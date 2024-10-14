Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Исполкомы «Единой России» ответят за неудачи участников спецоперации на выборах

В Иркутской области накажут исполком Братска, где на выборах мэра победил самовыдвиженец
Александр Тихонов
В Иркутской области под предлогом неудачи на выборах участников спецоперации хотят сменить руководство исполкома ЕР в Братске, где на выборах мэра победил самовыдвиженец/ Виталий Аньков / РИА Новости

В Иркутской области, где в единый день голосования – 2024 (ЕДГ-2024) прошла одна из самых заметных на федеральном уровне кампаний (сразу два единоросса баллотировались в мэры Братска), ожидается большая проверка исполкома Братского городского местного отделения «Единой России» (ЕР). Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник в иркутском региональном отделении партии и собеседник, близкий к центральному исполкому партии (ЦИК). Как уверяет источник в Иркутске, проверка касается в первую очередь не мэрской кампании, а неудачи на выборах в думу Братска участника спецоперации Романа Рахманкулова, баллотировавшегося от «Единой России».

Полковник Рахманкулов перед ЕДГ неоднократно встречался с губернатором Иркутской области Вадимом Кобзевым, возглавляющим региональное отделение ЕР, об их встречах сообщалось на сайте партии. Тем не менее офицер проиграл выборы кандидату от ЛДПР Максиму Игнатову. «Решено, что везде, где участники спецоперации проиграли, будут кадровые перестановки в исполкомах», – сказал собеседник в иркутском региональном отделении ЕР. Всего партия власти вела 19 участников и ветеранов спецоперации на выборы в органы местного самоуправления региона (14 из них стали стали депутатами, один – главой муниципального образования). «Решено, что везде, где участники спецоперации проиграли, будут кадровые перестановки в местных исполкомах», – говорит собеседник в региональном отделении.

На выборах мэра Братска победил единоросс, глава Братского района Александр Дубровин, которого считают креатурой сенатора Андрея Чернышева. Он баллотировался в качестве самовыдвиженца (68,55%). Действующий мэр города Сергей Серебренников, которого выдвинула ЕР, набрал 21,89% голосов. Проверка будет касаться в том числе руководителя исполкома братского городского отделения партии власти Тамары Захаровой, которая, как сообщил собеседник в региональной ячейке, «помогала Дубровину, а о задачах партии подзабыла». По итогам выборов в гордуму Братска, которая проходила по мажоритарной системе, «Единая Россия» получила 18 из 25 мандатов (60%). «Ведомости» направили запрос в пресс-службы ЦИК ЕР и регионального отделения партии.

Как сообщали «Ведомости» 2 октября, по итогам ЕДГ-2024 депутатами различных уровней (заксобраний регионов и муниципальных советов) стали 329 участников спецоперации. 308 из них было избрано от ЕР, что составляет 81% от общего количества зарегистрированных в качестве кандидатов участников спецоперации (380), говорил «Ведомостям» заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Исполкомы ЕР – это не выборные штабы и у них совсем иные задачи, говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, «тут либо нашелся повод для аппаратных разборок, где людей одного человека должны заменить люди другого, либо просто решили назначить стрелочников». «Решение [о кадровых перестановках в исполкомах] абсолютно нелогичное», – резюмировал эксперт. Успешные результаты участников спецоперации на выборах – теперь один из KPI партии власти, поэтому «чистки» в партии за неудачи вполне возможны, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных