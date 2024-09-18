Алексей Шапошников останется спикером Мосгордумы

Алексей Шапошников останется спикером МосгордумыСегодня пройдет первое заседание столичного парламента
18 сентября пройдет первое заседание Мосгордумы восьмого созыва. Согласно регламенту, откроет его старейший депутат созыва – им станет 73-летний Евгений Герасимов («Единая Россия»). Накануне, 17 сентября, депутаты приносили присягу.
«Москва всегда, во-первых, была опорой нашей страны, комфортным домом для миллионов граждан. Поэтому мы должны ответственно работать, не отступаясь от своих целей и задач», – сказал в ходе этого мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин.
На установочном заседании решаются вопросы о распределении постов в городском парламенте. Его спикер, Алексей Шапошников (занимает пост с 2014 г.), сохранит свое место, говорят три близких к городским властям источника «Ведомостей».
Сенатором от представительной власти Москвы является Инна Святенко. В Совете Федерации (СФ) она занимает должность вице-спикера. На этот раз она вновь стала депутатом городской думы – и это требуется, чтобы парламент направил ее на работу в СФ на новый срок.
Шапошников и Святенко не ответили на звонки «Ведомостей».
Нынешний спикер Мосгордумы – инициативный законодатель, который сам нередко выступал в качестве автора важных для столицы инициатив, считает политолог Александр Асафов: «Несмотря на противостояния фракций в ходе седьмого созыва, он стоически и профессионально выдержал провокации». Нет весомых причин, считает он, и для замены сенатора.
В ходе заседания должны будут избрать лидеров фракций, включая «Единую Россию». Сейчас ею руководит Степан Орлов. Он заседает в Мосгордуме с ее второго созыва (1997 г.). По словам нескольких источников «Ведомостей», он оставит свой пост.
Один из собеседников отметил, что работа во фракции «требует перемен». Другой отметил, что ее руководителем, вероятно, станет депутат, у которого уже есть стаж работы. В качестве примера такого депутата называли Александра Семенникова, который работает депутатом с третьего созыва (2001 г.).
Семенников и Орлов не ответили «Ведомостям».
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил «Ведомостям», что партия будет рекомендовать кандидатуру Николая Зубрилина, прежнего лидера фракции, на этот пост. Помимо Зубрилина от коммунистов в столичный парламент прошли внук лидера партии и глава комиссии МГД по промышленной политике Леонид Зюганов, а также бывший вице-спикер Ивановской облдумы Вячеслав Арбузов.
Фракция ЛДПР сформирована не будет, несмотря на то что два самовыдвиженца – советник председателя ЛДПР Мария Воропаева, а также замначальника Московской железной дороги Петр Потапов – шли при поддержке главы партии Леонида Слуцкого, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии.
От «Новых людей» в Мосгордуму прошел только один человек – зампредседателя партии Александр Даванков. Будет ли формироваться фракция из одного человека, в партии пока не говорили. Но, вероятно, там пойдут именно по такому пути.
Также традиционно в ходе первого заседания избирают заместителей спикера Мосгордумы и глав комиссий, напомнила депутат от «Справедливой России» Елена Ямщикова. Она единственный человек, избравшийся от этой партии.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов