Республиканцы хотят принудить Байдена отправить Израилю боеприпасы

У республиканцев не так много инструментов давления на Байдена, так как они не обладают достаточным количеством мест в сенате для одобрения таких законопроектов. Но даже без этого им удается эффективно использовать проблему Газы в своих внутриполитических интересах, так как Байден попадает в противоречивую ситуацию, говорящую о непоследовательности и неэффективности внешнеполитической линии в отношении кризиса. Сначала он блокирует одну поставку, но потом анонсирует другую, тем самым злит как сторонников, так и противников выделения средств Израилю.