Что заставило Лукашенко задержаться в России на третий день

Что заставило Лукашенко задержаться в России на третий деньОн получил высшую государственную награду, которую ему присвоил Путин в день 70-летия
Александр Лукашенко остался в России на сутки дольше своих коллег – лидеров стран СНГ после двухдневного саммита этой организации в Москве. 9 октября он сначала провел недолгие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем из его рук получил высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Совсем недавно, в июле, похожая церемония награждения в Кремле проходила в честь индийского премьера Нарендры Моди.
До церемонии лидеры нашли поводы продолжить рабочее общение в расширенном составе, которое длилось около часа. И логично, что в этот день предстояло уделить больше внимания именно двусторонним вопросам, в том числе интеграции в рамках Союзного государства. Здесь Путин выражал оптимизм, заявив, что «торгово-экономические связи развиваются самым наилучшим образом» с объемом товарооборота $46,5 млрд за 2023 г. Россия занимает с показателем в $4,5 млрд и первое место по объемам прямых инвестиций в белорусскую экономику.
Кроме традиционного для сторон сотрудничества Путин отметил, что в «последние год-полтора» страны активно занимаются микроэлектроникой, а также сотрудничеством в сфере авиапромышленности. Лукашенко сразу дал понять, что насыщенные дискуссии вокруг вопросов «глобального характера» шли два дня до этого на саммите СНГ, а на третьи сутки у них с Путиным осталось всего «два-три вопроса».
Перейдя к отношениям двух стран, белорусский президент уверенно заговорил о провале планов Запада «удушить нас, прежде всего в экономике, в финансах». «Не получилось. Они уже сами это признают», – сказал он. Лукашенко отметил, что основной спрос белорусская продукция – от сельского хозяйства до микроэлектроники – находит именно в России. Наконец, он добавил, что в повестке их переговоров с Путиным всегда находится место вопросам безопасности.
По официальной формулировке, высшую награду России Лукашенко получил «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, укрепление дружественных связей между народами и «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность» Союзного государства. Путин в своей речи добавил, что в нем уже создано «единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство».
«Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство. У нас одни исторические корни. У нас одни традиции. У нас одни ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. И вообще, мы – белорусы, украинцы, россияне – произрастаем от одного корня», – сказал в ответ Лукашенко.
Высшая награда
Орден был учрежден Петром I в конце XVII в. и восстановлен в 1998 г. указом президента России Бориса Ельцина. С того момента кроме Лукашенко и Моди среди иностранцев высшую награду России в разное время получали председатель КНР Си Цзиньпин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев.
Награждение Лукашенко высшей государственной наградой России имеет под собой объяснимые основания, говорит руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Белоруссия является полноценным союзником России, единой с ней по большинству стратегических позиций. Но при этом стоит понимать, что одно независимое государство в союзе с другим может не принимать политику союзника на 100%, напоминает эксперт. И даже в таких тесных отношениях, в которых сегодня состоят Москва и Минск, возможны нюансы и тонкости, так как речь идет о двух независимых государствах. Лукашенко, в частности, принадлежит ведущая роль в том, что на западных рубежах России находится эффективно развивающееся и дружественное не только на уровне элит, но и на уровне населения государство. По словам эксперта, в ближайшие пару лет приоритетом совместной деятельности России и Белоруссии будет обеспечение военной безопасности. Как заключает Межевич, стороны с удовольствием занялись бы проектами в других сферах, но стратегически сейчас нужно в первую очередь заниматься именно вопросами безопасности.
Награждение белорусского президента высшим орденом – знак особого доверия, подтверждающего нацеленность России на дальнейшую работу вместе с Лукашенко по укреплению союзнических отношений, считает директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив ИМИ МГИМО Вячеслав Сутырин. Благодаря совместной работе президентов удалось придать мощный импульс интеграции на основе принципа «две страны – одна экономика», подчеркивает эксперт.