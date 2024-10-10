Что заставило Лукашенко задержаться в России на третий день

Награждение Лукашенко высшей государственной наградой России имеет под собой объяснимые основания, говорит руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Белоруссия является полноценным союзником России, единой с ней по большинству стратегических позиций. Но при этом стоит понимать, что одно независимое государство в союзе с другим может не принимать политику союзника на 100%, напоминает эксперт. И даже в таких тесных отношениях, в которых сегодня состоят Москва и Минск, возможны нюансы и тонкости, так как речь идет о двух независимых государствах. Лукашенко, в частности, принадлежит ведущая роль в том, что на западных рубежах России находится эффективно развивающееся и дружественное не только на уровне элит, но и на уровне населения государство. По словам эксперта, в ближайшие пару лет приоритетом совместной деятельности России и Белоруссии будет обеспечение военной безопасности. Как заключает Межевич, стороны с удовольствием занялись бы проектами в других сферах, но стратегически сейчас нужно в первую очередь заниматься именно вопросами безопасности.