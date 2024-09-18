Правительство не поддержало продление особых условий земельных отношений в Крыму

Правительство не поддержало продление особых условий земельных отношений в КрымуДепутатам указали, что проблемы полуострова можно решить в рамках федеральных законов
Законопроект о продлении до 2030 г. срока полномочий по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений в Крыму и Севастополе 4 апреля внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с первым зампредом комитета по бюджетной политике Глебом Хором. Его рассмотрение, как следует из думской базы, запланировано на 18 сентября. Но правительство в своем официальном отзыве (размещен 22 августа) инициативу не поддерживает. В кабмине указали депутатам на то, что практика интеграции вошедших в состав России в 2022 г. новых территорий (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей) «показала, что такая интеграция может быть успешной и при установлении минимальных особенностей нормативного правового регулирования в отдельных сферах [федерального] законодательства». Схожей позиции придерживается и Главное правовое управление президента, рассказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме.
С 1 января 2025 г. Крым и Севастополь должны полностью перейти на нормы федерального законодательства в части имущественных, земельных отношений, а также в вопросах выдачи разрешений на строительство и градостроительной политики. Особое правовое регулирование (так называемый переходный период) предусмотрено федеральным конституционным законом о принятии Республики Крым в состав России от 2014 г., и этот период несколько раз продлевался.
А в 2022 г. появилась норма, предусматривающая, что при выявлении и сносе объектов капитального строительства, возведенных или созданных с нарушением федерального законодательства, по согласованию с Минстроем некоторые такие объекты могут быть все же легализованы или реализованы на торгах, а не подлежать сносу. В том числе если разрешенное использование земельных участков, на которых возведены объекты капстроительства, не допускает строительства таких объектов. Помимо этого предусмотрена упрощенная процедура оформления прав собственности на земельные участки.
Получение разрешительной документации на строительство проходит по крымскому законодательству.
Необходимость переходного периода объяснялась, в частности, тем, что при переходе Крыма под российскую юрисдикцию строители ориентировались на украинские градостроительные документы. Госсовет Крыма в 2014 г. принял два постановления – о порядке выполнения строительных работ и порядке принятия в эксплуатацию завершенных объектов (аналоги разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию). Помимо этого предусмотрена упрощенная процедура оформления прав собственности.
Авторы инициативы в пояснительной записке ссылаются на то, что необходимо поддержать участников специальной военной операции, «в том числе путем предоставления им в собственность бесплатно земельных участков». Таковых в очереди уже 9912 человек (предоставлено бесплатно 826 участков). И региональное законодательство Крыма позволяет «сократить сроки и административные процедуры образования и предоставления земельных участков указанным категориям граждан».
Помимо этого, указывают депутаты, существующее нормативное регулирование обеспечивает базу национализации имущества недружественных физических и юридических лиц. Уже было национализировано более 3000 объектов 192 недружественных юридических и физических лиц, отмечают они.
Среди региональных законов, действие которых необходимо продлить в переходный период, депутаты указывают нормы оформления права собственности Республики Крым на имущество (включая земельные участки) и иные объекты недвижимости, находившиеся на территории республики до вхождения в состав России. Региональный закон уже дал возможность включить в собственность региона порядка 76 000 объектов (из примерно 240 000).
Сейчас не завершен процесс оформления гражданами права на участки и самовольные постройки, возведенные до 18 марта 2014 г.
Продлить переходный период необходимо и ради инвестиционных проектов, отмечают депутаты, это позволяет региональным властям распоряжаться своим имуществом (например, сдавать в долгосрочную аренду землю и объекты). Среди таких успешных инвестпроектов названо строительство микрорайона «Жигулина роща» в Симферопольском районе, спорткомплекс «Арена-Крым», а также Центр винного туризма на Южном берегу Крыма. Виноградарям и виноделам, гаражным кооперативам земельные участки предоставляются в аренду для ведения производства без проведения торгов.
Существующий порядок позволяет сократить почти в 5 раз по сравнению с предусмотренными федеральным законом сроки изъятия земель для государственных и муниципальных нужд для реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденной постановлением правительства РФ от 30 января 2019 г. № 63. И такое ускоренное изъятие потребуется при строительстве дороги Симферополь – Евпатория, обхода Симферополя, дороги Льговское – Грушевка – Судак, реконструкции водовода Феодосия – Судак и строительстве второго этапа водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи, говорится в пояснительной записке. Необходимо сохранить и более короткие (20 дней против 45, предусмотренных Земельным кодексом) сроки установления публичных сервитутов в Крыму.
Еще один аспект, которого касается текущий порядок дел, – ситуация с самозахватом земельных участков вернувшихся еще при Украине крымских татар и других народов, указывает собеседник, близкий региональному правительству Крыма. Сейчас региональный закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» предусматривает оформление прав на землю гражданам из реестра «определившихся с выбором участка для индивидуального жилищного строительства путем его фактического занятия» до 2014 г. Но процесс оформления сам по себе небыстрый и фактически это является исполнением указа президента о реабилитации депортированных народов Крыма, где говорится о необходимости учесть права таких граждан в вопросе упрощенного оформления прав на недвижимость, настаивает собеседник «Ведомостей».
В кабмине же депутатам напомнили, что круг отношений, регулируемых с учетом региональных особенностей Крыма, уже неоднократно расширялся, а срок действия особенностей их регулирования продлевался. А в ответ на перечисленные единороссами аргументы правительство в своем отзыве указало, что «в законопроекте и материалах к нему отсутствует обоснование необходимости продления на пять лет срока действия соответствующих особенностей с точки зрения возможности решения проблем, препятствующих применению положений законодательства Российской Федерации».