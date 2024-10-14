Исполкомы «Единой России» ответят за неудачи участников спецоперации на выборах

Исполкомы «Единой России» ответят за неудачи участников спецоперации на выборахВ Иркутской области накажут исполком Братска, где на выборах мэра победил самовыдвиженец
В Иркутской области, где в единый день голосования – 2024 (ЕДГ-2024) прошла одна из самых заметных на федеральном уровне кампаний (сразу два единоросса баллотировались в мэры Братска), ожидается большая проверка исполкома Братского городского местного отделения «Единой России» (ЕР). Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник в иркутском региональном отделении партии и собеседник, близкий к центральному исполкому партии (ЦИК). Как уверяет источник в Иркутске, проверка касается в первую очередь не мэрской кампании, а неудачи на выборах в думу Братска участника спецоперации Романа Рахманкулова, баллотировавшегося от «Единой России».
Полковник Рахманкулов перед ЕДГ неоднократно встречался с губернатором Иркутской области Вадимом Кобзевым, возглавляющим региональное отделение ЕР, об их встречах сообщалось на сайте партии. Тем не менее офицер проиграл выборы кандидату от ЛДПР Максиму Игнатову. «Решено, что везде, где участники спецоперации проиграли, будут кадровые перестановки в исполкомах», – сказал собеседник в иркутском региональном отделении ЕР. Всего партия власти вела 19 участников и ветеранов спецоперации на выборы в органы местного самоуправления региона (14 из них стали стали депутатами, один – главой муниципального образования). «Решено, что везде, где участники спецоперации проиграли, будут кадровые перестановки в местных исполкомах», – говорит собеседник в региональном отделении.
На выборах мэра Братска победил единоросс, глава Братского района Александр Дубровин, которого считают креатурой сенатора Андрея Чернышева. Он баллотировался в качестве самовыдвиженца (68,55%). Действующий мэр города Сергей Серебренников, которого выдвинула ЕР, набрал 21,89% голосов. Проверка будет касаться в том числе руководителя исполкома братского городского отделения партии власти Тамары Захаровой, которая, как сообщил собеседник в региональной ячейке, «помогала Дубровину, а о задачах партии подзабыла». По итогам выборов в гордуму Братска, которая проходила по мажоритарной системе, «Единая Россия» получила 18 из 25 мандатов (60%). «Ведомости» направили запрос в пресс-службы ЦИК ЕР и регионального отделения партии.
Как сообщали «Ведомости» 2 октября, по итогам ЕДГ-2024 депутатами различных уровней (заксобраний регионов и муниципальных советов) стали 329 участников спецоперации. 308 из них было избрано от ЕР, что составляет 81% от общего количества зарегистрированных в качестве кандидатов участников спецоперации (380), говорил «Ведомостям» заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.
Исполкомы ЕР – это не выборные штабы и у них совсем иные задачи, говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, «тут либо нашелся повод для аппаратных разборок, где людей одного человека должны заменить люди другого, либо просто решили назначить стрелочников». «Решение [о кадровых перестановках в исполкомах] абсолютно нелогичное», – резюмировал эксперт. Успешные результаты участников спецоперации на выборах – теперь один из KPI партии власти, поэтому «чистки» в партии за неудачи вполне возможны, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.