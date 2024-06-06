Демпартии США будет трудно удержать большинство в сенате

20 мая газета The Hill сообщила о планах демократов в «уязвимых» штатах дистанцироваться от фигуры Байдена, чтобы сохранить свои шансы на переизбрание в сенат в 2024 г. Это показывают данные голосования. Сенатор Джон Тестер из Монтаны голосовал с начала 2023 г. за поддержанные президентом законопроекты в 50% случаев, хотя в 2021–2022 гг. этот показатель достигал 91%. Тот же Манчин в 2021–2023 гг. 87,9% времени голосовал за поддержанные президентом предложения, а за период с января по июнь 2023 г. частота совпадения позиции президента и сенатора сократилась до 21,4%.