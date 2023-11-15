ЕС не сможет выполнить план поставить Украине 1 млн гаубичных снарядов до марта

То, что обещанные поставки боеприпасов из ЕС задерживаются, – логично и понятно, считает эксперт при Финуниверситете Денис Денисов. На Западе население не понимает, во что их правительства вкладывают ресурсы и время, и потому выступает против военной, а иногда и против финансовой поддержки Киева. Негативным для Украины оказался и исход контрнаступления – здесь Киев сам «перегрел ожидания» от своих действий. Но не стоит думать, что усталость населения приведет к отказу от помощи Украине. По мнению эксперта, Украина остается важнейшим элементом в геополитическом противостоянии Вашингтона и Москвы, так что Западу всегда будет выгодно отвлекать силы России на происходящее у ее границ.