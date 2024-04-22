Верховный суд приостановил деятельность Партии дела на два месяца

Верховный суд приостановил деятельность Партии дела на два месяцаПартия Константина Бабкина может объединиться с ЛДПР или какой-либо другой партией
Верховный суд (ВС) России удовлетворил иск Минюста о приостановке деятельности Партии дела предпринимателя Константина Бабкина сроком на два месяца. Партия планирует обжаловать решение, уточнил «Ведомостям» секретарь федерального совета (ФС) партии Алексей Лапушкин.
По данным истца, Партия дела не исправила в должный срок выявленные нарушения в ее деятельности, обнаруженные в 2023 г. Минюстом. Как заявил представитель Минюста, 27 сентября 2023 г. ведомство отправило партии письмо, где частично согласилось с исправлением нарушений и указало на необходимые доработки. Ответчик утверждает, что не получал этого письма.
В разговоре с «Ведомостями» Лапушкин назвал иск Минюста «элементом давления на партию». По мнению секретаря ФС партии, все претензии ведомства строятся на опечатке, допущенной при оформлении протокола ФС партии. Несмотря на иск Минюста, Партия дела продолжит поставлять гуманитарную помощь в зону спецоперации, партийные депутаты в регионах также продолжат свою работу, сказал Лапушкин. Партия подаст апелляцию на решение Верховного суда, заседание может пройти в июне, предположил Лапушкин.
Во время судебного заседания Минюст огласил суммарный список замечаний к деятельности Партии дела за 2023-2024 г., среди них: истечение срока действия руководящих контрольно-ревизионных органов партии (ФС партии был избран в 2017 г.), наличие в членах партии несовершеннолетних граждан (из-за опечатки одному из членов партии приписали 2009 г. рождения), публикация на сайте партии недостоверной информация о председателе ФС (глава партии был назван ее «лидером»), а также отсутствие в уставе партии пункта об извещении избирательной комиссии о проведении предвыборных мероприятий.
Минюст подал иск о приостановлении деятельности Партии дела в ноябре 2023 г., писали «Ведомости». По просьбе истца 19 декабря 2023 г. ВС приостановил рассмотрение дела до окончания президентских выборов.
С февраля по июль 2023 г. ведомство и его территориальные управления проводили проверки отделений партий, сообщали «Ведомости». Минюст по итогам проверки направил партии Бабкина предупреждение с требованием переизбрать рабочие органы и внести изменения в устав до 1 сентября 2023 г.
Партия Дела провела 17 августа 2023 г. съезд, на котором исправила нарушения, указанные Минюстом. Но в порядке созыва съезда ведомство также обнаружило нарушения и признало его решения недействительными, заявил истец на заседании ВС. Партия дела отредактировала устав по выданным рекомендациям на следующем съезде в феврале 2024 г., но решения этого съезда Минюст тоже не признал.
После президентских выборов ЛДПР начала обсуждать присоединение к ней Партии дела, писали «Ведомости» со ссылкой на источник в ЛДПР и близкого к ней. С учетом иска Минюста соратники Бабкина ведут переговоры о возможном присоединении к другой политической партии, подтвердил «Ведомостям» Лапушкин. По его словам, обсуждение возможного объединения ведется как с парламентскими, так и не входящими в парламент партиями. Но Лапушкин подчеркнул, что вхождение в состав другой партии не является основным планом действий Партии дела в случае приостановки деятельности. Секретарь ФС партии не смог уточнить, с какими партиями ведутся переговоры.
Начиная процесс ликвидации партии по судебному решению Минюст «оказывает Партии дела услугу», говорил «Ведомостям» политюрист Олег Захаров. По словам эксперта, без исков Минюста партия была бы вынуждена проводить ликвидационные мероприятия в каждом региональном отделении. В случае же ликвидации партии по решению суда процесс будет осуществляться «автоматически», добавил тогда Захаров. Подобные «объединения» нужны потерявшим перспективы партиям, говорил «Ведомостям» вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.
Партия дела привыкла находиться под угрозой ликвидации, рассказывал Константин Бабкин «Ведомостям» в феврале. После основания партии 14 октября 2010 г. ведомство дважды отказывало партии в регистрации, получить ее удалось после либерализации партийного законодательства в 2012 г.