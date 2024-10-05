Бои в Курской области продолжаются более 60 дней: что известно

Телеканал RT в День учителя выпустил репортаж о военнослужащем с позывным Тихоня, который в рамках третьего контракта с ВС РФ сейчас работает в Курской области в составе отряда Щербака спецназа «Ахмат». Тихоня – репетитор по истории, который уже успел побывать почти на всех направлениях боевых действий, отмечает RT.