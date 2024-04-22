Верховный суд приостановил деятельность Партии дела на два месяца

После президентских выборов ЛДПР начала обсуждать присоединение к ней Партии дела, писали «Ведомости» со ссылкой на источник в ЛДПР и близкого к ней. С учетом иска Минюста соратники Бабкина ведут переговоры о возможном присоединении к другой политической партии, подтвердил «Ведомостям» Лапушкин. По его словам, обсуждение возможного объединения ведется как с парламентскими, так и не входящими в парламент партиями. Но Лапушкин подчеркнул, что вхождение в состав другой партии не является основным планом действий Партии дела в случае приостановки деятельности. Секретарь ФС партии не смог уточнить, с какими партиями ведутся переговоры.