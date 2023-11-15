ЕС не сможет выполнить план поставить Украине 1 млн гаубичных снарядов до марта

ЕС не сможет выполнить план поставить Украине 1 млн гаубичных снарядов до мартаЭто происходит из-за проблем с производством и роста цен на них
Евросоюз (ЕС) не успеет передать Украине 1 млн снарядов для тяжелой артиллерии принятого в НАТО калибра 155 мм до марта 2024 г. Об этом 14 ноября заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания со своими коллегами в Брюсселе. «Одного миллиона не удастся достичь, надо исходить из этой данности», – подчеркнул германский министр. По его словам, сомнения в выполнении плана из-за отсутствия достаточных производственных мощностей оказались правильными. «Я не обещал 1 млн снарядов [в течение года], умышленно не обещал», – добавил Писториус.
О том, что ЕС не сможет поставить эти боеприпасы Украине, заявил 14 ноября министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Причина этой проблемы <...> печальное состояние <...> оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов», – выразился руководитель украинского МИДа. По мнению Кулебы, Украину без снарядов оставили бюрократические преграды и большое количество «несинхронизированных вещей». Украинский министр призвал ЕС к ускоренному решению означенных проблем.
Неспособность ЕС снабдить Украину этими самыми востребованными снарядами признал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что из 1 млн снарядов Киеву предоставили на данный момент только 300 000. «Про 1 млн снарядов – мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны ЕС. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», – заявил Боррель на встрече министров обороны ЕС. Боррель считает, что у Евросоюза нет проблем с производственными мощностями, а трудности со снабжением Украины возникают из-за ориентированности военной промышленности на экспорт. Поэтому Боррель считает, что вопрос не в недостатке мощностей, а в приоритетах, нуждающихся в изменении.
Ранее в сентябре CNN оценила потребности украинской армии в 6000 таких снарядов в день при желании командования ВСУ довести количество выстреливаемых боеприпасов ежедневно до 10 000. Кроме того, США еще в январе 2023 г. приняли решение нарастить производство артиллерийских снарядов на 500% за два года. Но пока США испытывают дефицит запасов 155-миллиметровых снарядов, что вызвано поддержкой Украины и Израиля Вашингтоном. Как заявил на прошлой неделе представитель армии США Даг Буш, производство таких снарядов в Америке растет и достигнет 100 000 в месяц в 2025 г.
То, что обещанные поставки боеприпасов из ЕС задерживаются, – логично и понятно, считает эксперт при Финуниверситете Денис Денисов. На Западе население не понимает, во что их правительства вкладывают ресурсы и время, и потому выступает против военной, а иногда и против финансовой поддержки Киева. Негативным для Украины оказался и исход контрнаступления – здесь Киев сам «перегрел ожидания» от своих действий. Но не стоит думать, что усталость населения приведет к отказу от помощи Украине. По мнению эксперта, Украина остается важнейшим элементом в геополитическом противостоянии Вашингтона и Москвы, так что Западу всегда будет выгодно отвлекать силы России на происходящее у ее границ.
Тот факт, что Украина получила меньше обещанного, не говорит об угасающей поддержке Западом Киева, уверен заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Поставки на Украину страдают из-за неспособности германской военной промышленности выполнить такой большой заказ. При более благоприятных условиях для промышленного производства, считает эксперт, Германия без проблем согласилась бы на отправку сколь угодно большого количества боеприпасов Украине. Не стоит забывать, что сам министр обороны ФРГ Писториус поддерживает дальнейшую помощь Украине и проталкивает решение об увеличении ее вдвое до 8 млрд евро в 2024 г. Говорить о том, что помогать Украине мешает экспортоориентированность военной промышленности ЕС, нужно с осторожностью – в конце концов, основным продуктом европейского ВПК на экспорт является военная техника, а не снаряды, говорит Белов.
С начала военной спецоперации производство боеприпасов западных калибров выросло меньше, чем ожидалось, из-за неясности с гарантиями долгосрочного финансирования, а также быстрого роста цен на них, что вызвано расширением производственных мощностей и необходимостью отбить затраты на эти цели, говорит источник в оборонной промышленности России. Но надо исходить из того, что производство этих боеприпасов будет расти, и принимать ответные меры, говорит собеседник «Ведомостей».