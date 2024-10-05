Бои в Курской области продолжаются более 60 дней: что известно

Бои в Курской области продолжаются более 60 дней: что известноЗа сутки ВСУ потеряли свыше 400 военнослужащих, в плен сдались 17 человек
На территории Курской области более двух месяцев идут бои с украинскими войсками. Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление, нанося поражение силам противника. По данным Минобороны РФ, за последние сутки в плен сдались 17 украинских солдат.
Согласно сводке российского оборонного ведомства, последние сутки подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в регионе, в ходе которого нанесли огневое поражение силам нескольких бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.
Российские военные также отразили две контратаки противника в направлении Любимовки и Обуховки и предотвратили попытки ВСУ контратаковать в направлении Камышевки и Плехово. Потери украинской стороны, по данным Минобороны, составили до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять украинских солдат сдались в плен.
ВС РФ удалось отразить две попытки прорыва через российскую границу в направлении населенного пункта Новый Путь, там ВСУ тоже несли потери в живой силе и технике: уничтожены танк, семь ББМ, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Кроме того, 12 военнослужащих сдались в российский плен.
Авиация и артиллерия также били по силам противника в районах 15 населенных пунктов, следует из сводки. За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, семнадцать человек сдались в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20 650 солдат.
Отдельно Минобороны опубликовало кадры работ по возведению и оборудованию в приграничном районе укреплений, блиндажей и капониров для временного размещения военнослужащих группировки войск «Север». В другой публикации оборонное ведомство рассказало о работе артиллеристов группировки в приграничье. Так, в ходе разведывательных мероприятий были вскрыты пункт управления БПЛА и живая сила одного из подразделений ВСУ. Обнаруженную цель уничтожила артиллерия.
Расчет кочующего миномета группы «Щербака» спецназа «Ахмат» охотится за украинской техникой и пресекает ротации противника, сообщил «РИА Новости» командир группы с позывным «Щербак».
«24/7 всегда должны быть на связи, готовы в любой момент выйти и дать отпор противнику. Сейчас расчет миномета будет отрабатывать по противнику, у них идет ротация, подвоз БК [боекомплекта], хотим нарушить», – рассказал «Щербак».
В первые дни атаки на Курскую область, как отметил командир группы, противник пытался пройти максимально возможные расстояния на бронетехнике, и сейчас российские силы в этой области «расставились грамотно» и атакуют ВСУ.
«РИА Новости» также показало операцию по уничтожению сил противника под Суджей. По данным агентства, артиллерия и танкисты «Ахмата» при корректировке операторов БПЛА группы командира «Аида» уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ.
Телеканал RT в День учителя выпустил репортаж о военнослужащем с позывным Тихоня, который в рамках третьего контракта с ВС РФ сейчас работает в Курской области в составе отряда Щербака спецназа «Ахмат». Тихоня – репетитор по истории, который уже успел побывать почти на всех направлениях боевых действий, отмечает RT.
«На вид хиленький парень пришел на войну, преподаватель. Когда начались штурмовые, военные действия, как он проявил себя и показал дух – меня это удивило», – рассказал о Тихоне командир.
Репетитор добавил, что он был штурмовиком и оператором БПЛА, а сейчас – «50 на 50». В боевой ситуации потребовались его организаторские навыки, и Тихоня, по его словам, «поднялся на более ответственный уровень».
Губернатор Курской области Алексей Смирнов поздравил учителей региона с профессиональным праздником. По его данным, сейчас в области работают почти 18 000 работников системы образования. «Несмотря на сложную обстановку, вы продолжаете нелегкий, но благородный труд – обучаете ребят, которые в дальнейшем будут работать на благо России, формируя научный, экономический, промышленный и военный потенциал», – написал Смирнов в своем Telegram-канале. Глава региона пожелал учителям «мирного неба над головой и скорейшего возвращения к нормальному учебному процессу».
В Курске 29 сентября в результате атаки украинского беспилотника пострадал жилой дом на Красной площади, спустя неделю там продолжаются восстановительные работы, сообщил Смирнов. По его данным, специалисты провели обследование, временно укрепили несущие конструкции с целью их восстановления. Кроме того, начался ремонт перекрытий и ограждающих конструкций фасада.
В подъезде, где пострадали квартиры, восстановлено водо- и электроснабжение. В ближайшее время начнется замена разбитых окон. Смирнов указал на необходимость выполнения работ в «максимально сжатые сроки, но без ущерба качеству». Люди должны как можно скорее вернуться в свое жилье, подчеркнул он.