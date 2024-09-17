Зачем канцлер ФРГ впервые за 14 лет прибыл в Казахстан

Упор на том, что немецкий канцлер посещает Астану впервые за полторы декады, сделал сам Токаев. «Это первый за последние 14 лет визит главы правительства Германии в нашу страну, он является историческим», – сказал Токаев. Годом ранее, в ноябре 2023 г., он также называл «историческим» визит другого лидера ЕС – президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот впервые побывал в регионе ради укрепления энергетической безопасности Европы и Парижа и в попытке «сдвинуть» ориентацию центральноазиатских республик «за пределы их зависимости от России».