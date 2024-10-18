ВЦИОМ: Путину доверяют 77,1% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,1% россиянПоложительно оценили работу Мишустина и правительства 52,8% и 49,5% респондентов
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,1% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 74,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 7-13 октября.
Показатель одобрения деятельности президента за неделю не изменился, а число положительно ответивших на прямой вопрос о доверии Путину уменьшилось на 0,9 п. п.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России составили 52,8% (на 1,1 п. п. больше, чем неделей ранее) и 49,5% (показатель не изменился) соответственно.
Мишустину доверяют 60,9% респондентов (на 0,6 п. п. больше), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 31,4% (на 2,8 п. п. меньше), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 26,9% опрошенных (рост за неделю составил 0,7 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,1% (на 1,1 п. п. меньше), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,0% (+0,1 п. п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю вырос на 0,4 п. п. и составил 36,2%, ЛДПР – 9,8% (на 0,2 п. п. меньше), КПРФ – 9,5% (на 0,5 п. п. меньше), «Новых людей» – 7% (на 0,5 п. п. больше) и «Справедливой России» – 3,6% ( меньше на 0,2 п. п.).
По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Путину составляет 78%, 79% положительно оценивают его работу. Положительно оценили работу правительства 54% респондентов (рост на 3 п. п.). О том, что Мишустин работает хорошо, заявили 59% опрошенных (на 1 п. п. больше).
Уровень поддержки «Единой России» уменьшился на 2 п. п. и составил 44%, КПРФ – 7% (на 1 п. п. меньше), ЛДПР – 10% (показатель не изменился), «Справедливой России» – 3% (на 1 п. п. меньше), «Новых людей» – 3% (показатель не изменился).