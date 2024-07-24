Какую роль играет вице-президент США

«Моя страна в своей мудрости придумала для меня самую незначительную должность, которую когда-либо изобретал человек или создавало его воображение», – написал в своем дневнике в декабре 1793 г. один из отцов-основателей и первый вице-президент, а с 1797 г. второй президент США Джон Адамс. Один из его преемников на посту вице-президента Томас Маршалл (1913–1921 гг.) и вовсе сравнил должность с каталептическим припадком: «Не можешь говорить, не можешь двигаться, не можешь испытывать боли. Прекрасно осознаешь все, что происходит, но не принимаешь в этом участия».