Регионы отмечают 30-летие замены советов на парламенты

Регионы отмечают 30-летие замены советов на парламентыБольшинство региональных парламентов были образованы примерно в одно время
Заксобрания регионов России в апреле отмечают 30-летие со дня своего основания. В частности, юбилейные даты отметили областные думы во Владимирской, Ярославской, Брянской, Смоленской, Томской, Кировской, Новгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Иркутской, Калужской областях, заксобрания Красноярского края, ХМАО и др.
Депутаты поздравляли сами себя, принимали поздравления от губернаторов, председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикеров других региональных парламентов. «В регионе, известном богатейшим историческим наследием, многовековыми традициями народовластия, была проделана большая работа по формированию нормативно-правовой базы, укреплению российской государственности, института парламентаризма», – отмечалось в поздравлении Матвиенко к юбилею Новгородской облдумы. Володин же Орловскому облсовету народных депутатов пожелал «новых исторических горизонтов», «воплощения добрых замыслов во имя настоящего и будущего вашего края».
Празднование ознаменовалось заседаниями заксобраний в честь 30-летнего юбилея. Председатель законодательной думы Томской области Оксана Козловская открыла юбилейное заседание с поздравления в адрес коллег. По ее словам, региональный парламент был одним из первопроходцев на старте проекта «инициативное бюджетирование», первым в стране принял закон «О государственно-частном партнерстве», «в опережающем порядке создал правовые условия для «социальной газификации», «гаражной амнистии», выплат медицинским работникам ФАПов, больше известных сейчас как проект «Земский фельдшер».
Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин на торжественном собрании по случаю 30-летия заксобрания, прошедшего 24 апреля, назвал историю думы путем развития и созидания, причем он благодарил нынешнего губернатора области Максима Егорова и его предшественников.
В некоторых регионах празднования проходили шире. В той же Тамбовской области празднование 30-летия отмечалось также в драмтеатре, его посетили Егоров, сенаторы от региона, депутаты облдумы прошлых созывов. Подсчитывали депутаты и количество законов, которые они приняли за 30 лет: в Томской области – 5500, в Курской – 2800, а в Тамбовской – 3500.
Все заксобрания регионов образовались примерно в одно время, с этим и связано синхронное празднование юбилеев, объясняет депутат одного из региональных парламентов. «Раз в пять лет все про это вспоминают и с разной степенью торжественности и вовлеченности отмечают», – сказал он «Ведомостям».
Два собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента (АП), говорят, что никаких указаний от АП по поводу юбилея не поступало. «Это традиция – отмечать такие юбилеи раз в пять лет», – говорит один из источников. Региональные депутаты обычно проводят торжественное заседание, приглашают на празднование кого-то из депутатов Госдумы и сенаторов, говорит один из собеседников.
Один из источников добавляет, что дарят значки к 30-летию региональных парламентов. Празднование 30-летних юбилеев законодательных собраний проходит через полгода после того, как свое 30-летие отметили Государственная дума и Совет Федерации, – первые выборы туда прошли 12 декабря 1993 г.
Заксобрания стали в несколько раз меньше по численности, чем предшествовавшие им советы (около 50 депутатов против нескольких сотен), предполагалось, что заксобрания станут профессиональными, но эта концепция не была реализована в большинстве регионов, говорит политолог Александр Кынев. По его оценке, в среднем порядка 30% депутатов заксобраний сейчас работают на профессиональной основе.
«Персональный вес депутата увеличился, потому что их стало меньше, но давить на них в индивидуальном порядке стало проще. Наиболее сильными парламенты были в самом начале, потому что носили учредительный характер и принимали первые редакции уставов. Резкое ослабление началось после 2011–2012 гг.: стало уменьшаться количество должностей, на которые депутаты проводят согласования. Эти полномочия уходят от депутатов, вводится согласование назначений не с депутатами, а с федеральными ведомствами», – сказал эксперт «Ведомостям».
«Региональные органы законодательной и представительной власти – это, если хотите, атрибут и институт, определяющий коллективный портрет российского федерализма, – говорит президент ФоРГО Константин Костин. – Кроме того, не стоит недооценивать и фактор местного патриотизма, для многих людей это важно, они понимают, что власть в значительной степени определяет лицо региона».
Законодательные собрания в регионах были образованы в первой половине 1994 г. в соответствии с принятой 12 декабря 1993 г. Конституцией. Предыдущие представительные органы государственной власти – советы – были ликвидированы после политического кризиса, предшествовавшего принятию Основного закона.-
Заксобрания регионов России в апреле отмечают 30-летие со дня своего основания. В частности, юбилейные даты отметили областные думы во Владимирской, Ярославской, Брянской, Смоленской, Томской, Кировской, Новгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Иркутской, Калужской областях, заксобрания Красноярского края, ХМАО и другие региональные парламенты.
