно работать, считает Волкова.
30 октября думский комитет по охране здоровья также обсуждал с экспертами обобщенные предложения РПЦ и медицинского сообщества по внесению изменений в законодательство, регулирующее проведение абортов. Среди них, в частности, звучала идея введения административной ответственности за склонение к искусственному прерыванию беременности.
Кроме того, озвученные в Госдуме предложения по изменению ст. 56 об искусственном прерывании беременности из закона «Об основах охраны здоровья» включают исключение абортов из услуг частных клиник, а также сокращение допустимых сроков проведения аборта с 12 до восьми недель включительно, а в случае беременности в результате изнасилования 12 вместо 22. Также РПЦ предлагает обязать делать аборты с согласия супруга.
2 декабря депутат от фракции «Новые люди» Ксения Горячева в начале заседания нижней палаты раскритиковала звучавшие ранее инициативы. Она указала, за последние 40 лет запрет абортов не помог увеличить рождаемость в других странах мира. «Запрет абортов – это не выход из сложившейся демографической ситуации. Вместо этого нужна реальная поддержка тех, кто планирует семью. Если родители будут знать, что государство им поможет в любой сложной ситуации, рождаемость будет расти», – заявила Горячева.