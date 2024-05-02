Регионы отмечают 30-летие замены советов на парламенты

Все заксобрания регионов образовались примерно в одно время, с этим и связано синхронное празднование юбилеев, объясняет депутат одного из региональных парламентов. «Раз в пять лет все про это вспоминают и с разной степенью торжественности и вовлеченности отмечают», – сказал он «Ведомостям». Депутат в другом регионе объяснил торжества тем, что «всем приятно себя поздравлять». «Вот просто до 30 лет дожили и отметили очень дежурно, дешево и просто», – жалуется парламентарий.