Правительство не поддержало продление особых условий земельных отношений в Крыму

Законопроект о продлении до 2030 г. срока полномочий по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений в Крыму и Севастополе 4 апреля внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с первым зампредом комитета по бюджетной политике Глебом Хором. Его рассмотрение, как следует из думской базы, запланировано на 18 сентября. Но правительство в своем официальном отзыве (размещен 22 августа) инициативу не поддерживает. В кабмине указали депутатам на то, что практика интеграции вошедших в состав России в 2022 г. новых территорий (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей) «показала, что такая интеграция может быть успешной и при установлении минимальных особенностей нормативного правового регулирования в отдельных сферах [федерального] законодательства». Схожей позиции придерживается и Главное правовое управление президента, рассказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме.