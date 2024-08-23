Что означает совместное коммюнике по итогам визита премьера Китая в Москву

Что означает совместное коммюнике по итогам визита премьера Китая в МосквуСтороны договорились развивать сеть банковских филиалов в двух странах
Россия и Китай договорились развивать платежно-расчетную инфраструктуру – в том числе через открытие корреспондентских счетов и учреждение филиалов и дочерних банков в двух странах, говорится в совместном коммюнике, опубликованном 22 августа на сайте российского правительства по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и КНР в Москве. Стороны также договорились активно развивать межрегиональное и приграничное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и логистической сферах. Коммюнике определяет ключевые цели развития отношений до 2030 г.
По итогам встречи премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госсовета КНР Ли Цян 21 августа отметили «важность дальнейшего углубления практического сотрудничества в финансовой сфере для обеспечения устойчивости двусторонней торговли», укрепления диалога между финансово-банковскими организациями, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов расчетов в торговле.
С этой целью, говорится в документе, Москва и Пекин договорились поддерживать достигнутый высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях. Незадолго до встречи Мишустина с Ли министр финансов России Антон Силуанов в ходе 10-го российско-китайского финансового диалога в Москве 19 августа сообщил, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем составила более 90%.
В Китае банки не обязаны подчиняться прямым указаниям властей, у них есть свои интересы в зарубежных странах, поэтому, работая с Россией, коммерческие организации опасаются нарваться на вторичные санкции, говорит частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков. По мнению Кочеткова, одним из способов решить проблемы с расчетами было бы создание платежной системы БРИКС. Для функционирования финансовых организаций странам стоит создать российско-китайский торговый банк, который поддерживал бы торговлю между Россией и Китаем, считает эксперт: «Но этот вариант также осложняется опасениями китайцев по поводу вторичных санкций».
Платежи в нацвалютах помогают минимизировать риски, связанные с долларом, но проблема в том, что не с каждой страной у России есть паритетный торговый баланс и далеко не каждую валюту можно эффективно использовать, продолжает Кочетков. «Например, если при расчетах с Египтом мы будем получать египетский фунт, куда мы его потратим? Но с некоторыми странами расчет в нацвалюте идет на пользу рублю. Например, индийские компании рублевую выручку вынуждены тратить на покупку российских товаров. В Китае рубль тоже постепенно играет все более существенную роль», – говорит эксперт.
Расчеты в национальных валютах призваны нивелировать внешние риски, но этот инструмент ограничивается различием уровня развития национальных валютных и финансовых рынков, а также инфраструктуры, обеспечивающей работу нерезидентов, объясняет аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-инвестиции» Анастасия Власова. Россией и Китаем была проделана большая работа по созданию нужных условий, но реализация подписанных странами платежных соглашений – небыстрый процесс, отметила эксперт: «Развитие инфраструктуры, в нашем понимании, связано с созданием благоприятных рыночных условий национальными институтами. Речь не только о стимулах, но и о создании компетентных органов, предоставляющих научную и финансовую экспертизу экспортерам. Как следствие, расширится линейка финансовых продуктов для экспортеров».
Кроме того, в коммюнике подчеркивается важность поддержки страховых компаний в страховой защите при транспортировке грузов как между Китаем и Россией, так и в международном сообщении исходя из рыночных принципов. Для этого страны планируют сформировать необходимые условия для привлечения финансовых ресурсов коммерческими методами на рынках ценных бумаг двух стран российскими и китайскими компаниями, а также обеспечить инфраструктуру для этого с учетом рыночных принципов.
Наконец, с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Россия и Китай договорились обеспечить укрепление двустороннего взаимодействия в этой сфере в рамках ФАТФ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Страны договорились продвигать использование Северного морского пути для организации международных морских перевозок, поощрять китайские и российские предприятия к активному развитию перевозок по этому маршруту, «уделяя особое внимание сохранению экологической системы Арктического региона». Главы правительств еще отметили важность сотрудничества в совместном строительстве полярных судов.
Помимо этого, китайская и российская стороны согласились укреплять взаимодействие в области защиты интеллектуальной собственности, развития лесного хозяйства, электронной коммерции, энергетике, а также в таможенной сфере.
Россия занимает 1-е место в экспорте нефти в Китай. За первые полгода 2024 г. поставки российской нефти в Китай увеличились на 3,2% в годовом исчислении, достигнув 62,57 млн т (на сумму $37,34 млрд), следует из статистики главного таможенного управления Китая. За тот же период Саудовская Аравия поставила 46,78 млн т (падение на 10,2%), а Ирак – 36,13 млн т (рост на 3,5%). Всего за первые семь месяцев текущего года товарооборот России и Китая вырос на 1,6% в годовом выражении до $136,6 млрд. По итогам 2023 г. объем торговли двух стран превысил $240 млрд, что в 2,7 раза больше, чем 10 лет назад.