Тверская область вводит административное наказание за склонение к абортам

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай указала, что штрафы рассчитаны также на юридических и должностных лиц. «То есть речь может идти не только о врачах, но и, например, об отцах детей, их родственниках или родственниках и друзьях матери ребенка. Означает ли это, что всем им безопаснее будет вообще устраниться от обсуждения с женщиной вопросов беременности, чтобы не подпадать под размытые рамки нового правонарушения?», – задается вопросом Тягай.