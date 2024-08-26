В предвыборных дебатах участвует один врио губернатора

В России, в принципе, есть традиция, что губернаторы на предвыборные дебаты не ходят, исключения редки, говорит «Ведомостям» политолог Александр Кынев: «Нет самой традиции дебатов. В основном дебаты проходят в усеченном виде, где представители оппозиции дискутируют друг с другом. Дебаты обычно бывают, когда у кандидатов сопоставимые шансы на победу. А когда у одного кандидата рейтинг 60%, а у остальных рейтинга нет, то дебатировать странно». Он вспоминает дебаты прошлого года в Хакасии, где Коновалов дебатировал с Соколом, объясняя их как раз конкурентной кампанией. «Когда в выборах участвует губернатор, который получит почти 80%, то в чем смысл ему раскручивать на дебатах тех людей, которые на выборах получат единицы процентов – и которых он к тому же сам себе выбрал, поскольку муниципальный фильтр практически во всех регионах контролируют региональные власти», – добавляет Кынев.