Какую роль играет вице-президент США

Какую роль играет вице-президент СШАОт бесполезной к более или менее значительной
«Моя страна в своей мудрости придумала для меня самую незначительную должность, которую когда-либо изобретал человек или создавало его воображение», – написал в своем дневнике в декабре 1793 г. один из отцов-основателей и первый вице-президент, а с 1797 г. второй президент США Джон Адамс. Один из его преемников на посту вице-президента Томас Маршалл (1913–1921 гг.) и вовсе сравнил должность с каталептическим припадком: «Не можешь говорить, не можешь двигаться, не можешь испытывать боли. Прекрасно осознаешь все, что происходит, но не принимаешь в этом участия».
Официальный заместитель и советник
Действительно, должность вице-президента США носит в большей мере церемониальный характер: участие в публичных мероприятиях от празднования Дня благодарения до похорон – все это в глазах общественности может лишить человека, занимающего должность, политической роли. Но общественное мнение не меняет объективной реальности, в которой вице-президент является вторым по важности человеком в американской политической иерархии.
Это подтверждается хотя бы тем, что в случае если президент по каким-то причинам вплоть до смерти не может участвовать в управлении страной, то эта ответственность ложится именно на его вице-президента. За всю историю США девять вице-президентов возглавили страну в результате внезапной кончины или отставки президента. В последний раз такое произошло в 1974 г., когда в результате скандала и под угрозой импичмента 37-й президент США Ричард Никсон ушел в отставку, передав бразды правления своему вице-президенту Джеральду Форду.
Вице-президент также имеет важное значение для продвижения законодательной повестки администрации в конгрессе. Он президент сената и имеет право на решающий голос, если инициатива набрала равное количество «за» и «против». Кроме того, вице-президент ответственен и за координацию однопартийцев президента в сенате. Именно он выражает мнение Белого дома и заботится о том, чтобы голоса однопартийцев соответствовали этому мнению.
Голос президента
Но важность вице-президента не ограничивается списком официальных полномочий. В особенности после Второй мировой войны вице-президенты стали играть сравнительно большую роль во внешней политике и становились своеобразными посланниками президента, в непосредственную задачу которых входило объяснение и продвижение его политики за рубежом.
Такую роль играли Никсон в бытность вице-президентом у Дуайта Эйзенхауэра в 1953–1961 гг., Уолтер Монддейл в президентство Джимми Картера в 1977–1981 гг., Джордж Буш-старший при Рональде Рейгане в 1981–1989 гг., Дик Чейни при Джордже Буше-младшем в 2001–2009 гг.
Нынешний президент США Джо Байден играл одну из ведущих ролей в координации внешней политики в президентство Барака Обамы в 2009–2017 гг. От Центральной и Южной Америки до Украины – Байден принимал непосредственное участие в формировании и реализации повестки администрации на этих направлениях.
Голос «за» президента
Еще будучи просто кандидатами в вице-президенты, претенденты на эту должность могут помочь выбравшему их политику занять Овальный кабинет. Тут Байден тоже выделяется как один из наиболее ярких примеров.
Начиная избирательную кампанию в 2007 г., тогда еще сенатор Барак Обама не обладал значительным внутри- и тем более внешнеполитическим опытом. В период назревшего и к моменту номинации начавшегося мирового экономического кризиса эти недостатки все чаще подчеркивались как противниками, так и соратниками Обамы. В частности, именно поэтому, выбирая вице-президента, Обама остановился на кандидатуре Байдена.
Последний имел не только почти 40-летний стаж работы в сенате (а значит, понимал, как можно будет выстраивать работу органа в должности его президента), но и обладал опытом деятельности и во внешнеполитической сфере. Он долгое время был членом сенатского комитета по международным отношениям и даже возглавлял его в период с 2001 по 2003 г. и с 2007 по 2009 г.
В ходе президентской кампании 2024 г. также можно заметить важность кандидатуры вице-президента. По данным исследования Pew Research Center, проведенного в период с 13 по 19 мая, 25% американцев заявили, что их не устраивает ни кандидатура Трампа, ни Байдена, – самый высокий показатель за последние 10 президентских выборов. До этого максимальный показатель составлял 20% в 2016 г., когда от республиканцев баллотировался Трамп, а от демократов – бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон.
Наиболее часто упоминаемая претензия в отношении Трампа и Байдена – их возраст. Оба – самые старые кандидаты в президенты за всю историю США. Не в последнюю очередь это было одной из причин, по которой Трамп выбрал себе в вице-президенты 39-летнего сенатора от Огайо Джеймса Вэнса.
C аналогичным выбором столкнется и действующий вице-президент Камала Харрис, которая намерена баллотироваться на пост главы государства от демпартии вместо Байдена. По данным Axios, среди претендентов ей в пару – сенатор от Аризоны Марк Келли и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Оба представители колеблющихся штатов (где шансы на победу республиканца и демократа равны), где, по сути, и определится будущий президент.
Вышеописанную суть должности вице-президента вполне глубоко изложил тот же Адамс: «Я вице-президент. В этом я ничто, но я могу быть всем».