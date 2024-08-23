Что означает совместное коммюнике по итогам визита премьера Китая в Москву

Платежи в нацвалютах помогают минимизировать риски, связанные с долларом, но проблема в том, что не с каждой страной у России есть паритетный торговый баланс и далеко не каждую валюту можно эффективно использовать, продолжает Кочетков. «Например, если при расчетах с Египтом мы будем получать египетский фунт, куда мы его потратим? Но с некоторыми странами расчет в нацвалюте идет на пользу рублю. Например, индийские компании рублевую выручку вынуждены тратить на покупку российских товаров. В Китае рубль тоже постепенно играет все более существенную роль», – говорит эксперт.