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Костикова покинула пост руководителя управления информации «Единой России»

После прихода Владимира Якушева в аппарате партии продолжаются кадровые перестановки
Елена Мухаметшина
Анастасия Костикова ушла из партии после отставки Андрея Турчака/ er.ru

В «Единой России» продолжаются перестановки, связанные с изменениями в руководстве генерального совета партии. Свой пост покинула руководитель управления информации и социальных коммуникаций, заместитель руководителя центрального исполкома (ЦИК) партии Анастасия Костикова. Об этом «Ведомостям» сказали два источника в «Единой России».

Костикова подтвердила «Ведомостям» свой уход с должности. Собеседники «Ведомостей» говорят, что эту должность вскоре может занять пресс-секретарь полпреда президента в Уральском федеральном округе, врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева Ольга Фролова.

Костикова с 2020 г. руководила управлением информации и массовых коммуникаций ЦИК «Единой России», а с 2021 г. стала замруководителя ЦИК партии – руководителем управления информации и социальных коммуникаций.

Свою карьеру Костикова начинала как журналист в Туле, потом была пресс-секретарем аппарата регионального исполнительного комитета тульского отделения «Единой России», была советником отдела агитационной-пропагандистской работы аппарата ЦИК «Единой России». С 2012 г. была начальником управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области. С 2015 по 2016 гг. работала замглавы администрации по вопросам внутренней политики Балашихи. Затем вернулась в Ярославскую область на должность директора департамента общественных связей администрации губернатора. С 2019 г. до перехода в «Единую Россию» была главным советником управления президента по обеспечению деятельности Госсовета.

Костикова не первая, кто ушел из партии после ухода прошлого секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. За ним в Республику Алтай переехали первый заместитель руководителя ЦИК партии Максим Жаворонков и глава аппарата Турчака Оксана Ширан, говорили «Ведомостям» собеседники в партии. Еще несколько человек думали об уходе из аппарата партии, говорили собеседники.

Турчак был назначен врио главы Республики Алтай указом президента 4 июня 2024 г. А 15 июня председатель партии Дмитрий Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета партии. В этот день в партии состоялась встреча Медведева, Якушева и Турчака. А 2 июля Якушев впервые принял участие в качестве врио секретаря генсовета в первом крупном публичном мероприятии партии – заседании генерального совета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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