В Петербурге Путин провел три международные встречи

Завершились двусторонние встречи президента беседой с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Путин говорил о динамике в последние годы и так дружественных российско-иранских отношений – что происходит в «значительной степени при поддержке» верховного лидера аятоллы Хаменеи. «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента, г-на Масуда Пезешкиана. Ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС», – сказал Путин. По его словам, Пезешкиана рады видеть в России и с полноценным визитом, в ходе которого будет подписан большой межгосударственный договор, который выведет отношения между странами на уровень стратегического партнерства. Одной из приоритетных тем является развитие транспортного коридора «Север – Юг», сказал Путин: «У нас много других тем, которые, безусловно, являются интересными, важными – как для Ирана, так и для России». Ахмадиан же, в свою очередь, передал привет Путину от аятоллы Хаменеи и Пезешкиана. Новый президент Ирана не собирается менять подход в отношении России, который был сформирован при прошлом главе исполнительной власти Эбрахиме Раиси: «Я с ним разговаривал несколько раз, он настроен сохранить [отношения] и далее развивать их».