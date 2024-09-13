В Петербурге Путин провел три международные встречи

В Петербурге Путин провел три международные встречиС ближайшими партнерами из числа дружественных государств
Президент России провел 12 сентября в Северной столице. Он посетил с патриархом Кириллом Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, заседание Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Но первые и, пожалуй, основные мероприятия были международного характера. В Константиновский дворец на встречу с Путиным прибыли министр иностранных дел, глава канцелярии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан. Все трое приехали в Петербург для участия во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Самой интригующей встречей стала беседа Путина с Довалом. В Индии Довал прозван «индийским Джеймсом Бондом» – он бывший сотрудник индийской полиции и разведки, был участником различных тайных операций и работал нелегалом за границей. Путин сказал, что визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву 9 июля прошел успешно, а работа, которая развернута по его итогам, «содержательная». По словам Путина, Россия рада успехам Индии в строительстве государственности и развитии экономики, а вопросы безопасности всегда были в числе приоритетов. Он ждет премьера Индии в Казани, поэтому предложил провести на саммите БРИКС 22 октября двустороннюю встречу.
Через 1,5 месяца после поездки в Москву Моди ездил в Киев, где проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Довал на переговорах с Путиным сказал, что в Россию он прибыл по поручению Моди. Он напомнил, что в телефонном разговоре 27 августа индийский премьер говорил Путину, что готов рассказать о визите на Украину и переговорах с Зеленским. «Премьер-министр хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах. Это был закрытый формат <...> и я был свидетелем этого разговора», – сказал Довал. После этого встречу для журналистов закрыли. Продлилась она, к слову, почти в 2 раза меньше, чем встреча Путина с Ван И.
Встреча Путина с Довалом состоялась в рамках плановых переговоров советников стран БРИКС по национальной безопасности, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По его мнению, Довал привез с собой и огласил позицию Украины об урегулировании вооруженного конфликта дипломатическим путем. Индия, продолжает эксперт, выступает за скорейшее завершение украинского кризиса и готова принимать участие в мирных усилиях.
Контекст общения
The Wall Street Journal в начале сентября сообщала, что Иран поставил в Россию партию ракет малой дальности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле видели такие сообщения: «Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран – это наш важный партнер. Мы развиваем наши торгово-экономические отношения. Мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран».
Тем не менее ожидать решительных прорывов в дипломатическом урегулировании не стоит – условия Украины, привезенные Довалом, разительно не совпадают с условиями России, говорит Куприянов.
На встрече с Ван И Путин напомнил, что год назад они уже встречались с ним как раз в Константиновском дворце. Президент сказал, что ждет на саммите БРИКС в Казани «нашего и моего друга» – председателя КНР Си Цзиньпина. «Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства, в чем можно было бы в очередной раз убедиться на саммите БРИКС», – заявил Путин. По его словам, много стран, разделяющих такие подходы, стремятся стать членами БРИКС и сотрудничать с объединением. Двусторонние отношения тоже развиваются успешно по всем направлениям, отметил Путин, это касается и координации двух стран на международной арене, и взаимодействия в экономике, культуре, гуманитарной сфере.
Ван И передал «теплый привет» от председателя Си. Он отметил, что между Путиным и Си установились «взаимодоверие и дружба» и что два политика определяют стратегические ориентиры двусторонних отношений. Ван И сказал, что прибыл в Россию, чтобы подготовить визит Си в Казань на саммит БРИКС. «Председатель с удовольствием принимает ваше приглашение на предстоящий саммит в Казани для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам», – заявил Ван И. Стоит обратить внимание, что после саммита советников по нацбезопасности БРИКС Ван И провел переговоры именно с первым лицом, а не со своим визави Сергеем Лавровым, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Вероятно, стороны сейчас активно разрабатывают повестку визита Си в Казань, что подтвердил Ван И, для чего и понадобились такие переговоры сейчас.
Завершились двусторонние встречи президента беседой с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Путин говорил о динамике в последние годы и так дружественных российско-иранских отношений – что происходит в «значительной степени при поддержке» верховного лидера аятоллы Хаменеи. «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента, г-на Масуда Пезешкиана. Ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС», – сказал Путин. По его словам, Пезешкиана рады видеть в России и с полноценным визитом, в ходе которого будет подписан большой межгосударственный договор, который выведет отношения между странами на уровень стратегического партнерства. Одной из приоритетных тем является развитие транспортного коридора «Север – Юг», сказал Путин: «У нас много других тем, которые, безусловно, являются интересными, важными – как для Ирана, так и для России». Ахмадиан же, в свою очередь, передал привет Путину от аятоллы Хаменеи и Пезешкиана. Новый президент Ирана не собирается менять подход в отношении России, который был сформирован при прошлом главе исполнительной власти Эбрахиме Раиси: «Я с ним разговаривал несколько раз, он настроен сохранить [отношения] и далее развивать их».
Отношения России и Ирана развиваются в положительном аспекте, говорит старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. На саммите БРИКС в Казани Москва и Тегеран планируют подписание всеобъемлющего стратегического договора, в котором будут сконцентрированы финансовые и экономические вопросы, а также все сферы деятельности, начиная от космоса и заканчивая сельским хозяйством. Тем не менее между странами есть и разногласия – так, например, расходятся позиции по так называемому Зангезурскому коридору, который должен пройти по границе Ирана и соединить Нахичеванскую республику с остальным Азербайджаном. Иран опасается, что таким образом усилятся позиции Турции и Азербайджана в регионе, а сама Исламская Республика будет отрезана от севера, резюмирует эксперт.