Исполкомы «Единой России» ответят за неудачи участников спецоперации на выборах

Полковник Рахманкулов перед ЕДГ неоднократно встречался с губернатором Иркутской области Вадимом Кобзевым, возглавляющим региональное отделение ЕР, об их встречах сообщалось на сайте партии. Тем не менее офицер проиграл выборы кандидату от ЛДПР Максиму Игнатову. «Решено, что везде, где участники спецоперации проиграли, будут кадровые перестановки в исполкомах», – сказал собеседник в иркутском региональном отделении ЕР. Всего партия власти вела 19 участников и ветеранов спецоперации на выборы в органы местного самоуправления региона (14 из них стали стали депутатами, один – главой муниципального образования). «Решено, что везде, где участники спецоперации проиграли, будут кадровые перестановки в местных исполкомах», – говорит собеседник в региональном отделении.