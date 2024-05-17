Республиканцы хотят принудить Байдена отправить Израилю боеприпасы

Республиканцы хотят принудить Байдена отправить Израилю боеприпасыОни угрожают ограничить финансирование госдепа и Пентагона
Члены палаты представителей США 17 мая (мск) одобрили законопроект, по которому президент Джо Байден должен будет отменить решение о задержке поставок Израилю около 3500 бомб разной мощности. За документ проголосовали 208 республиканцев и 16 демократов, против — три республиканца и 184 демократа.
Текст документа осуждает решение администрации Байдена приостановить отправку боеприпасов Израилю и призывает президента разрешить одобренные ранее поставки. Госсекретарь и министр обороны будут обязаны обеспечить «скорую» доставку боеприпасов, предназначенных Израилю в 2024 и 2025 финансовых годах. До выполнения этих условий предлагается запретить госдепу и Пентагону распоряжаться уже одобренными «свободными средствами».
В Белом доме раскритиковали инициативу как попытку «подорвать» способность Байдена «осуществлять эффективную внешнюю политику». Что касается 16 демократов, проголосовавших за документ, то многие из них еще до голосования говорили о нереализуемости его условий, но аргументировали свою позицию желанием донести свою позицию до Байдена. Стоит отметить, что 10 из них представляют в палате штаты с более умеренным или консервативным электоратом, который склонен к поддержке Израиля.
Документ будет иметь законную силу только после того, как его одобрят в сенате и подпишет президент. При этом перспективы законопроекта в сенате, где большинство у демократов, кажутся минимальными. Не в последнюю очередь это связано с позицией лидера сенатского большинства Чака Шумера, который еще в марте назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одной из преград к мирному урегулированию конфликта в Газе. По данным портала GovTrack, шансы документа стать законом составляют 21%.
8 мая министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что США приостановили поставки Израилю партии боеприпасов в связи с началом военной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа. При этом 14 мая источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что администрация Байдена реализует поставку вооружений и прочей военной помощи Израилю на общую сумму $1 млрд. Одновременно с этим представители ультралевого крыла Демократической партии требуют от Байдена либо ужесточить правила передачи Израилю вооружений, либо вовсе прекратить поддержку до тех пор, пока Тель-Авив не примет меры по сокращению жертв среди гражданского населения и не перейдет к переговорам по прекращению боевых действий.
Даже если законопроект в итоге «умрет» в сенате, то свою политическую задачу он отчасти выполнит, говорит старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Для республиканцев этот документ — еще один способ показать неспособность Байдена справиться с работой президента. «В период выборов любой вопрос становится аргументом в пользу или против кандидата — это закон», — говорит эксперт.
У республиканцев не так много инструментов давления на Байдена, так как они не обладают достаточным количеством мест в сенате для одобрения таких законопроектов. Но даже без этого им удается эффективно использовать проблему Газы в своих внутриполитических интересах, так как Байден попадает в противоречивую ситуацию, говорящую о непоследовательности и неэффективности внешнеполитической линии в отношении кризиса. Сначала он блокирует одну поставку, но потом анонсирует другую, тем самым злит как сторонников, так и противников выделения средств Израилю.