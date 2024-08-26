В предвыборных дебатах участвует один врио губернатора

В предвыборных дебатах участвует один врио губернатораВсе руководители регионов, кроме Алексея Беспрозванных, «совместными агитационными мероприятиями» не занимаются
Из 21 руководителя регионов в предвыборных дебатах участвует лишь один, обратили внимание «Ведомости». Это Алексей Беспрозванных, который в мае сменил в качестве врио главы региона Антона Алиханова. Остальные 20 глав регионов, которые идут на сентябрьские выборы (включая новичков в статусе врио), не ходят на предвыборные дебаты.
Всего прямые выборы губернаторов пройдут в 2024 г. в 21 субъекте Федерации. В 13 регионах главы идут на переизбрание, в восьми баллотируются назначенные в последнее время врио.
Предвыборные дебаты на телевидении стартовали 12 августа. Беспрозванных не стал участвовать в первых и вторых (14 августа) «совместных агитационных мероприятиях». 14 августа, согласно сообщению на сайте Кремля, с ним встречался президент Владимир Путин.
Но Беспрозванных принял участие в дебатах 19 августа, темой была транспортная безопасность региона, 21 августа – по теме здравоохранения, 23 августа – развития экономики региона. Кроме врио, который идет на выборы от «Единой России», кандидатами на выборах губернатора Калининградской области являются депутаты заксобрания Юрий Шитиков («Справедливая Россия»), Максим Буланов (КПРФ), Евгений Мишин (ЛДПР). Все они также участвовали в дебатах.
Предыдущий руководитель региона Антон Алиханов в 2022 г., выдвигаясь на второй губернаторский срок, также принимал участие в предвыборных дебатах. Причем его соперниками на выборах в 2022 г. были те же три человека, что и сейчас у Беспрозванных (два года назад в выборах участвовали еще кандидаты от Партии пенсионеров и «Коммунистов России»).
В 2023 г. на выборы шел 21 губернатор и только шестеро из них участвовали в дебатах, писал «Коммерсантъ». Тогда самое пристальное внимание было к выборам в Хакасии, где соперником главы региона, коммуниста Валентина Коновалова был на тот момент депутат Госдумы, единоросс Сергей Сокол (теперь спикер парламента республики).
Кроме того, в дебатах участвовали на тот момент врио главы Красноярского края Михаил Котюков, глава Тюменской области Александр Моор, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Якутии Айсен Николаев (Коновалов и Клычков – представители КПРФ, остальные – «Единая Россия»).
В 2022 г. кроме Алиханова в дебатах участвовали врио главы Ярославской области Михаил Евраев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, писали «Ведомости».
«Наши кандидаты в губернаторы параллельно с участием в кампании заняты управлением регионов – решением различных задач, от подготовки к старту учебного года и зимнему отопительному сезону до сбора гуманитарной помощи для Курской области, и сопровождением иных значимых проектов. Времени в обрез», – говорит заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. По его словам, решение участвовать или не участвовать в дебатах принимается штабами индивидуально – на основании анализа большого количества данных и тактической целесообразности использования этого инструмента в ходе кампании.
В нынешних дебатах не участвуют те главы регионов, кто на них ходил в прошлом электоральном цикле, – как, например, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Он в 2019 г. при избрании на первый срок участвовал в предвыборных дебатах. В том же году в дебатах участвовал и на тот момент врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, в этом году он тоже в дебатах не участвует. В Курской области врио главы региона Алексей Смирнов решил отказаться от предвыборной агитации в любой форме, и его примеру последовали и соперники врио. Кандидат в губернаторы Липецкой области от ЛДПР Анатолий Емельянов у себя в соцсетях предлагал принять участие в дискуссии Игорю Артамонову.
Единственный глава региона, который в этом году на выборы идет самовыдвиженцем, – глава Забайкалья Александр Осипов – так же, как и кандидаты «Единой России», не пошел на дебаты. Пресс-секретарь Осипова сообщала «Чита.Ру», что в регионе продолжают действовать режимы ЧС из-за паводков, пожаров и засухи, к тому же идет подготовка к отопительному сезону: «Этим объясняется то, что Александр Михайлович пока не появляется на дебатах».
В России, в принципе, есть традиция, что губернаторы на предвыборные дебаты не ходят, исключения редки, говорит «Ведомостям» политолог Александр Кынев: «Нет самой традиции дебатов. В основном дебаты проходят в усеченном виде, где представители оппозиции дискутируют друг с другом. Дебаты обычно бывают, когда у кандидатов сопоставимые шансы на победу. А когда у одного кандидата рейтинг 60%, а у остальных рейтинга нет, то дебатировать странно». Он вспоминает дебаты прошлого года в Хакасии, где Коновалов дебатировал с Соколом, объясняя их как раз конкурентной кампанией. «Когда в выборах участвует губернатор, который получит почти 80%, то в чем смысл ему раскручивать на дебатах тех людей, которые на выборах получат единицы процентов – и которых он к тому же сам себе выбрал, поскольку муниципальный фильтр практически во всех регионах контролируют региональные власти», – добавляет Кынев.
Логика штабов врио губернатора и глав регионов понятна и традиционна – они исходят из того, что главы имеют существенно более высокие рейтинги, поэтому не стоит участвовать в дебатах, чтобы не добавлять известности своим соперникам, говорит и руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Кроме того, губернаторы большую часть предвыборной кампании работают, а для избирательных мероприятий берут по несколько часов отпуска. Это тоже элемент традиционного сценария выборов действующего главы региона, и это положительно воспринимается электоратом – что губернатор не отвлекается на предвыборную борьбу и продолжает работать», – считает эксперт. В системе агитации дебаты не самые значительные мероприятия, добавляет Костин: «Это меняется, только когда дебаты становятся существенным фактором, способным повлиять на результаты выборов, – а такое бывает при двух кандидатах со схожими рейтингами».