Костикова покинула пост руководителя управления информации «Единой России»

Свою карьеру Костикова начинала как журналист в Туле, потом была пресс-секретарем аппарата регионального исполнительного комитета тульского отделения «Единой России», была советником отдела агитационной-пропагандистской работы аппарата ЦИК «Единой России». С 2012 г. была начальником управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области. С 2015 по 2016 гг. работала замглавы администрации по вопросам внутренней политики Балашихи. Затем вернулась в Ярославскую область на должность директора департамента общественных связей администрации губернатора. С 2019 г. до перехода в «Единую Россию» была главным советником управления президента по обеспечению деятельности Госсовета.