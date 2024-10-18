Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,1% россиян

Положительно оценили работу Мишустина и правительства 52,8% и 49,5% респондентов
Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,1% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 74,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 7-13 октября.

Показатель одобрения деятельности президента за неделю не изменился, а число положительно ответивших на прямой вопрос о доверии Путину уменьшилось на 0,9 п. п.

Уровни положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России составили 52,8% (на 1,1 п. п. больше, чем неделей ранее) и 49,5% (показатель не изменился) соответственно.

Мишустину доверяют 60,9% респондентов (на 0,6 п. п. больше), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 31,4% (на 2,8 п. п. меньше), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 26,9% опрошенных (рост за неделю составил 0,7 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,1% (на 1,1 п. п. меньше), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,0% (+0,1 п. п. за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю вырос на 0,4 п. п. и составил 36,2%, ЛДПР – 9,8% (на 0,2 п. п. меньше), КПРФ – 9,5% (на 0,5 п. п. меньше), «Новых людей» – 7% (на 0,5 п. п. больше) и «Справедливой России» – 3,6% ( меньше на 0,2 п. п.).

По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Путину составляет 78%, 79% положительно оценивают его работу. Положительно оценили работу правительства 54% респондентов (рост на 3 п. п.). О том, что Мишустин работает хорошо, заявили 59% опрошенных (на 1 п. п. больше).

Уровень поддержки «Единой России» уменьшился на 2 п. п. и составил 44%, КПРФ – 7% (на 1 п. п. меньше), ЛДПР – 10% (показатель не изменился), «Справедливой России» – 3% (на 1 п. п. меньше), «Новых людей» – 3% (показатель не изменился).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных