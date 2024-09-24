Что мировые СМИ пишут о ракетных обстрелах «Хезболлы» и ИзраиляНи одна из сторон пока не назвала текущую эскалацию войной
Риторика как со стороны Израиля, так и со стороны «Хезболлы» свидетельствуют о том, что они сейчас находятся в открытом конфликте, но пока ни одна из сторон не называет текущую эскалацию войной.
Что мировые СМИ пишут о ракетных обстрелах «Хезболлы» и Израиля – в обзоре «Ведомостей».
CNN
«Израиль концентрирует удары в районах, где присутствует "Хезболла" и где живут ее сторонники. Послание израильтян просто: "Если мы не сможем вернуть наших граждан на север Израиля, то ваши граждане не смогут жить на юге Ливана". Израиль пока не проводит такую же волну атак в южных пригородах Бейрута. Потому что если он это сделает, то уравнение изменится: "Хезболла" нацелится на Тель-Авив».
Al Jazeera
«Распространение войны с сектора Газа на Ливан могло показаться неизбежным, но это не так. Это была война, которую обе стороны надеялись избежать. Администрация Байдена пыталась найти выход в течение 11 месяцев. Но жесткая логика войны оказалась сильнее мягкой логики мира. "Хезболла" не прекращала обстреливать ракетами, а Израиль не прекращал наносить ответные удары. Обе стороны продвигаются по лестнице эскалации».
The Washington Post
«Даже если Иран не вступит в конфликт, война между "Хезболлой" и Израилем может быть невероятно кровавой. "Хезболла" больше "Хамаса" и лучше вооружена. <…> Тем не менее есть основания полагать, что "Хезболла" может начать деэскалацию конфликта. Любая война почти наверняка будет ужасно разрушительной для Ливана».
Vox
«Опасения, что конфликт в Газе вызовет полномасштабную войну между Израилем, "Хезболлой" и их союзниками, существовали на протяжении всего почти годичного конфликта. Но последние серии израильских атак представляют собой провокационную эскалацию, которая может поставить под угрозу хрупкий баланс более взвешенных ответных ракетных ударов, которые стали довольно обычным делом для Израиля и "Хезболлы". Дипломатическое решение, при котором "Хезболла" согласится убрать свои позиции недалеко от южной границы Ливана, безусловно, возможно. Это позволило бы израильтянам вернуться в свои дома на севере. Однако, каким бы ни был результат, Израиль, скорее всего, не сможет уничтожить "Хезболлу", точно так же как ему не удалось уничтожить "Хамас". А продолжающаяся агрессия может привести к более экстремальным последствиям в будущем».
Reuters
«После почти года войны против "Хамаса" в Газе на его южной границе Израиль переключает свое внимание на северную границу, где "Хезболла" запускает ракеты по Израилю в поддержку "Хамаса", который также поддерживается Ираном. Боевые действия вызвали опасения, что США, близкий союзник Израиля, и Иран, у которого есть доверенные лица по всему Ближнему Востоку – "Хезболла", йеменские хуситы и вооруженные группировки в Ираке, будут втянуты в более масштабную войну».
Bloomberg
«Израильский военный чиновник, имя которого издание не называет, заявил, что страна сосредоточена на воздушной кампании, и предположил, что ей также не понадобится наземное наступление, чтобы заставить "Хезболлу" отступить от границы. В то же время другой высокопоставленный американский чиновник подчеркнул, что важно серьезно отнестись к подготовке Израиля к вторжению и что США сосредоточены на том, чтобы разорвать цикл эскалации».
Financial Times
«Всплеск насилия вызвал беспокойство за рубежом: ООН призвала к деэскалации, а союзники Израиля предупредили о риске полномасштабной войны. Но в Израиле, судя по опросам, Биньямин Нетаньяху и его партия "Ликуд" вернули себе большую часть позиций, утраченных после нападения "Хамаса" осенью 2023 г. Последние опросы также показывают, что большинство израильтян выступают за военные действия против «Хезболлы».