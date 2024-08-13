Большинство избиркомов не раскрыли сведения о доходах кандидатов в губернаторы

Большинство избиркомов не раскрыли сведения о доходах кандидатов в губернаторыКандидаты обязаны сдавать декларации, а комиссии публикуют их по желанию
14 из 21 избирательной комиссии в регионах, где 8 сентября пройдут прямые выборы губернаторов, не опубликовали сведения о доходах кандидатов, подсчитали «Ведомости». Декларации кандидатов опубликовали избиркомы Астраханской, Липецкой, Самарской, Сахалинской и Волгоградской областей, а также Башкирии.
О чем говорят декларации?
Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин («Единая Россия»; ЕР) заработал за 2023 г. 12,4 млн руб., на счетах в банке у него находится 4,8 млн руб.
Предприниматель Виталий Бахилин («Новые люди») задекларировал 20 000 руб. на банковских счетах. Первый секретарь областного комитета КПРФ Сергей Севастьянов внес в декларацию сведения об общем доходе в размере 768 452 руб. и средствах на банковских счетах – 140 860 руб. Аналогично поступил и депутат областной думы Владимир Сухарев («Родина») – 23,6 млн и 1,9 млн руб. соответственно. Депутат астраханской думы Тимофей Щербаков (ЛДПР) указал 3,4 млн руб. в качестве общего дохода.
В Башкирии в опубликованных декларациях указан доход на семью, т. е. вместе с супругами. Действующий глава республики Радий Хабиров (ЕР) задекларировал общий доход всей своей семьи за 2023 г. – 8 млн руб., а также ценности – 3 млн руб.
Председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Владимир Нагорный вместе с супругой заработал за прошлый год 5 млн руб., денежных средств и драгоценных металлов у пары оказалось почти на 4,5 млн руб. Помимо этого он задекларировал облигации и инвестиционные паи на общую сумму более 1,7 млн руб. Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев указал общий доход своей семьи вместе с несовершеннолетними детьми – 7,4 млн руб., а также денежные средства на счетах – 5 млн руб. Генеральный директор ООО «Феникс ТСР», кандидат от «Новых людей» Ильшат Тимерьянов задекларировал свой суммарный доход вместе с несовершеннолетними детьми – 47 млн руб., денежные средства на банковских счетах – 87,5 млн руб., а также паи фондов и акции на сумму около 18 млн руб. Депутат горсовета Уфы Артур Шайнуров (КПРФ) заработал за 2023 г. суммарно с детьми 28,4 млн руб., на счетах – 108 800 руб.
В Волгоградской области действующий губернатор Андрей Бочаров (ЕР) зарегистрировал общий доход на сумму 7 млн руб., а также денежные средства на банковских счетах – 12 млн руб.
Депутат Волгоградской облдумы Евгений Кареликов (Партия пенсионеров) задекларировал доход в 2,8 млн руб. Местный политический активист, который многократно участвовал в выборах, Алексей Кононенко (ЛДПР) за прошлый год заработал около 496 000 руб., 61 700 руб. – на банковских счетах. Заместитель председателя совета регионального отделения «Справедливой России» Алексей Васютенко указал в декларации общий доход в 1 млн руб., средства на счетах – 1546 руб. А секретарь Сталинградского обкома КПРФ Олег Дмитриев задекларировал общий доход в 1,2 млн руб. и средства на счетах – 46 681 руб.
Декларации своих кандидатов обнародовал и избирком Липецкой области. Действующий губернатор региона Игорь Артамонов (ЕР) за прошлый год заработал около 46 млн руб., около 10 млн руб. – на банковских счетах, а также облигации на общую сумму 483 млн руб.
Предприниматель Полина Валентинова («Новые люди») задекларировала доход в 4,2 млн руб. и сумму на вкладах – 663 964 руб. Депутат Липецкого облсовета Анатолий Емельянов (ЛДПР) указал общий доход в размере 1,7 млн руб. Его коллега по совету депутатов от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова за прошлый год заработала 1,9 млн руб. и накопила 145 582 на счетах. Выдвиженец «Коммунистов России» Юрий Логинов отчитался о доходе в 3,5 млн руб. и 154 181 руб., которые хранятся на счетах.
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев за прошлый год заработал 8,6 млн руб. (тогда он был главой правительства Тульской области) и раскрыл средства на банковских счетах – 335 898 руб.
Чьи декларации не попали в сеть
Информацию о заработке кандидатов в губернаторы за 2023 г. не удалось найти на сайтах избиркомов Республики Алтай, Вологодской области, Забайкальского, Хабаровского и Ставропольского краев, Калмыкии, Кемеровской, Курганской, Курской, Мурманской, Оренбургской, Тульской и Челябинской областей, а также Санкт-Петербурга.
Член координационного совета регионального отделения ЛДПР Наталья Бисярина задекларировала 3,4 млн руб. и еще 336 963 – на банковских счетах. Руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Алексей Лескин указал в декларации доход в 4,6 млн руб. и 104 003 руб. на счетах. Член центрального совета «Справедливой России» Михаил Маряхин задекларировал доход в 4,2 млн руб. и около 10 млн руб. на счетах. Действующий депутат Госдумы от «Новых людей» Михаил Плякин за 2023 г. заработал 8,9 млн руб. и 868 229 руб. – на счетах. Член правления партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев указал 1,2 млн руб. и 67 125 руб. соответственно.
В Сахалинской области действующий губернатор Валерий Лимаренко (ЕР) заработал за прошлый год 40,7 млн руб., еще 74,5 млн руб. находятся на его счетах.
Председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Вадим Полицинский отчитался о доходе в 6,5 млн руб. и сумме на счетах в 7,3 млн руб. Первый секретарь обкома КПРФ Павел Ашихмин задекларировал доход в 7,8 млн руб. и средства на счетах в 183 704 руб. Секретарь регионального отделения «Новых людей» Роман Веденеев указал доходы в 6 млн руб. и еще 3 млн на счетах.
Для того чтобы посмотреть декларации кандидатов в губернаторы Калининградской области, нужно иметь аккаунт на сайте избиркома.
Зачем сдают и почему не публикуют декларации
Кандидаты обязаны сдавать в избиркомы эти «выборные» декларации, которые незначительно отличаются от ежегодных «служебных», но комиссии не обязаны их публиковать, заявил «Ведомостям» юрист Олег Захаров. Его коллега Гарегин Митин добавил, что сведения об имуществе, доходах и расходах представляются кандидатами на этапе выдвижения. Так что все зарегистрированные кандидаты их подали, говорит юрист. В обязательном порядке по закону эти сведения размещаются в помещениях для голосования, уточнил Митин. Он рассказал, что комиссия также направляет их в СМИ и может размещать на своих сайтах. При этом порядок публикации определяется уже на уровне самих комиссий. «Такую информацию не скрывают – это бессмысленно: все равно в дни голосования она будет на информационном стенде в соответствии со ст. 61 ФЗ-67», – указал Митин.
В статье «помещение для голосования» закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» прописано, что в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая комиссия оборудует информационный стенд и на нем указываются «сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией» (конкретный объем публикуемых данных в ст. 61 закона не прописан). С Митиным солидарен юрист Антон Тимченко: отдельные злоупотребления и случаются, но чаще всего это зависит от того, получены ли ответы от органов, в которые избиркомы направляют запросы для проверки информации об имуществе, доходе и расходах.
Даже в тех случаях, когда избирком находит недостоверные данные в виде неуказанного имущества или доходов, продолжает собеседник, то все это публикуется не всегда в удобном виде: информация дается сжато, красным шрифтом, не всегда понятно, говорит юрист Иван Брикульский. «Институт политической репутации в России еще не развит – даже если какой-нибудь избирком опубликует такую информацию, ничего не мешает более ловкому кандидату избавиться от сомнительного имущества за месяц до назначения выборов», – заявил он.
Политолог Александр Немцев сказал «Ведомостям», что декларации очень важны избирателям, потому что доходы должны соответствовать среднему уровню в регионе. «Это не должны быть какие-то излишки, и это не должна быть крайняя бедность», – заметил он. По его мнению, если человек сильно богатый, то возникает вопрос, зачем ему зарплата чиновника.