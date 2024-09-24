Что мировые СМИ пишут о ракетных обстрелах «Хезболлы» и Израиля

«Опасения, что конфликт в Газе вызовет полномасштабную войну между Израилем, "Хезболлой" и их союзниками, существовали на протяжении всего почти годичного конфликта. Но последние серии израильских атак представляют собой провокационную эскалацию, которая может поставить под угрозу хрупкий баланс более взвешенных ответных ракетных ударов, которые стали довольно обычным делом для Израиля и "Хезболлы". Дипломатическое решение, при котором "Хезболла" согласится убрать свои позиции недалеко от южной границы Ливана, безусловно, возможно. Это позволило бы израильтянам вернуться в свои дома на севере. Однако, каким бы ни был результат, Израиль, скорее всего, не сможет уничтожить "Хезболлу", точно так же как ему не удалось уничтожить "Хамас". А продолжающаяся агрессия может привести к более экстремальным последствиям в будущем».