Депутаты поздравляли сами себя, принимали поздравления от губернаторов, председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикеров других региональных парламентов. «В регионе, известном богатейшим историческим наследием, многовековыми традициями народовластия, была проделана большая работа по формированию нормативно-правовой базы, укреплению российской государственности, института парламентаризма», – отмечалось в поздравлении Матвиенко к юбилею Новгородской облдумы. Володин же Орловскому облсовету народных депутатов пожелал «новых исторических горизонтов», «воплощения добрых замыслов во имя настоящего и будущего вашего края».
Празднование ознаменовалось заседаниями заксобраний в честь 30-летнего юбилея. Председатель законодательной думы Томской области Оксана Козловская открыла юбилейное заседание 23 апреля с поздравления в адрес коллег. По ее словам, региональный парламент был одним из первопроходцев на старте проекта «инициативное бюджетирование», первым в стране принял закон «О государственно-частном партнерстве», «в опережающем порядке создал правовые условия для «социальной газификации», «гаражной амнистии», выплат медицинским работникам ФАПов, больше известных сейчас как проект «Земский фельдшер».
Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин на торжественном собрании по случаю 30-летия заксобрания, прошедшего 24 апреля, назвал историю думы путем развития и созидания, причем он благодарил нынешнего губернатора области Максима Егорова и его предшественников.
В некоторых регионах празднования проходили шире. В той же Тамбовской области празднование 30-летия отмечалось также в драмтеатре, его посетили губернатор Максим Егоров, сенаторы от региона, депутаты облдумы прошлых созывов.
Подсчитывали депутаты и количество законов, которые они приняли за 30 лет: в Томской области – 5500, в Курской – 2800, а в Тамбовской – 3500 законов.
Все заксобрания регионов образовались примерно в одно время, с этим и связано синхронное празднование юбилеев, объясняет депутат одного из региональных парламентов. «Раз в пять лет все про это вспоминают и с разной степенью торжественности и вовлеченности отмечают», – сказал он «Ведомостям». Депутат в другом регионе объяснил торжества тем, что «всем приятно себя поздравлять». «Вот просто до 30 лет дожили и отметили очень дежурно, дешево и просто», – жалуется парламентарий.
Двое собеседников «Ведомостей», близкие к администрации президента (АП), говорят, что никаких указаний от АП по поводу юбилея не поступало. «Это традиция – отмечать такие юбилеи раз в пять лет», – говорит один из источников. Региональные депутаты обычно проводят торжественное заседание, приглашают на празднование кого-то из депутатов Госдумы и сенаторов, говорит один из собеседников.
Один из источников добавляет, что дарят значки к 30-летию региональных парламентов. Празднование 30-летних юбилеев законодательных собраний проходит через полгода после того, как свое 30-летие отметили Государственная дума и Совет Федерации – первые выборы туда прошли 12 декабря 1993 г.
Заксобрания стали в несколько раз меньше по численности, чем предшествовавшие им советы (около 50 депутатов против нескольких сотен), предполагалось, что заксобрания станут профессиональными, но эта концепция не была реализована в большинстве регионов, говорит политолог Александр Кынев. По его оценке, в среднем порядка 30% депутатов заксобраний сейчас работают на профессиональной основе.
«Персональный вес депутата увеличился, потому что их стало меньше, но давить на них в индивидуальном порядке стало проще. Наиболее сильными парламенты были в самом начале, потому что носили учредительный характер и принимали первые редакции уставов. Резкое ослабление началось после 2011–2012 гг.: стало уменьшаться количество должностей, на которые депутаты проводят согласования. Эти полномочия уходят от депутатов, вводится согласование назначений не с депутатами, а с федеральными ведомствами», – сказал эксперт «Ведомостям».
Празднование юбилеев заксобраний – это заметное событие для регионов, а не только для депутатов, говорит президент ФоРГО Константин Костин: «Региональные органы законодательной и представительной власти – это, если хотите, атрибут и институт, определяющий коллективный портрет российского федерализма. Кроме того, не стоит недооценивать и фактор местного патриотизма, для многих людей это важно, они понимают, что власть в значительной степени определяет лицо региона».
Установка депутатов, что самих себя нужно поздравлять, – как минимум несерьезная мотивация, не соответствующая текущей стадии развития законодательной власти в России, считает заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. «Если смотреть на эти события как элементы общегосударственной повестки, то все они связаны с фиксацией результатов работы законодательных собраний, их роли в политической истории российских регионов. Попадание празднований в один временной период легко объясняется привязкой ко Дню российского парламентаризма, отмечающегося 27 апреля», – сказал он «Ведомостям».
Празднование 30-летия законодательных органов власти – символическая практика, направленная на сохранение памяти о становлении парламентаризма в регионах, считает руководитель департамента региональных программ близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. «Важно также и то, что губернаторы поздравляют региональные парламенты с юбилеем. Это символическое действие, свидетельствующее о единстве системы публичной власти в России», – сказала она «Ведомостям».
Законодательные собрания в регионах были образованы в первой половине 1994 г. в соответствии с принятой 12 декабря 1993 г. Конституцией. Предыдущие представительные органы государственной власти – советы – были ликвидированы после политического кризиса, предшествовавшего принятию Основного закона.