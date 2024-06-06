Демпартии США будет трудно удержать большинство в сенате

Демпартии США будет трудно удержать большинство в сенатеПоэтому некоторые сенаторы дистанцируются от Джо Байдена
Конгрессмен от демократической партии Энди Ким выиграл 5 июня партийные праймериз на место кандидата в сенат от Нью-Джерси. На этом посту он может заменить действующего сенатора Роберта Менендеса, обвиненного в получении взяток от правительства Египта. Но последний не собирается уступать и уже зарегистрировал свою кандидатуру на ноябрьских выборах в качестве независимого. Это еще один фактор, осложняющий возможность демократической партии сохранить большинство в сенате.
По данным опроса, проведенного в период с 1 по 8 апреля Университетом Фэрли Дикинсон, Ким опережает конкурента из республиканской партии на 9 п. п. – 48% против 39%. Республиканцы не выигрывали место в сенате от этого штата с 1972 г., поэтому шансы Кима кажутся значительными.
Но участие Менендеса может осложнить путь Кима к победе. Во-первых, даже в традиционно демократическом Нью-Джерси (последним республиканцем, победившим на президентских выборах в этом штате, был Джордж Буш-старший в 1988 г.) поддержка президента США Джо Байдена составляет 32% (на 30 мая). Во-вторых, несмотря на падение рейтингов Менендеса после предъявления обвинений, по данным мартовского опроса, он сохраняет поддержку приблизительно 16% зарегистрированных избирателей. В одном из январских опросов университета Менендес набирал как раз 9% голосов в штате на потенциальных праймериз.
Кроме того, в ноябре 2023 г. сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что не намерен переизбираться. Отсутствие его кандидатуры увеличило шансы республиканцев перехватить это место.
По данным консенсус-прогноза портала 270toWin, республиканцы смогут увеличить свое присутствие в сенате до 50 мест, включая находящуюся ныне за демократами Западную Вирджинию. Но большинство они смогут получить только в том случае, если бывший президент США Дональд Трамп выиграет выборы. Но если республиканцам удастся выиграть и в Нью-Джерси, то даже без победы Трампа они смогут контролировать сенат.
На июнь 2024 г. в сенате 48 демократов и 49 республиканцев. Так как трое независимых сенаторов ассоциируют себя с демократами и чаще всего голосуют с ними, то это дает им 51 место. Также они могут положиться на голос вице-президента Камалы Харрис (президента сената) при ничьей во время голосования по законопроектам.
Менендес вряд ли победит, но сможет навредить шансам демократов сохранить Нью-Джерси за собой, согласен политтехнолог, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. Если ему удастся минимизировать имиджевые потери от уголовного преследования, то демократам придется тратить деньги не только на борьбу с кандидатом от республиканцев, но и на нейтрализацию Менендеса.
Из-за отсутствия уверенности в сохранении большинства в сенате, некоторые демократы не хотят ассоциироваться с Байденом, продолжает политтехнолог.
20 мая газета The Hill сообщила о планах демократов в «уязвимых» штатах дистанцироваться от фигуры Байдена, чтобы сохранить свои шансы на переизбрание в сенат в 2024 г. Это показывают данные голосования. Сенатор Джон Тестер из Монтаны голосовал с начала 2023 г. за поддержанные президентом законопроекты в 50% случаев, хотя в 2021–2022 гг. этот показатель достигал 91%. Тот же Манчин в 2021–2023 гг. 87,9% времени голосовал за поддержанные президентом предложения, а за период с января по июнь 2023 г. частота совпадения позиции президента и сенатора сократилась до 21,4%.
Но стремление дистанцироваться от «партийной линии» характерно не только для демократов, но и для республиканцев, подчеркнул Дубравский. Причины идентичны: некоторые из республиканцев так же не хотят ассоциироваться с антирейтингом Трампа и «партийной линией».
Республиканцы «привязали» в своей программе экономическую свободу к запрету на аборты, демократы срастили социалку и права меньшинств, такой расклад не устраивает значительное количество американских избирателей, что заставляет лавировать многих кандидатов от обеих партий, говорит руководитель «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.