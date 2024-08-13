Большинство избиркомов не раскрыли сведения о доходах кандидатов в губернаторы

Кандидаты обязаны сдавать в избиркомы эти «выборные» декларации, которые незначительно отличаются от ежегодных «служебных», но комиссии не обязаны их публиковать, заявил «Ведомостям» юрист Олег Захаров. Его коллега Гарегин Митин добавил, что сведения об имуществе, доходах и расходах представляются кандидатами на этапе выдвижения. Так что все зарегистрированные кандидаты их подали, говорит юрист. В обязательном порядке по закону эти сведения размещаются в помещениях для голосования, уточнил Митин. Он рассказал, что комиссия также направляет их в СМИ и может размещать на своих сайтах. При этом порядок публикации определяется уже на уровне самих комиссий. «Такую информацию не скрывают – это бессмысленно: все равно в дни голосования она будет на информационном стенде в соответствии со ст. 61 ФЗ-67», – указал Митин.