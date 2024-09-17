Зачем канцлер ФРГ впервые за 14 лет прибыл в Казахстан

Зачем канцлер ФРГ впервые за 14 лет прибыл в КазахстанПриехав к Токаеву за укреплением связей с регионом, Шольц «сверил часы» по Украине и урегулированию
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках центральноазиатского турне днем 16 сентября прибыл после Узбекистана в Казахстан. В столицу страны Астану он приехал на второй саммит «Центральная Азия – Германия», пересекающийся с форматом «Центральная Азия – ЕС», также курируемым Берлином. О прибытии Шольца сообщила пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева («Акорда»).
Упор на том, что немецкий канцлер посещает Астану впервые за полторы декады, сделал сам Токаев. «Это первый за последние 14 лет визит главы правительства Германии в нашу страну, он является историческим», – сказал Токаев. Годом ранее, в ноябре 2023 г., он также называл «историческим» визит другого лидера ЕС – президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот впервые побывал в регионе ради укрепления энергетической безопасности Европы и Парижа и в попытке «сдвинуть» ориентацию центральноазиатских республик «за пределы их зависимости от России».
Экономика, санкции и гуманитарные связи
«Уверен, мы придадим серьезный импульс развитию нашего сотрудничества», – выразил надежду казахстанский лидер. Токаев напомнил, что в 2023 г. двусторонний товарооборот вырос в 1,5 раза до $4 млрд. До этого, в начале сентября, он подчеркивал, что на Казахстан приходится 80% региональной торговли с ФРГ, а перспективы увеличения ее объемов связаны с шансами торговых преференций ЕС GSP+. «Акорда» отмечает, что на форуме в Астане планируется обсуждение вопросов «стратегического сотрудничества и партнерства».
Визит Шольца говорит об активизации интереса Берлина к региону, отмечает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. ФРГ с прошлого года пытается самостоятельно, вне ЕС, вести здесь свой диалог, добавляет он. Стремление Берлина укрепить позиции касается расширения присутствия бизнеса и миграционных вопросов, наиболее резонансным стало соглашение Шольца и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о миграционном режиме от 15 сентября, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов.
По мнению Притчина, в экономическом плане у ЕС и Германии интерес к Казахстану и региону заключается во многом в критических минералах. Но уран, так интересовавший Францию и Макрона в 2023 г., не столь желанен Берлином, свернувшим ядерную программу, отмечает эксперт. При этом, по мнению Соколова, конкурировать с КНР и Россией ЕС и ФРГ трудно и Берлин ведет политику «третьего соседа»: уступая в конкуренции, способен предоставить возможности.
Токаев и Шольц кроме декларации о сотрудничестве подписали меморандум о взаимопонимании в технических вопросах между «Дойче бундесбанком» и Нацбанком Казахстана (НБК). В 2022–2023 гг. ряд казахстанских банков прекратили сотрудничество с российскими из-за опасений вторичных санкций ЕС и США. 11 сентября казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с подсанкционной «дочкой» ВТБ. В апреле российский бизнес жаловался на задержки платежей, но НБК утверждал, что переводы происходят штатно.
Глобальные цели визита Шольца очевидны – содействие режиму антироссийских санкций, говорит Притчин. И, по его мнению, сотрудничество России и Казахстана в сфере финансов уже в значительной степени свернуто. Но Соколов, напротив, считает, что, хотя Берлин критикует обход рестрикций, сам заинтересован в «центральноазиатских прорехах» для немецкого бизнеса.
Шольц и Токаев подписали и меморандумы о намерении создать Казахстанско-немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете, а также казахско-немецкую школу при участии минпроса Казахстана, фонда «Самрук-Казына», Казахстанского объединения немцев «Возрождение» и МИД ФРГ с упором на остающихся в стране немцев – их там все еще более 200 000.
Конфликт на Украине
Шольц назвал среди ключевых целей визита «сверку часов» по международным вопросам «с учетом нынешней геополитической ситуации», ось которой – украинский конфликт. Токаев по просьбе гостя высказался о ситуации: «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима». «Дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», – сказал казахстанский президент. Так он сослался на официальную позицию Запада о необходимости поражения Москвы «на поле боя».
Токаев напомнил, что у Казахстана с Россией есть огромная общая граница и сотрудничество «в рамках стратегического партнерства и союзничества», но при этом в Астане «с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу». Казахстанский лидер созвучно Москве отметил, что «хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить стамбульское соглашение».
«Но возможность по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки», – сказал Токаев.
При этом китайско-бразильский план уже обсуждался на саммите представителей стран БРИКС, курирующих вопросы национальной безопасности, в Санкт-Петербурге 10–12 сентября. Одним из участников встречи этих уполномоченных лиц с президентом России Владимиром Путиным стал советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал, а индийский премьер Нарендра Моди в июле и августе посещал Москву. Сам Шольц, по данным La Repubblica, готовит свой мирный план, который не исключает передачи России части территорий, которые Украина считает своими.
Говорить о том, что Шольц приехал обсуждать мирную инициативу по Украине, было бы некорректно, полагает Соколов. Замдиректора Института Европы Владислав Белов считает, что у немецкого лидера нет мирного плана как такового. «У него также нет достаточного дипломатического ресурса для роли переговорщика и миротворца», – добавляет Соколов.
При этом заявления Токаева о контрпродуктивности западных инициатив, нацеленных на поражение России и не учитывающих ее интересов, «достаточно интересные», признает Притчин. «Очевидно, Казахстан, который не поддерживает и российский подход к конфликту, все еще рассматривает себя возможной площадкой для переговоров. Нужно также учитывать уровень взаимозависимости у Казахстана с Россией, определяющий промежуточную позицию Токаева», – заключает Притчин.