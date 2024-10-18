ВЦИОМ: Путину доверяют 77,1% россиян

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю вырос на 0,4 п. п. и составил 36,2%, ЛДПР – 9,8% (на 0,2 п. п. меньше), КПРФ – 9,5% (на 0,5 п. п. меньше), «Новых людей» – 7% (на 0,5 п. п. больше) и «Справедливой России» – 3,6% ( меньше на 0,2 п. п.).